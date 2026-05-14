Nejlepší gólman Evropy zůstal doma. Expert uvažuje proč a říká, koho by do brány dal

Čeští hokejoví brankáři sklízí v poslední době samé pochvaly. Výrazní jsou v zámoří, v evropských ligách i na mezinárodních turnajích. Je proto paradoxní, že na mistrovství světa do Švýcarska odjela česká reprezentace s gólmanskou trojicí, která budí tentokrát spíše obavy.
Josef Kořenář, Dominik Pavlát ani Petr Kváča totiž dosud neodchytali na světových šampionátech ani minutu.
Dva z nich mají zkušenosti akorát s pozicí číslo tři - Kváča ji zažil před pěti lety v Rize, Kořenář byl trojkou vloni v Herningu a Stockholmu.
„Je zajímavé, jak se ta situace vyvinula, a myslím, že to kluci berou jako výbornou šanci ukázat se v dobrém světle,“ přemýšlí někdejší reprezentační trenér brankářů Petr Jaroš.
Vnímá, že na papíře nevypadá současná trojice nejsilněji, ale vybaví si, že v podobné situaci byli Češi před deseti lety na MS v Moskvě.
„Vzali jsme Pavla Francouze, Dominika Furcha a Matěje Machovského, taky neměli odchytáno nic. Měli jsme dvě jedničky a jednu dvojku a vyhráli jsme skupinu. Bohužel jsme ve čtvrtfinále vypadli na nájezdy, ale kluci chytali nad očekávání,“ vzpomíná Jaroš.
Tehdy byl u národního týmu členem štábu trenéra Vladimíra Vůjtka. Češi ve skupině skolili domácí Rusko i favorizované Švédsko. Těsné vyřazení od Američanů, kteří dali ve čtvrtfinále gól z ofsajdu, pak hodně bolelo.
V bráně se střídali Furch s Francouzem a především Furchovi vyšel turnaj parádně. Na začátek vynuloval Rusy, celkově vytáhl svá čísla na 96procentní úspěšnost a průměr 0,94 gólu na zápas.
„Hlavně ta výhra 3:0 nad Rusy mi v hlavě silně utkvěla. Porazit je před plným stadionem a nedostat ani gól, to nikdo nečekal. Bylo pěkné sledovat, jak nálada Rusů upadala,“ usměje se Jaroš.
„Brankářům se to takhle může povést i letos. Přestože pro veřejnost vypadají, že nemají velké zkušenosti, jsou to odolní gólmani a já jim věřím,“ dodává.
Jenže obavy ze složení pro brankoviště mají i další objektivní důvody, nejen tři nuly v kolonkách startů na MS.
Kořenář nebyl ve Spartě v této sezoně gólmanem číslo jedna, v základní části i v play off se střídal s Jakubem Kovářem.
Podobnou pozici měl i Pavlát ve finském klubu Ilves Tampere. Ten navíc odchytal základní část s poměrně nízkou úspěšností 89,2 procenta a v play off klesl dokonce pod 89 procent.
Kváča zase s Libercem vypadl už ve čtvrtfinále play off extraligy a v posledním testu před mistrovstvím schytal v brance šest gólů od Švýcarů.
„Jasně, když je to pod 90 procent, už to budí otazníky. Ale procenta nejsou všechno, záleží na tom, jak ten tým hraje, jak brání,“ reaguje Jaroš na sezonu Pavláta.
U něj ještě ke všemu rezonuje přestup do Kladna, kde se v příští sezoně potká se současným realizačním týmem od reprezentace, včetně hlavního kouče Radima Rulíka a trenéra gólmanů Ondřeje Pavelce.
„Jestli teď někdo tvrdí, že ho brali kvůli tomu, a mělo by to s ním zamávat? Nemyslím si,“ odpovídá Jaroš. „Ve sportu to takhle chodí a kluci jsou zvyklí házet nějaké negativní komentáře za hlavu. Viděl jsem ho v několika zápasech finské ligy a líbil se mi,“ přidává.
Kořenáře zná dobře z Jihlavy, kde se 28letý brankář před lety odrážel do světa velkého hokeje. Později odchytal i 12 zápasů v NHL.
„Co se týče přípravy a životosprávy, je to až neuvěřitelně poctivý kluk. Navíc si prošel zámořím, kde je to psychicky strašně těžké. Vloni si jako trojka osahal, jak to na MS chodí, což je výhoda. Z té trojice se mi jeví nejsilněji,“ říká Jaroš.
Právě Kořenáře by v pátek večer postavil do úvodního utkání proti Dánsku.
„Začal bych s ním. Uvidí se, jak to zvládne psychicky. Nebude to jednoduché, Dánové ty turnaje umí a rozhodně bych je nepodceňoval,“ míní muž, který dříve pracoval i u reprezentací Běloruska, Norska a Slovenska a v současnosti dělá skauta Detroitu.
Reprezentaci se omluvili brankáři Utahu Karel Vejmelka a Vítek Vaněček, Daniel Vladař z Philadelphie neprošel výstupní zdravotní prohlídkou.
Leckoho však zarazilo, že Rulík s Pavelcem nevzali do národního týmu Dominika Frodla z Karlových Varů nebo Romana Willa z mistrovských Pardubic.
Frodl byl vyhlášen nejlepším brankářem extraligy a dotáhl svůj tým k senzačnímu bronzu. V play off byl s 95 procenty dokonce nejlepším gólmanem napříč předními evropskými soutěžemi.
„Opomenout ho po takové sezoně mi přijde tvrdé,“ nadhodil v hokejovém podcastu Bago bývalý útočník Václav Nedorost.
„Co jiného už by měl udělat? Dřív se říkalo, že je mladý, teď se bude říkat, že je starý. Asi ten správný čas nějak propásl,“ utrousil na adresu 30letého Frodla někdejší brankář Roman Málek.
Jaroš souhlasí s tím, že Frodl nebo Will na MS rozhodně jet mohli.
„Frodlík chytal neskutečně, i Roman se mi v play off líbil více než v předchozích letech. Ale trenéři zvažují všechny možné věci,“ komentuje.
„Proti Dominikovi mohla hrát menší výška (182 centimetrů, pozn. red.), Roman měl dlouhé a náročné play off. Trenéři jsou ve spojení s nějakým okruhem brankářů a rozhodli se takhle,“ uvažuje.
V případě vypadnutí Anaheimu či Montrealu v play off NHL není pořád vyloučený ani přílet Lukáše Dostála nebo Jakuba Dobeše v průběhu turnaje.
„Taky je to varianta. Sice skončit v NHL, odletět do Evropy a hned chytat úplně jiný hokej, to není jednoduché fyzicky ani psychicky. Ale kluci jsou profesionálové a pokud by si chtěli prodloužit sezonu, možné to je,“ tvrdí Jaroš.
