Nejmladší a nejlepší. Jihlavské brankářské duo vládne WSM lize. Se Škarkem si pomáháme, říká Svoboda

S hokejem začal ve Vsetíně. V dorosteneckém věku ale talentovaného brankáře Miroslava Svobodu zlákal Třinec. Národní dres oblékl na předloňském juniorském šampionátu, avšak výraznější šanci ani potom v týmu Ocelářů nedostal. A tak putuje po hostováních. Letošní ročník působí v Dukle Jihlava a šanci, zdá se, chytl za pačesy. Podle statistik je nejlepším brankářem 1. ligy. Spolu s Jakubem Škarkem pak tvoří nejmladší a zároveň i nejlepší duo soutěže. "Ten věkový průměr nám akorát trochu kazí 40letý Lukáš Sáblík," směje se Svoboda v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Letos jste v dresu Jihlavy naskočil do 22 utkání, sedmnáct z nich jste vyhrál. Čekal jste před sezonou takovou důvěru trenérů?

Loňská sezona byla z mojí strany taková průměrná, chytal jsem v Šumperku a pár zápasů v Havířově. Do Jihlavy jsem šel s tím, že prostě nejsem špatný gólman a že snad ten ročník budu mít lepší. Zatím se to daří. Výborně bráníme, což v předchozích angažmá úplně nebylo.

Podle statistik jste s průměrem 1,57 inkasovaného gólu na zápas a úspěšností 94,66 % nejlepším brankářem WSM ligy. Sledujete svá čísla?

Vím o nich, ale nijak zvlášť je neřeším. V pondělí proti Frýdku jsem dostal podruhé za sebou tři góly, což se prostě nesmí stávat. Celá soutěž je hodně vyrovnaná, je v ní hodně kvalitních gólmanů. Do konce základní části je ještě hodně zápasů, takže mám prostor pro zlepšení.

Jaký podíl má na tom brankářský trenér Petr Jaroš, který je v přípravě gólmanů uznávaným odborníkem?

Velký. Je skvělé, když máte k ruce tak kvalitního kouče. Jsem rád, že se od něj můžu něco naučit. Rok tady v Jihlavě mi dává hrozně moc. Uvidíme, co bude příští sezonu.

Nemyslíte trochu na extraligu? V Dukle hostujete z Třince, který vlastní vaše práva...

Uvidíme. Do extraligy bych samozřejmě moc rád. Každopádně doufám, že se nám třeba povede postoupit s Jihlavou. Tým tu máme kvalitní a všichni táhneme za jeden provaz. Máme na to, postoupit.

S Oceláři tedy zatím v kontaktu nejste?

Ne, teď fakt řeším jen Jihlavu. Ani se s nimi o tom nechci vůbec dohadovat. Sezona je ještě dlouhá, bylo by to zbytečné. Nechal jsem to na agentovi, uvidíme, co vymyslí. Sám chci dokončit ročník a pak se v klidu rozhodnout, co dál. Myslím, že se někde upíchnu.

V Jihlavě letos tvoříte s Jakubem Škarkem nejmladší, ale zároveň i dle čísel nejkvalitnější gólmanskou dvojici ligy. Docela paradoxní, ne?

Co k tomu říct, je super, že nám to jde. Ten věkový průměr nám trochu "kazí" 40letý Lukáš Sáblík, se kterým máme spoustu srandy. Má toho hodně za sebou, takže si z ničeho nedělá těžkou hlavu. Kuba Škarek je veselý mladý kluk, vycházíme všichni výborně.

Ve svých 21 letech jste ve dvojici tím zkušenějším. Snažíte se mu třeba v některých věcech už teď radit?

On už má zkušeností taky dost. Každý si na to své musí přijít sám. Spíše bych řekl, že si tak nějak pomáháme navzájem. On má letos hrozně těžkou sezonu, strašně nabitou. Klobouk dolů před ním, jak to zvládá.

Před pár týdny absolvoval juniorský světový šampionát, na kterém jste si zachytal i vy před dvěma lety. Nesondoval u vás, jak to na něm chodí?

Jojo, trochu se mě vyptával. Snažil jsem mu všechno říct. Jak probíhají tréninky a další věci. Není to ale nic zvláštního. Když jste zvyklí chytat tady, zvládnete to i tam. My jsme navíc oba stejní v tom, že nám úzká hřiště vyhovují mnohem víc než česká široká.

Sledoval jste mistrovství? Co říkáte na vystoupení českého týmu?

Moc jsem neměl čas, takže jsem koukal spíše jen na sestřihy. Těžko říct. Musíme si přiznat, že Švýcaři i Dáni už nejsou žádné ořezávátka a hráče mají taky kvalitní. Jsou to těžcí soupeři, kluci to neměli lehké.

