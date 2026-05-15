Nejdřív pohroma, pak Dobeš zářil a Montreal má mečbol. Dostál vypadl, je volný pro MS

Z prvních čtyř střel inkasoval tři góly, pak ale Jakub Dobeš zamkl branku, dovedl hokejisty Montrealu k výhře 6:3 a v sérii 2. kola play off NHL s Buffalem má jeho tým postupový mečbol, vede totiž 3:2 na zápasy. Po prohře 1:5 s Vegas, a tudíž 2:4 na utkání, končí Anaheim s jiným českým gólmanem Lukášem Dostálem, který je tak volný pro národní tým na mistrovství světa.
Dobeš inkasoval všechny góly v úvodních jedenácti minutách, během kterých se Buffalo dostalo ze čtyř střel třikrát do vedení.
Skóre otevřel Jason Zucker, od jehož brusle se odrazil puk do těla Mikea Mathesona a skončil v brance.
Druhý gól domácích vsítil Josh Doan střelou bez přípravy zpoza levého kruhu.
Potřetí inkasoval český brankář mezi betony, kam se z rychlého protiútoku trefil Konsta Helenius.
Montreal v úvodní třetině dvakrát rychle vyrovnal, o což se postarali svými trefami Cole Caufield a Alexandre Texier.
Zápas rozhodl kanadský klub v rozmezí 29. až 38. minuty, kdy se prosadili Josh Anderson, Jake Evans a Nick Suzuki.
Výhru pojistil ve 44. minutě z přesilové hry Ivan Děmidov a Dobeš zneškodnil ve třetí třetině všech dvacet střel.
Po třech bodech si připsali Nick Suzuki (1+2) a Juraj Slafkovský (0+3), první dvě hvězdy zápasu.
Hráči Vegas vedli v Anaheimu po úvodní třetině 3:0. Pod úvodní dvě branky se podepsal Mitch Marner, se 16 body nejproduktivnější hráč play off.
Nejdříve skóroval z úniku, ve kterém obelstil Dostála efektní kličkou. Při druhém gólu uvolnil v oslabení Bretta Howdena, jenž akci zakončil střelou do odkryté branky.
Poté se zapsal do statistik i Tomáš Hertl, po jehož vyhraném vhazování využil přesilovou hru Shea Theodore. Český útočník nasbíral v posledních třech zápasech série čtyři body (2+2).
Anaheimu dal naději ve 33. minutě gól Mikaela Granlunda, ale hosté odskočili v poslední třetině dvěma trefami Pavla Dorofejeva na 5:1.
Při posledním gólu si Dostál nepohlídal prostor u levé tyčky a pustil střelu z ostrého úhlu.
Vegas vyhrálo sérii 4:2 a do finále konference postoupilo poprvé od roku 2023, kdy získalo Stanleyův pohár. V dalším kole se Golden Knights střetnou s Coloradem s Martinem Nečasem.
2. kolo play off NHL:
Východní konference:
Buffalo - Montreal 3:6 (3:2, 0:3, 0:1)
Branky: 2. Zucker, 8. Doan, 11. Helenius - 7. Caufield, 8. Texier, 29. Anderson, 37. Evans, 38. Suzuki, 44. Děmidov. Střely na branku: 36:26. Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Slafkovský, 3. Děmidov (všichni Montreal). Stav série: 2:3.
Západní konference:
Anaheim - Vegas 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Branky: 33. Granlund - 43. a 54. Dorofejev, 2. Marner, 9. Howden, 18. Theodore (Hertl). Střely na branku: 32:21. Dostál odchytal za Anaheim 55:31 minuty, inkasoval pět branek z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 76,2 procenta. Diváci: 16.778. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev (Vegas), 2. Granlund (Anaheim), 3. Hart (Vegas). Konečný stav série: 2:4.