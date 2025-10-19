Nečas ztrestal Boston, Pastrňák mlčel. Vladař v NHL vychytal výhru Flyers

Vítězství Colorada nad Bostonem 4:1 zpečetil trefou do prázdné branky nejproduktivnější český hráč v soutěži Martin Nečas. Brankář Daniel Vladař pomohl Philadelphii k vítězství nad Minnesotou 2:1 v prodloužení a byl zvolen třetí hvězdou zápasu.
Hertl se prosadil v přesilové hře v čase 5:39, když dostal přihrávku mezi kruhy a ránou z pokleku bez přípravy prostřelil gólmana Dustina Wolfa. Jubilejní asistenci zaznamenal odchovanec pražské Slavie rovněž v početní převaze. Jeho střelu dorazil Mark Stone a druhým gólem v zápase uzavřel skóre.
Dvakrát se trefil také Mitchell Marner, jenž skóroval poprvé v novém působišti od letního příchodu z Toronta. Adam Klapka z Flames se v první třetině utkání popral s Jeremym Lauzonem.
Nečas se trefil přes celé hřiště do odkryté branky Bostonu v 58. minutě. Prodloužil svou bodovou sérii na šest zápasů a v sezoně má už 10 bodů (4+6). V tabulce produktivity mu patří pátá příčka.
Stejně bodů má i jeho spoluhráč z útočné formace Nathan MacKinnon, jenž se v utkání střelecky prosadil dvakrát. Naopak bodově naprázdno vyšlo české duo Bruins David Pastrňák a Pavel Zacha.
Na Vladaře letělo 16 střel a překonal ho jen ve 22. minutě Vladimir Tarasenko. Ve třetí třetině vyrovnal Owen Tippett a bod navíc zajistil Philadelphii v prodloužení Noah Cates. Za Minnesotu nastoupil po čtyřzápasové odmlce David Jiříček a odehrál 13 minut.
New Jersey s Ondřejem Palátem porazilo hokejisty Edmontonu 5:3. Devils zvítězili počtvrté v řadě, český útočník nebodoval. Zazářil jeho spoluhráč Jack Hughes dvěma góly a asistencí. Bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek odehrál za Oiler zejména díky přesilovým hrám téměř 13 minut.
Dvě asistence si připsal jeho hvězdný spoluhráč Connor McDavid, který ale prodloužil své střelecké trápení. Poprvé v kariéře nedal gól v úvodních pěti duelech sezony.
"Když střílíte góly a jedete na plné obrátky, můžete si tu a tam dovolit chybu," řekl McDavid. "S tím, jak ale hrajeme teď, to nejde. Musíme nejdřív najít způsob, jak chyby odstranit, a až pak se vrhnout do útoku," dodal kapitán Edmontonu.
Buffalo s útočníkem Jiřím Kulichem přehrálo vítěze Stanley Cupu z posledních dvou let Floridu 3:0. Skvělý výkon předvedl gólman Sabres Alex Lyon, který pochytal všech 32 střel hostů a připsal si první čisté konto v sezoně. Dvě branky dal americký útočník Josh Doan.
Radek Faksa s Dallasem podlehl 1:3 St. Louis, za které hrál minulou sezonu. Hokejisté Blues rozhodli v druhé třetině, kdy dali dvě branky.
Toronto prohrálo v prodloužení 3:4 se Seattlem. Za Maple Leafs dvakrát skóroval pětatřicetiletý John Tavares, kterému chybí už jen tři branky k metě 500 gólů v NHL.
Výsledky NHL:
Philadelphia - Minnesota 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky: 48. Tippett, 63. Cates - 22. Tarasenko. Střely na branku: 21:16. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 62:37 minuty, inkasoval jednu branku z 16 střel a úspěšnost zákroků měl 93,8 procenta. Diváci: 17.011. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Tippett, 3. Vladař (všichni Philadelphia).
Columbus - Tampa Bay 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Branky: 5. K. Johnson, 34. Severson, 42. Marčenko - 13. McDonagh, 17. Cirelli. Střely na branku: 31:24. Diváci: 15.822. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. K. Johnson, 3. Severson (všichni Columbus).
St. Louis - Dallas 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky: 23. Kyrou, 34. Snuggerud, 59. Suter - 58. Rantanen. Střely na branku: 22:19. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Binnington. 3. Snuggerud (všichni St. Louis).
Toronto - Seattle 3:4 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Branky: 37. a 42. Tavares, 15. Rielly - 8. S. Wright, 35. Nyman, 38. Dunn, 64. Mahura. Střely na branku: 29:28. Diváci: 18.589. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (Toronto), 2. S. Wright, 3. Mahura (oba Seattle).
Montreal - NY Rangers 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Branky: 2. Slafkovský, 4. Suzuki, 49. Dobson - 12. Zibanejad, 41. J. Miller, 45. M. Robertson, 46. Panarin. Střely na branku: 24:22. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Dobson (Montreal).
Winnipeg - Nashville 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: 3. Scheifele, 11. Niederreiter, 46. Stanley, 57. Naměstnikov - 59. Bunting. Střely na branku: 24:31. Diváci: 14.309. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Stanley, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).
Colorado - Boston 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Branky: 8. a 45. MacKinnon, 11. Manson, 58. Nečas - 4. Beecher. Střely na branku: 38:14. Diváci: 18.131. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Lehkonen, 3. Manson (všichni Colorado).
Los Angeles - Carolina 3:4 v prodl. (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)
Branky: 25. T. Moore, 37. Kuzmenko, 52. Fiala - 1. a 4. Staal, 24. Kotkaniemi, 62. Jarvis. Střely na branku: 28:40. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Staal (oba Carolina), 3. Kempe (Los Angeles).
San Jose - Pittsburgh 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Branky: 28. Crosby, 48. Mantha, 60. Malkin. Střely na branku: 31:27. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Nedeljkovic (San Jose).
Vegas - Calgary 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
Branky: 1. a 40. Marner, 16. a 43. Stone (na druhou Hertl), 6. Hertl, 24. Barbašev - 4. Huberdeau. Střely na branku: 28:27. Diváci: 17.811. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Marner, 3. Eichel (všichni Vegas).
Buffalo - Florida 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Branky: 8. a 32. Doan, 35. Power. Střely na branku: 31:32. Diváci: 16.015. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Doan, 3. Power (všichni Buffalo).
Ottawa - NY Islanders 4:5 (1:0, 3:3, 0:2)
Branky: 18. Perron, 26. Pinto, 37. Stützle, 39. Cozens - 27. Heineman, 30. Horvat, 38. Šabanov, 46. Palmieri, 59. Lee. Střely na branku: 33:23. Diváci: 15.929. Hvězdy zápasu: 1. Lee (NY Islanders), 2. Stützle (Ottawa), 3. Horvat (NY Islanders).
New Jersey - Edmonton 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Branky: 29. a 53. J. Hughes, 37. Bratt, 51. C. Brown. 59. Mercer - 38. a 57. Nugent-Hopkins, 60. Lazar. Střely na branku: 23:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. C. Brown, 3. Bratt (všichni New Jersey).