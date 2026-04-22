„Neměl by se prát. Nejde mu to." Slovák schytal těžký direkt, soupeř se mu pak vysmál

Jako na horské dráze emocí začalo pro slovenského hokejového útočníka Juraje Slafkovského play off NHL. Zatímco první zápas série proti Tampě Bay rozhodl pro svůj Montreal hattrickem, ve druhém utkání byl dole: prohrál bitku a chyboval u důležitého gólu. Soupeř se mu vysmál, navrch teď musí čelit kritice.
V noci na pondělí Canadiens na ledě Tampy zvítězili 4:3 v prodloužení, dnes naopak v prodloužení padli 2:3.
Slovenská hvězda shodila rukavice zkraje druhé třetiny po strkanici v blízkosti brány českého gólmana Montrealu Jakuba Dobeše.
Slafkovský si s Kanaďanem Brandonem Hagelem nejdříve něco dlouze vyříkával, načež se do sebe pustili. A přestože zprvu byla iniciativa na straně Slováka, bitku pro sebe rychle rozhodl jeho soupeř.
Hagel vyslal pravačkou tvrdou ránu na bradu Slafkovského a ten se skácel k ledu.
Útočník Tampy si potom náležitě vychutnal vítěznou oslavu a ke střídačce Montrealu ukázal výsměšné gesto, jako že je jeho 191 centimetrů vysoký soupeř příliš malý.
Podle statistik to byla sedmnáctá bitka 27letého Hagela v NHL, o pět let mladší košický rodák se porval počtvrté.
„Juraj Slafkovský by se prát neměl. Nejde mu to,“ napsal na sociální síti X novinář Stu Cowan, sloupkař listu Montreal Gazette.
Hráči se porvali za stavu 1:1, Canadiens se pak v prostřední části dostali do vedení, ale náskok neudrželi.
Sedm a půl minuty před koncem třetí třetiny chyboval Slafkovský, když chtěl hrát puk z obranného pásma po otočce středem kluziště. Namazal shodou okolností právě Hagelovi, jehož střelu následně dorazil zpoza brány Nikita Kučerov.
Slovenská jednička draftu z roku 2022, které se Hagel po prohrané bitce vysmíval ještě na trestné lavici posunky ve stylu „dobrou noc“, si tak musela nepovedený zápas vyžrat naplno.
„Nepřekvapilo by mě, kdyby měl Slafkovský po tom úderu otřes mozku,“ spekuloval novinář Cowan. „Ta jeho přihrávka středem stála Montreal hodně. Obrovská chyba,“ pokračoval.
Pokud se chce Slafkovský v NHL prát, podle Cowana by měl požádat o radu Chrise Nilana, obávaného montrealského bitkaře z 80. let.
„Jestli se chystá dobrovolně shazovat rukavice, pak naučit se chránit je ještě důležitější než naučit se udeřit. Taky musíte rozpoznat dominantní ruku soupeře,“ zmínil novinář.
Canadiens však doufají, že Slafkovský v pokračování vyrovnané série znovu ukáže spíše své ofenzivní schopnosti.
V základní části nasbíral 73 bodů za 30 gólů a 43 asistencí, což bylo jeho osobní maximum ve čtvrté sezoně v NHL. Na první vyhranou sérii v play off zatím slovenský reprezentant čeká.
„Ruce pryč od…“ Studenti demonstrují za veřejnoprávní média, vyrážejí za Klempířem
Několik stovek studentů ve středu v poledne téměř zaplnilo pražské náměstí Jana Palacha, aby vyjádřilo podporu veřejnoprávním médiím. Protestní shromáždění uspořádali studenti sdružení v iniciativě Média nedáme! v reakci na návrh zákona, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování.
"Malý zázrak, láska na celý život." Tuniská tenisová hvězda začala novou etapu života
Trojnásobná grandslamová finalistka Uns Džábirová se stala poprvé matkou.
ŽIVĚ Fico s Orbánem ustoupili, EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur
Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Maďarsko odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by mělo být opatření finálně schváleno. Kdy ale bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba skutečně doteče do Maďarska.
Tusk i polský prezident náhle zmizeli. Museli povinně na tajné vojenské cvičení
Polský prezident Karol Nawrocki a členové vlády premiéra Donalda Tuska se společně zúčastnili speciálního vojenského cvičení, kvůli kterému se v úterý nekonalo pravidelné zasedání kabinetu. Informovala o tom ve středu polská média.
Třicet ostrých za zničeného Ježíše a náhrada jako z Temu
Incident se zničenou sochou Ježíše Krista v jižním Libanonu vyvolal ostrou reakci izraelské armády i politiků. Voják, který sochu zničil kladivem, skončí na 30 dní ve vojenské vazbě a bude postaven mimo službu. Armáda zároveň oznámila, že sochu už nahradila novou, a vyjádřila „hlubokou lítost“ nad incidentem.