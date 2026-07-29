„Nejlepší gólman mimo NHL.“ Český obr udělal nevídaný krok, mezi talenty letí stále výš

Před rokem a půl vyhrál s českou dvacítkou druhý světový bronz v řadě. Pak se ale brankář Michael Hrabal ocitl stranou hlavní pozornosti. Zamířil zpátky do americké univerzitní ligy, kterou v tuzemsku sleduje málokdo. Vedl si ovšem fantasticky a nyní na prahu profesionální kariéry budí velká očekávání, ještě větší než před lety.
V draftu 2023 obsadil Hrabal po zájmu Utahu 38. pozici, to je začátek druhého kola.
Kdyby si teď ovšem kluby mohly tehdejší hráče rozebrat znovu, český gólman by skončil 17., asi v polovině prvního kola. Alespoň podle tzv. re-draftu z dílny online deníku The Athletic.
Není divu, že Hrabal poskočil. Po dražbě talentů strávil tři roky v univerzitní NCAA, kde pravidelně vylepšoval sezonní úspěšnost zákroků: 91,2 procenta, 92,4 a nakonec 93,7.
Podle The Athletic je teď šestou největší brankářskou nadějí.
Červencový žebříček čítá celkem 20 jmen a mohly do něj proniknout jen gólmani do 25 let bez stálé práce v NHL. Povedlo se to i Michalu Postavovi, který jakožto hvězda detroitské farmy obsadil 17. příčku.
Jedničkou se stal Jacob Fowler, konkurent Jakuba Dobeše v Montrealu.
Hrabal mohl skončit i výše. „Má předpoklady stát se jedničkou v NHL, stačí mu jen trochu vyladit hru. To se dá říct o málokterém brankáři. Uvažoval jsem, že ho zařadím výš, klidně i na třetí místo,“ uvedl autor žebříčku Scott Wheeler.
Co se týče onoho ladění, Hrabal by prý měl zapracovat na hře s pukem nebo na krytí horních koutů brány lapačkou a vyrážečkou. „Také má zvláštní tendenci snažit se chytat nízké střely, místo aby je zastavil betony. Možná si u rychlých střel nevěří, že bude mít pod kontrolou odraz, to je moje podezření,“ napsal novinář.
„Je však těžké přehlédnout jeho potenciál,“ pokračoval na adresu odchovance pražské Hvězdy a Sparty. „Má neoddiskutovatelný přirozený talent a při plném soustředění dokáže ukrást zápas, což se ostatně stává čím dál častěji. Také se na svou výšku dobře pohybuje.“
Hrabal měří úctyhodných 201 centimetrů, váží kolem metráku. Pár takových brankářů NHL chytalo a chytá, vyšší ale nebyl nikdo. Mezi Čechy drží historický primát 196centimetrový Dan Vladař, aktuální jednička Philadelphie.
Hrabal tak může vytvořit český rekord.
Více než ohromujícími rozměry má ale ve slavné lize zaujmout samotným chytáním. „Hodně skautů si myslí, že Hrabal je nejlepším gólmanem mimo NHL,“ pochlubil se na síti X hráčův agent Allan Walsh.
Napsal to před pár měsíci v souvislosti s tím, že se to má brzy změnit. Hrabal totiž podepsal s Utahem tříletou nováčkovskou smlouvu. Od října tak teoreticky může chytat v NHL.
Nabídku mimochodem dostal už před rokem, ale tehdy – jakkoliv je to nevídané – odmítl. Mimo jiné proto, že si chtěl dodělat školu. „Moc hráčů by to nedokázalo,“ smekl trenér brankářova univerzitního týmu Greg Carvel.
Hrabal má teď doma titul ze sportovního managementu a je na prahu profesionální kariéry.
V Utahu brankovišti vládne jiný Čech Karel Vejmelka, jenž má smlouvu ještě na čtyři roky, ale za ním nic dáno není. Dosavadní gólman číslo dva Vítek Vaněček v létě odešel k newyorským Islanders a zatím se zdá, že klub vsadí na mladou zálohu.
Vedle 21letého Hrabala je to o dva roky starší Kanaďan Sebastian Cossa, který přišel výměnou z Detroitu a ve zmíněném žebříčku největších brankářských talentů obsadil čtvrtou příčku.
Na Hrabala pro začátek dost možná zbyde jen místo na farmě v Tucsonu, ale tam by s ohledem na prořídlou konkurenci dostal moře prostoru.
ŽIVĚ Ukrajina údajně zasáhla rafinerii v ruské Rjazani. V městě hoří také sklad Wildberries
Ukrajinská armáda tvrdí, že zasáhla rafinerii v ruské Rjazani, hoří také sklad ruského internetového prodejce Wildberries. Rusko hovoří o zásahu dvou lodí se zbraněmi pro Ukrajinu poblíž Oděsy. Ve městě Rjazaň, které leží zhruba 190 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, po útoku dronů vypukly požáry v několika průmyslových objektech, uvedl ve středu gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov.
Otřesná překvapení po dovolené. V bytě lahve od alkoholu, pes zavřený v koupelně
Poté co Aktuálně.cz zveřejnilo příběh manželů Hubingerových, kteří tvrdí, že po návratu z dovolené našli ve svém bytě místo domluveného hlídače pro své fenky dvě cizí ženy, se redakci ozvali další údajní klienti služby Dogsitting.cz. Mluvili například o zraněních, se kterým se jim zvířata vrátila do rukou, nebo o tom, že sami měli podezření, že se u nich doma pohybovali cizí lidé.
V Písku v noci hořela historická vila, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu
Písku v noci na středu hořela historická vila Marta. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř. Hořet začalo kolem 21:00 a hasiči oheň zlikvidovali kolem půlnoci. Vyšetřovatelé hasičů a policie od rána zjišťují, proč ve vile začalo hořet. Předběžná výše škody je necelý milion korun. Hasiči o tom informovali na síti X.
Španělé mají jasno: Česko povede kouč olympijských vítězů. Šéf FAČR ale brzdí zprávy
Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koubkovi převzít Španěl Santi Denia. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
„Krále“ Baťu Češi zbožňují, jeho odkaz neshořel. Jmenují jeho následovníky
Zlín sice přišel o významnou dominantu města, v očích veřejnosti ale zůstává baťovským městem. „Král obuvi“ Tomáš Baťa pro Čechy stále představuje měřítko, podle něhož přemýšlejí o kvalitě, ceně i péči o zaměstnance. A to i 150 let po jeho narození.