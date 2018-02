Někdy se na ledě necítím moc dobře, ale přijde to, věří Jágr. Fanouškům v Kladně se omlouval

před 6 hodinami

Kladno odehrálo v sobotu první domácí utkání po návratu Jaromíra Jágra a nečekaně podlehlo Litoměřicím 1:4. Majitel klubu a legendární útočník, který za pár dní oslaví 46. narozeniny, nebyl s výkonem Rytířů vůbec spokojen.

Kladno - Hokejové Kladno si nejdříve vychutnávalo návrat hvězdného útočníka Jaromíra Jágra na domácí led po pěti letech, ale po úvodním slavnostním ceremoniálu prožívali příznivci Rytířů na vyprodaném stadionu zklamání z porážky s Litoměřicemi 1:4. Majitel klubu Jágr vyšel ve třetím duelu po návratu z Calgary z NHL poprvé naprázdno a omlouval se fanouškům.

Cenil si aplausu vestoje, kterým jej vyprodaný ČEZ stadion při slavnostním ceremoniálu přijal. "Mám toho už hodně za sebou. Jsem rád, že diváci přišli a zatleskali si. Můj jediný cíl je hrát co nejlepší hokej, abych pomohl mužstvu postoupit dál. Není to pro mě jednoduché, bude mi 46 let, ale snažím se odevzdávat maximum, i když to někdy není vidět," řekl Jágr novinářům.

Fanoušci mohli před utkáním vidět na kostce nad ledem průřez celou kariérou druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL. "Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se na té slavnosti před utkáním podíleli. I když jsem většinu neviděl a byl jsem v kabině, ale doufám, že se to povedlo. Na druhou stranu výkon byl hrozivý a musíme se z toho nějakým způsobem dostat," komentoval Jágr čtvrtou prohru Rytířů z posledních pěti utkání.

Před týdnem pomohl v Liberci před vyprodanou arénou třemi asistencemi k výhře nad Benátkami nad Jizerou 7:2, ve středu v Přerově ani jeho přihrávka nezabránila prohře 1:2. Teď přišla další porážka s Litoměřicemi a Jágr byl poprvé bez bodu.

"Poslední zápasy nehrajeme moc dobře. Začalo to už proti Ústí, kde jsme prohráli 0:6 a od té doby jsme v nějaké křeči. Není to příjemné, ale na druhou stranu je to realita. Někdy to tak bývá. Ne vždy máš tu slávu, jakou bys chtěl. Teď přijde kritika, nejsem první ani poslední, kdo to zažije na vlastní kůži," uvedl Jágr, který 46. narozeniny oslaví ve čtvrtek.

Je podle něj možné, že se v současné době soupeři proti Rytířů maximálně vyhecují. "Ale s tím bychom se měli nějak vyrovnat. Je dobře, že hrajeme proti mančaftům, které budou podávat ty nejlepší výkony. Aspoň vidíme, jak na tom jsme: Nic moc. Podle mě je to nejlepší příprava před play off. Ale musíme se od prvního do posledního hráče hrozně moc zlepšit. Začíná to se mnou. Já se necítil vůbec dobře," uvedl Jágr.

V sezoně i vinou problémům s třísly a pak hlavně s kolenem sehrál v sezoně za Calgary jen 22 utkání, v kterých si připsal sedm bodů za gól a šest asistencí. Přestože ze začátku po návratu do Kladna hrozilo, že v některých duelech nastoupí jen na pár střídání kvůli nutnosti sehrát 15 duelů po možnou baráží o extraligu, všechna tři utkání odehrál celá.

Na zraněném pravém koleni má ortézu a snaží se dostat do co nejlepší formy před play off. "Já se snažím, pokud můžu. Je pravda, že se některá střídání necítím moc dobře, ale doufám, že to přijde a zaleží jen na mně, jakým způsobem se k tomu postavím," uvedl.

Stále cítí, že mu do ideálního výkonu chybí řada věcí. "Co si budeme namlouvat, ale není mi dvacet. Ani od sebe víceméně nic neočekávám. Já vím, jaký jsem hráč, nemůžu se srovnávat sám se sebou, když mi bylo pětadvacet. To v žádném případě," podotkl Jágr.

"Vidím i u nás v kabině, že trénink je někde úplně jinde, než byl před patnácti nebo dvaceti lety. Hráči tráví hrozně moc času na ledě a v posilovně. Dělají to všechna mužstva. U nás starších hráčů, i když bys to chtěl dělat, tak regenerace je daleko delší než u jiných, takže to ani dělat nemůžeš. To je největší rozdíl. Ta chuť by byla," uvedl Jágr, přestože po pověstný tvrdými drily.

Do zápasového rytmu se podle svých slov teprve dostává. "Dlouho jsem nehrál, a když ano, tak hodně ve čtvrté lajně. Minut jsem moc neodehrál. Když se to tak vezme, tak jsem naposledy hrál pořádný hokej před devíti měsíci. Hrát ve čtvrté lajně osm devět minut, kde od tebe nikdo nic nečeká, a pak dvacet minut, je ohromný rozdíl. A je jedno, jaká je to liga," uvedl Jágr.

Kladenský tým se musí hodně zvednout, aby mohl pomýšlet na úspěšný konec sezony. "Můžu srovnávat jen ty tři zápasy, které jsem odehrál. Ani jeden se nám víceméně nepovedl. Soupeř byl lepší, měli jsme někdy fáze, že jsme začali tlačit, jako třeba dneska ve třetí třetině, ale to je dost málo na mužstvo, které chce postoupit," podotkl Jágr.

Dopředu ale věděl, že to nebude lehké. "Musíme si uvědomit, že každý hráč umí bruslit, každý je silný a opravdu to není jednoduché. Je jedno, jestli hraješ NHL, druhou ligu nebo třetí ligu, je to pořád o bojovnosti a o bruslení," podotkl.

Soupeři ho prý na ledě nešetří a je za to jen rád. "Pomáhá mi to. Kdybych dal pár gólů, tak se cítím daleko líp. Kdybych hrál líp, tak to určitě mají těžší. Já jim to hodně usnadňuju. Žádný respekt od nich necítím. Možná se mi zdá, že hrají ještě víc než kdo jiný," doplnil Jágr.