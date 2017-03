Nedoplatil bych se, odmítl hodnotit třetí prohru Třince Kýhos

před 1 hodinou

Trenér Ocelářů Vladimír Kýhos nebyl po pondělní prohře v Chomutově spokojený s některými verdikty rozhodčích. Na tiskové konferenci odmítl zápas hodnotit.

Chomutov - Hokejisté Třince se po prohře v Chomutově mohli zlobit na rozhodčí, kteří jim v prodloužení neuznali gól, a Piráti poté rozhodli v přesilovce pět na tři.

Útočník Daniel Rákos však podobné úvahy odmítl, Oceláři se podle jeho slov musí soustředit jen na svůj výkon a pokusit se Chomutov porazit třikrát v řadě. Jen tak druhý tým základní části postoupí do semifinále.

"Hned po zápase jsme si to vyříkali v kabině. Nemůžeme to házet na rozhodčí," řekl Rákos. Právě on v 67. minutě překonal Jána Laca, rozhodčí však jeho trefu neuznali pro hraniční postavení Jakuba Petružálka v brankovišti.

"Nevím, jestli tohle můžeme komentovat. Těžko se o tom teď v emocích mluví," uvedl nejprve. Poté ale přiznal, že si nebyl jistý, že je to gól. "Slyšel jsem hvizd rozhodčího, ale spíš jsem si myslel, že pískal kvůli tomu, že nevěděl, jestli puk přešel brankovou čáru. Říkal jsem si, že se půjde podívat na video, ale bohužel," pokrčil rameny.

Trenér Ocelářů Vladimír Kýhos se k průběhu utkání a verdiktům rozhodčích raději nevyjádřil nechtěl. "Zápas hodnotit nebudu, protože bych se nedoplatil. Po závěru, co se tady událo, ať si každý udělá obrázek sám," dodal stručně na tiskové konferenci.

Děláme zbytečné fauly, tuší Rákos

Třinečtí byli blízko prohry již v normální hrací době. V čase 58:24 jel Vladimír Růžička mladší trestné střílení a trefil horní tyč. "Byl to hodně vyrovnaný zápas. Mohlo to pro nás skončit už minutu a půl před koncem. Chtěli jsme rozhodnout v prodloužení, ale bohužel se to nepovedlo," řekl Rákos.

V prodloužení zbývalo už jen 47 sekund do nájezdů. "Strašně nás mrzí, když vidíme, že jsme mohli vyhrát a sérii srovnat. Mohlo to dojít aspoň do nájezdů. Strašná škoda, mohli jsme to možná blokovat, nevyšachovali nás," poukázal na rozhodující trefu Juraje Valacha.

Teď se Třinec soustředí na středeční zápas, ve kterém chce sérii prodloužit. Podle Rákose se ale musí Oceláři vyvarovat zbytečných chyb a vyloučení. "Zápasy jim darujeme tím, že děláme zbytečný fauly. To zápasy rozhoduje, nám se v přesilovkách nedaří, oni v nich rozhodují," dodal devětadvacetiletý útočník.

