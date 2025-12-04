Lední hokej

Nejde nám o válku, říkají fanoušci. Snaží se zrušit hokejovou baráž přes ÚOHS

před 20 hodinami
Spolek za přímý postup do hokejové extraligy se rozhodl podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na základě kterého chce přimět Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) zrušit baráž.
Asociace, která nejvyšší domácí soutěž řídí, v prohlášení na instagramu uvedla, že je připravena úřadu poskytnout maximální součinnost. Zároveň je přesvědčena, že postupuje v souladu se smlouvami uzavřenými s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) a příslušnými řády.

Spolek fanoušků vystupující pod označením StopBaráži! oficiálně vyzval APK LH v závěru listopadu, aby upravila soutěžní pravidla a již v aktuální sezoně umožnila vítězi první ligy postup do nejvyšší soutěže.

Se svou žádostí, k níž se připojilo i Sdružení prvoligových klubů ledního hokeje (SPK LH) řídící druhou nejvyšší soutěž, ale neuspěla. Teď se proto spolek rozhodl prostřednictvím advokátní kanceláře Petráš Rezek obrátit na ÚOHS.

"Nevidíme důvod otálet. Současná situace a naše snaha o komunikaci totiž nevede k výsledkům - roky se opakují přísliby k jednání, jejichž reálný dopad nyní vidí celá hokejová veřejnost," uvedl spolek v tiskové zprávě.

Fanouškovské aktivitě vadí, že APK LH zdůrazňuje, že je připravena jednat jen s SPK LH a ČSLH.

"Neustále jsou přehlíženy názory prezidenta ČSLH, rozhodnutí výkonného výboru, postoje klubů 1. ligy i dalších osobností - a to ve prospěch uskupení APK, které do této chvíle nesplnilo ani základní věc, jako je slušná a věcná odpověď našemu Spolku," napsali zástupci spolku s tím, že v pondělí zveřejní další krok, který se chystají podniknout.

"Znovu zdůrazňujeme, že našim cílem je faktické zrušení baráže. Nejde nám o žádnou válku, ale o řešení jasného a dlouhodobého problému," dodali.

APK LH je podle svého prohlášení připravena se zástupci ÚOHS jednat.

"Chápeme, že téma baráže vyvolává mezi fanoušky i kluby velké emoce. Zároveň jsme se k němu za Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje už opakovaně a jednoznačně vyjádřili, a proto nechceme celou věc dále medializovat," uvedli prezident asociace Jan Tůma a ředitel soutěže Martin Loukota. Před několika dny podotkli, že "nehodlají ani nemohou měnit Herní řád ELH a systém soutěže probíhající sezony."

 
