Nečasova jízda pokračuje, ke stovce mu chybí jediný bod

Hokejový útočník Martin Nečas při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů.
Boston prohrál 1:2 s Tampou Bay a zatím nemá jisté místo v play off. David Pastrňák se za domácí Bruins neprosadil a stále ho jeden bod dělí od stobodové hranice.
Jednou asistencí se na výhře Golden Knights podílel Tomáš Hertl.
Dařilo se také Čechům v dresu Floridy. Tomáš Nosek pomohl k výhře 6:2 nad Torontem dvěma góly, obránce Marek Alscher mu jednou nahrával.
Nečas se v polovině první třetiny zapojil do přesilovkové kombinace Colorada a pomohl připravit gól na 1:0 pro Devona Toewse. Svou 61. asistencí v ročníku se bodově dotáhl na krajana Davida Pastrňáka.
Oba čeští reprezentanti aktuálně mají na kontě 99 bodů a v produktivitě NHL jsou na pátém a sedmém místě.
Vegas nepříznivé skóre otočilo i díky Hertlově asistenci u branky Marka Stonea na 1:1. Český útočník bodoval podruhé za sebou a vylepšil svou bilanci na 57 bodů za 24 gólů a 33 nahrávek.
Boston mohla do vyřazovacích bojů posunout jakákoliv výhra, ale vedení po zásahu Morgana Geekieho z druhé části neudrželi.
Ve třetím dějství nejprve srovnal Brandon Hagel a minutu a půl před koncem rozhodl o výhře hostů Emil Lilleberg.
Pastrňák nebodoval a čekání na gól protáhl na osm zápasů. Před posledními dvěma zápasy základní části má na kontě 99 bodů za 29 branek a 70 asistencí. Naprázdno proti Tampě vyšel i Pavel Zacha.
Nosek dal první dvě branky v sezoně a v NHL se střelecky prosadil v desátém ročníku v řadě.
Český útočník, který většinu aktuální sezony promarodil, v úvodu druhé třetiny po spolupráci s obráncem Alsherem zvýšil na 3:0 pro Floridu a v závěru zápasu gólem do prázdné branky pečetil vítězství 6:2. Alscher ve svém druhém duelu v NHL zaznamenal první bod.
NHL: Boston - Tampa Bay 1:2, Pittsburgh - Washington 3:6, Detroit - New Jersey 3:5, Chicago - St. Louis 3:5, Nashville - Minnesota 2:1, Dallas - NY Rangers 2:0, Utah - Carolina 1:4, NY Islanders - Ottawa 0:3, Los Angeles - Edmonton 1:0, Toronto - Florida 2:6, Montreal - Columbus 2:5, Winnipeg - Philadelphia 1:7, Seattle - Calgary 4:1, Colorado - Vegas 2:3 v prodl., San Jose - Vancouver 3:4 po sam. nájezdech.
Český MMA bojovník Jiří Procházka neuspěl před očima amerického prezidenta Donalda Trumpa v titulovém zápase organizace UFC v polotěžké váze.
Rozhovory s Íránem v Islámábádu v neděli ráno skončily po 21 hodinách bez dohody. Oznámil to podle agentury AP americký viceprezident J.D. Vance.
Americká a íránská delegace se setkaly v pákistánském Islámábádu k prvním přímým jednáním obou zemí na tak vysoké úrovni od islámské revoluce v roce 1979. Detaily zatím nejsou známy, obě strany ale potvrdily, že se jednalo dlouho a intenzivně – devět a půl hodiny. Je svět na dohled dohodě, která nás zbaví přízraku globální recese? Odpověď nabídnou na debatě aktualne.cz tři experti.
Generál George S. Patton, vrchní velitel americké armády během druhé světové války, osvobodil podstatnou část Evropy. Jeho vnuk a dokumentarista Benjamin Patton natáčel v březnu o dronovém průmyslu na Ukrajině. Tamní stav armády i odhodlání lidí ho učarovaly. Ukrajina zahájila revoluční novou éru vedení války ve vzduchu, na moři i na zemi, napsal Patton pro deník The Kyiv Independent.