Největší česká naděje odkryla zvláštní rituál s Ronaldem. V testech ohromila týmy NHL

Pokud má hokejista výrazný vzor, zpravidla jmenuje někoho ze stejného sportu. Ne tak útočník Adam Novotný. Největší česká naděje v nadcházejícím draftu zámořské NHL si mimořádně oblíbila portugalskou fotbalovou hvězdu Cristiana Ronalda.
Portugalsko ve středu večer českého času vstoupí proti Demokratické republice Kongo do probíhajícího světového šampionátu. Měl by hrát i 41letý Ronaldo.
To si Novotný zřejmě nenechá ujít. „Ronaldo je upřímně můj nejoblíbenější sportovec všech dob,“ rozmluvil se český forvard pro stanici TSN. „Prostě ho strašně zbožňuju. Není ze stejného sportu jako já, ale obdivuju jeho mentalitu, jeho životní styl, zkrátka všechno.“
Ronalda si oblíbil, když slavný Portugalec zápolil v dresu Realu Madrid proti Lionelovi Messimu z Barcelony. To byly roky 2009 až 2018. Rivalita dvou legend vrcholila a každý se přikláněl k jednomu, či druhému.
Novotný si vybral Ronalda a vytrval u něj dodnes – s pozoruhodným zápalem.
„Mám Ronaldovu knížku. Mám Ronaldovo spodní prádlo. Mám od něj prakticky všechno,“ přiznává 18letý Čech.
Globální celebrita s přezdívkou CR7 hraje důležitou roli i v hokejistově předzápasovém rituálu. „Koupil jsem si portugalský dres s Ronaldovou jmenovkou a jednou jsem ho z nějakého důvodu políbil. Ani nevím proč. Pak jsem ale měl fakt povedený zápas, a tak jsem si řekl, že tohle musím dělat pořád. Tak to začalo,“ přibližuje Novotný.
Teď políbí Ronaldův dres pokaždé, než se v hrací den vydá na stadion.
Do toho se snaží inspirovat Portugalcovou životosprávou. „Na sociálních sítích se toho dá vidět spousta. Jeho rekonvalescence, stravování, životní styl. Motivuje mě, když vidím, jak tvrdě maká,“ dodává k útočníkovi saúdskoarabského Al-Nassru a horlivému reprezentantovi, který je už na svém šestém mistrovství světa.
Že si z Ronaldovy pracovní morálky vzal správný příklad, Novotný nedávno dokázal na tradiční akci jménem Scouting Combine, kde pod dohledem klubů NHL zazářil při fyzických testech.
Nejvíc mu šly shyby. Zvládl jich 18 a překonal všechny talenty ze svého ročníku. Dokonce byl blízko absolutnímu rekordu.
Aby šlo porovnávat, pečlivě se hlídá technika provedení, kdy je třeba v horní i dolní pozici vždy sekundu počkat.
„Po 18. shybu jsem si tak trochu orazil, asi na dvě sekundy, to ale nemůžete,“ vysvětluje Novotný. „Chlápci kolem na mě začali křičet, že musím jít nahoru. Tak jsem hned zabral a vlastně jsem byl hodně blízko. Snažil jsem se tomu trochu pomoct nohama, ale ruce mi prostě řekly, že dneska už to nepůjde. Bylo to ale vážně těsné.“
Osamocenou jedničkou historických tabulek tak zůstává s 19 shyby hvězdný Američan Jack Hughes, mimo jiné střelec zlatého gólu v prodloužení na letošní zimní olympiádě.
Prvním mužem draftu jako před lety Hughes se Novotný tento měsíc nestane. Jako jediný Čech má ale téměř jistotu prvního kola. Většina prognóz ho vidí ve druhé desítce.
Odchovanec Nového Bydžova a Hradce v uplynulé sezoně nastupoval za Peterborough v kanadské juniorce OHL, kde sbíral víc než bod na zápas. A ukázal, že stejně jako Ronaldo to umí vzít na sebe. S 278 střelami byl v celé soutěži druhým nejpilnějším střelcem.
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