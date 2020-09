"Nechtěl bych proti nim hrát." Kouč Tampy se rozplýval nad Palátovou lajnou

Trenér hokejistů Tampy Jon Cooper po čtvrtém utkání finále play off NHL vyzdvihl první lajnu svého týmu ve složení Kučerov - Point - Palát.

Palátova lajna v pátečním duelu přispěla pěti body k výhře nad Dallasem 5:4 v prodloužení. Floridský celek vede v sérii 3:1 a jediný triumf ho dělí od druhého Stanley Cupu. Podle Coopera by elitní formaci Lightning neubránili ani spoluhráči.

Kučerov si v zápase připsal dvě přihrávky, Point naopak dvakrát skóroval a Palát zaznamenal asistenci. Rodák z Frýdku-Místku ukázkově vyslal Pointa do samostatného úniku, po němž Tampa Bay v první třetině snížila na 1:2. Zatímco Rus Kučerov s 32 body vede produktivitu letošních vyřazovacích bojů, Kanaďan Point je s 13 góly nejlepším střelcem.

"Hrají s takovými dovednostmi a v takovém tempu. Hodně týmů dovede hrát rychle nebo se šikovností, ale zkombinovat obojí vyžaduje zvláštní talent. Všichni tři kluci to dokážou," řekl na tiskové konferenci Cooper.

Podle něj se strašně těžko brání. "Ani nevím, jestli bychom je my dokázali ubránit, kdybychom proti nim hráli. Je radost je sledovat. Jejich nasazení je mimořádné," konstatoval třiapadesátiletý Cooper, který stojí na lavičce Lightning od roku 2013. O dva roky později dovedl Tampu Bay do finále, v němž podlehla Chicagu. Jediný Stanley Cup vybojovali Lightning v roce 2004.

Čtvrtý finálový souboj, v němž Stars vedli 2:0 a 3:2, rozhodl v 67. minutě obránce Kevin Shattenkirk. Ten bere současnou situaci jako zadostiučinění za to, že ho New York Rangers v létě 2019 vyplatili ze smlouvy. Následně podepsal roční kontrakt s Tampou Bay.

"Nikdy nezapomenu na to, co se mi v loňském létě přihodilo. Pohání mě to. Nesmíme zpohodlnět. Máme před sebou práci, která ještě neskončila," uvedl jednatřicetiletý Američan, který v minulosti nastupoval i za Colorado, St. Louis a Washington.

"V každém zápase se snažím odvádět to, co po mně mužstvo žádá, ať už to jsou góly nebo solidní hra v obraně. Doposud jsme předváděli skvělé týmové úsilí. Těším se na zítřek, protože kruh se může uzavřít," prohlásil Shattenkirk.