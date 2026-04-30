„Nejdivnější turnaj.“ V zámoří nechápou bláznivé MS, na němž Češi hrají o zlato

Těžko uvěřitelné čtvrtfinálové vítězství Lotyšska nad USA nebylo jen jednorázovým výstřelkem, ale spíš vyvrcholením ztřeštěného průběhu turnaje. Hokejové MS osmnáctek na Slovensku teď nemá jasného favorita. Na zlato mohou po zvládnutém čtvrtfinále proti Finsku pomýšlet i Češi.
Dorostenecký hokej není ani na nejvyšší mezinárodní scéně tolik svázaný taktikou, což nahrává zvratům a výsledkovým „úletům“.
Nakonec v něm však víc než na seniorské úrovni platí zavedená hierarchie. Od českého stříbra v roce 2014 vyhrálo na dorosteneckém mistrovství světa cenný kov jen pět očekávaných zemí: USA, Kanada, Švédsko, Finsko a Rusko (mezi dospělými to za stejnou dobu zvládly ještě Česko, Švýcarsko, Německo a Lotyšsko).
Důvod je prostý: zatímco Kanada chrlí obří talenty každoročně a ve velkém množství, Lotyšsko, ale i Česko mívají slabší hráčské ročníky. A ani ty silné nebývají bez slabin. Výběr je zkrátka omezený.
Na letošním MS ovšem jako by žádná hierarchie neplatila.
Kanada, USA a Finsko vypadly ve čtvrtfinále. Tam hrálo i Dánsko, hlavní kandidát na sestup, který ale postihl Němce.
Do toho započtěte prapodivné výsledky už ve skupinové fázi. Spojené státy po předlouhé době podlehly Česku, ovšem Švédsko porazily 9:1. Kanada nestačila na Slováky, jenže Finsko smetla 7:0.
Dosavadním vrcholem chaosu je pochopitelně velký krach Američanů. Ti jsou v této věkové kategorii jasně nejúspěšnější. Celý rok spolu nastupují v národním rozvojovém programu, jsou neobvykle sehraní.
Přesto ve čtvrtfinále prohráli 2:5 s lotyšskou osmnáctkou, kterou předtím osmkrát porazili s celkovým skóre 59:11.
Výsledkem „anarchie“ jsou semifinálové dvojice Slovensko – Lotyšsko a Česko – Švédsko.
„Kdo by to čekal?“ divil se na síti X Cam Robinson, skaut webu Elite Prospects.
„Neuvěřitelné,“ přidal Scott Wheeler, novinář online deníku The Athletic. „Tohle je nejdivnější turnaj IIHF, jaký jsem kdy pokrýval - a to jsem jich pokrýval hodně.“
České výkony do překvapivého dění skvěle zapadají. „Nečekalo se, že Česko dojde daleko,“ připomněl web Daily Faceoff.
Příčinou skepse byly slabší výkony během sezony a téměř bezhvězdná soupiska. Jak by svěřenci trenéra Jana Tomajka mohli dojít až k medaili, když se to nepovedlo ani silným ročníkům v čele s Martinem Nečasem nebo později s Jiřím Kulichem?
Podceňovaná česká osmnáctka však těží z týmovosti a brankářské dvojice, z níž jako jednička pro play off vykrystalizoval karlovarský talent Martin Psohlavec.
Zatím Češi podlehli jen sestupujícímu Německu, což také zapadá do chaotického průběhu turnaje.
Semifinále proti Švédsku, které ve skupině udolali 2:1, rozehrají v pátečních 19:00. Medailové zápasy jsou na programu den nato.
