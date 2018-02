Hokejová sebevražda, říkal si Nedvěd. Po famózním výkonu sklidil aplaus. A rozplakal se

před 1 hodinou

Bojoval, ale dojetí ho nakonec přemohlo. Petru Nedvědovi se po velkolepé rozlučce draly do očí slzy.

Liberec - Když před čtyřmi roky končil kariéru coby kapitán Liberce, vstřebával Nedvěd vyřazení od Vítkovic v předkole play-off. "Každý by si přál skončit podle nějakého hollywoodského scénáře, ale tyhle věci se nedají naplánovat," posteskl si.

Teď už jeho slova tak úplně neplatí, neboť hokeji přeci jen dal sbohem velkolepě - před vyprodanou libereckou halou, pod dozorem protihráče Jaromíra Jágra, se statistikou 1+1.

V dresu Benátek nad Jizerou, což je farma Liberce, neodvrátil porážku 2:7. Výkonem po čtyřech letech bez hokeje ale ohromil. Když dal gól, ochozy šílely. Závěrečná děkovačka přinesla ještě více hluku.

Vděční fanoušci ocenili muže, jehož sedm let vídali jako kapitána. A i Nedvěd se klaněl.

Při rozhovoru s novináři hýřil úsměvy, ale po pár minutách sunul kšiltovku hluboko do čela. Nemohl mluvit, zmohlo ho dojetí.

"Myslím, že to byl parádní večer," řekl ještě s vážnou tváří, načež začal mluvit o dnešku, kdy Bílí Tygři vyvěsí jeho dres s číslem 93: "Těším se, ale bude to trochu jiný večer…"

"Asi smutnější," dodal v slzách.

"Doufám, že si to všichni užijeme," prohlásil ještě, než zmizel v útrobách arény.

Nedvěd má stříbro z olympiády (s Kanadou), v NHL nasbíral přes 700 bodů, zářil i v Česku na sklonku kariéry. Navzdory hvězdné auře však pochyboval, jaký výkon předvede po čtyřech letech bez hokeje: "Říkal jsem si, že to bude taková malá hokejová sebevražda. Přeci jen jsem tři měsíce strávil v Miami na pláži a dvakrát trénoval v Letňanech. Do zápasu jsem se malinko dostával, ale pak už jsem se cítil dobře. Až jsem byl překvapený. Možná to bylo adrenalinem. Nevím."

Urostlý centr připomněl svou famózní střelu zápěstím a ladné bruslení. Byl u obou gólů Benátek a na ledě strávil skoro 24 minut.

"Klobouk dolů," smekl protihráč Jágr, jenž třikrát asistoval. "Na to, že nehrál několik let a přijel z lyžování… Není to pro nás moc dobrá vizitka. Hrál výborně. Připadalo mi, že z nás byl nejrychlejší."

"Chtěl bych Jardovi poděkovat, že vydržel celý zápas, protože není stoprocentně fit," opáčil Nedvěd.

Souboj legend sledoval i kouč Tygrů Filip Pešán, kterého dnes čeká klání proti Spartě. Ještě před úvodním buly proběhne ceremoniál, při němž ke stropu libereckého stánku vystoupá Nedvědův dres. To bude definitivní tečka za výjimečnou kariérou.

46letý muž s hokejem končí, přestože ukázal, že druhou nejvyšší českou ligu by v pohodě zvládal. "Zítra mě tady pověsí, takže bohužel," smetl řeči o prodloužení hráčské dráhy. "Čas běží. Hokej miluju, chybí mi. První dva roky jsem se s koncem těžko srovnával, ale pak se na to člověk začne koukat trochu jinak."

Až dnes Nedvěd podstoupí slavnostní ceremoniál, možná začne chystat další výpravu za lyžováním. "Je to můj velký koníček," podotýká. "Když bude počasí, pojedu. Život si užívám, i když bez hokeje je trošku prázdný."