Nejsou peníze, zavíráme. Ruská chlouba je v problémech, čelí „masivnímu exodu“

V Rusku zanikají sportovní kluby jak na běžícím pásu. Vedle těch basketbalových, fotbalových nebo volejbalových se krize nevyhýbá ani výkladní skříni tamního režimu, lednímu hokeji.
Jeden červencový večer mohl snadno vyvolat dojem, že vše je v naprostém pořádku.
Petrohradskou SKA Arenu, která se už pár let pyšní statusem největší hokejové haly světa, ozářily hvězdy ruské KHL a severoamerické NHL.
Nechyběli mezi nimi Alexandr Ovečkin, Artěmij Panarin, Kirill Kaprizov ani bývalý český reprezentant Dmitrij Jaškin.
Exhibiční přestřelku sledovalo na místě skoro 21 tisíc diváků a na charitu se vybraly desítky milionů rublů.
Pak je tu ale i jiná, nenablýskaná realita. Projevila se například v půlmilionovém tatarském městě Naberežnyje Čelny.
Hokejisté tamního profesionálního klubu, hrajícího druhou nejvyšší VHL, v červenci začali dřít v tréninkovém kempu a následně odehráli první přípravný zápas. Vzápětí ale přišla nečekaná novinka.
Šéf jim oznámil, že žádná sezona nebude. Peněz je prý jen tolik, že už po podzimu by nastaly vážné problémy, a tak bude lepší se vrátit za rok. Ale ani to není jisté.
„Finanční situace v profesionálním sportu je teď dost složitá,“ přiznal zkušený novinář Alexej Ševčenko na stránkách ruského deníku Sport-Express.
VHL přes léto ztratila tři kluby, z profesionální juniorky MHL jich zmizelo hned pět. „Důvod tohoto masivního exodu je naprosto zřejmý: nejsou peníze,“ přidal Ševčenko.
Navíc může být ještě hůř. Několik týmů VHL se rozhodlo pokračovat, přestože jsou na tom dost podobně jako Naberežnyje Čelny.
„Některé mají zajištěné financování jen do prosince a doufají, že je samosprávy nebo jiní sponzoři nenechají ve štychu. Věří v lepší zítřky. Tato víra ale není ničím podložená,“ upozornil novinář.
KHL, stojící na špičce ruského ligového hokeje, se zatím drží. Ačkoliv už nemá 29 mužstev jako na svém vrcholu dekádu nazpět, rozehraje příští sezonu opět s 22 celky.
Jeden klub ovšem přežívá díky slibu, že mu od nového kalendářního roku pomůže velký sponzor, jiné zase šetří, kde se dá.
Třeba Nižný Novgorod zrušil svou farmu ve VHL.
„Před třemi sezonami se dal farmářský tým utáhnout s rozpočtem 150 milionů rublů. Kvůli inflaci se ale tato částka zdvojnásobila (300 milionů rublů dělá při současném kurzu přes 73 milionů korun, pozn. red.). Provozování samostatné farmy je dnes luxus,“ řekl generální manažer Torpeda Jevgenij Zabuga ruské stanici Matč TV.
Už před třemi roky se ruská ekonomika vzpamatovávala z první vlny vysoké inflace, způsobené invazí na Ukrajinu v únoru 2022 a souvisejícími západními sankcemi. S pokračující válkou se problémy nabalují.
Nejde jen o nárůst cen. Profesionální sport včetně hokeje je v Rusku z velké části závislý na podpoře státu a s ním provázaných podniků. V době války ale mají tito donátoři jiné priority.
„Ekonomická situace je hlavním důvodem, proč VHL a MHL přišly dohromady o osm týmů,“ poznamenal Ševčenko, byť souvislostem s válečným konfliktem se v celém textu vyhnul.
„Pořád ale zbývá 86 klubů. Při současných problémech musíme být vděční i za toto číslo,“ dodal optimisticky.
KHL má 22 celků, VHL 30 a MHL 34. Historická maxima jsou vyšší: 29, 34 a 40. Všechna se datují do doby před koronavirovou pandemií a válkou.
Ačkoliv byl v posledních letech paradoxně patrný růst, nyní se ukazuje, že neměl ekonomické opodstatnění.
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