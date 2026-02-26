Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Sport

Nečas válí i po olympiádě. Hned byl největší hvězdou duelu proti Vejmelkovi

Akce Martina Nečase v utkání proti Utahu

Sport,ČTK

Martin Nečas řídil v prvním zápase NHL po olympijské pauze gólem a asistencí výhru Colorada 4:2 na ledě Utahu. Český hokejový útočník byl vyhlášen největší hvězdou utkání.

Jeho reprezentační spoluhráč Karel Vejmelka v brance Mamoth kryl 21 střel.

Všechny branky zápasu padly ve druhé třetině, v jejímž úvodu Colorado získalo dvougólový náskok, který až do konce zápasu nepustilo.

Nečas nejprve připravil Brocku Nelsonovi trefu na 3:1 a v závěru prostřední dvacetiminutovky gólem z přesilovky pečetil výhru 4:2.

Český útočník navázal na vydařený olympijský turnaj, na kterém v pěti zápasech nasbíral osm bodů (3+5) a byl nejproduktivnějším hráčem národního týmu.

V NHL vylepšil svou bilanci na 64 bodů (23+41) a drží se dál v elitní dvacítce ligové produktivity.

Při absenci nejproduktivnějšího hráče týmu Nathana MacKinnona, který dostal volno po olympijských hrách, potvrdil Nečas pozici tahouna Avalanche.

"Je jasné, že nám Nathan chyběl, protože je důležitou součástí týmu, ale místo něho dostali důležité minuty další hráči a ukázali, že ho mohou zastoupit," liboval si útočník Parker Kelly, který stejně jako Nečas nasbíral dva body za gól a asistenci.

Vejmelka v tomto roce prohrál teprve pátý ze 16 zápasů, do kterých naskočil. S 27 výhrami je druhým nejlepším brankářem soutěže.

O jedno vítězství se před něj posunul Andrej Vasilevskij, který ve středu 32 zákroky pomohl Tampě Bay k výhře 4:2 nad Torontem.

Lukáš Dostál inkasoval od hokejistů Edmontonu pět gólů z 27 střel, Anaheim přesto vyhrál 6:5.

Jeho kapitán Radko Gudas připravil čtvrtou branku svého týmu Olenu Zellwegerovi a přispěl ke třetí výhře Ducks v řadě.

Výrazného milníku dosáhl trenér kalifornského celku Joel Quenneville, který jako druhý kouč v ligové historii oslavil 1000. výhru v základní části NHL.

Navázal na legendárního Scottyho Bowmana, který do roku 2002 nasbíral 1244 vítězství v 2141 zápasech. Quenneville má za sebou 1825 utkání.

Bod za asistenci u trefy do odkryté branky si připsal Tomáš Hertl. Vegas porazilo Los Angeles 6:4 a po olympijské pauze se udrželo na vítězné vlně. Golden Knights rozhodli o výhře v divoké třetí třetině, kterou vyhráli 5:2.

Výsledky NHL:

Utah - Colorado 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)

Branky: 31. a 34. Guenther - 24. Kelly, 30. Olofsson, 33. Nelson (Nečas), 38. Nečas. Střely na branku: 30:25. Vejmelka odchytal za Utah 57 minut a 56 sekund, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Nečas (Colorado), 2. Guenther (Utah), 3. Wedgewood (Colorado).

New Jersey - Buffalo 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 58. Meier - 29. T. Thompson, 51. Krebs. Střely na branku: 28:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Thompson (oba Buffalo), 3. J. Allen (New Jersey).

Washington - Philadelphia 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 34. Sandin, 55. T. van Riemsdyk, 60. Protas - 41. Cates. Střeoly na branku: 29:24. Vladař odchytal za Philadelphii 57 minut a 15 sekund, inkasoval dva góly z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. T. van Riemsdyk, 2. Thompson (oba Washington), 3. Vladař (Philadelphia).

Tampa Bay - Toronto 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Branky: 28. a 57. Point, 28. Goncalves, 43. Kučerov - 57. Tavares, 58. Knies. Střely na branku: 36:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Kučerov, 3. Goncalves (všichni Tampa Bay).

Dallas - Seattle 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Branky: 19. a 27. W. Johnston, 22. Duchene, 26. Steel - 47. R. Evans. Střely na branku: 32:19. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Duchene, 3. Harley (všichni Dallas).

Los Angeles - Vegas 4:6 (1:1, 1:0, 2:5)

Branky: 15. a 54. Byfield, 35. Kempe, 59. B. Clarke - 11. a 56. Dorofejev, 49. Sissons, 52. Saad, 53. R. Smith, 60. Barbašov (Hertl). Střely na branku: 19:25. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev, 2. Sissons (oba Vegas), 3. Byfield (Los Angeles).

Vancouver - Winnipeg 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 2. O'Connor, 21. E. Kane - 12. Connor, 39. Vilardi, 62. Perfetti. Střely na branku: 23:28. Diváci: 18.139. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Tolopilo (Vancouver), 3. Comrie (Winnipeg).

Anaheim - Edmonton 6:5 (1:2, 1:2, 4:1)

Branky: 11. I. Moore, 24. Killorn, 42. Leo Carlsson, 43. Zellweger (Gudas), 47. Sennecke 59. C. Gauthier - 1. Roslovic, 10. Nugent-Hopkins, 39. Hyman, 40. Bouchard, 46. Savoie. Střely na branku: 29:27. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět brankek z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 81,5 procenta. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson (Anaheim), 2. McDavid (Edmonton), 3. Killorn (Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

56

38

4

14

203:142

80

2.

Montreal

57

32

8

17

199:187

72

3.

Buffalo

58

33

6

19

197:177

72

4.

Detroit

58

33

6

19

174:175

72

5.

Boston

57

32

5

20

195:182

69

6.

Ottawa

57

28

7

22

191:184

63

7.

Toronto

58

27

9

22

190:198

63

8.

Florida

57

29

3

25

174:191

61

Metropolitní divize:

1.

Carolina

57

36

6

15

197:163

78

2.

Pittsburgh

56

29

12

15

192:169

70

3.

NY Islanders

58

32

5

21

169:162

69

4.

Washington

60

30

7

23

192:178

67

5.

Columbus

56

29

7

20

179:177

65

6.

Philadelphia

57

25

11

21

168:183

61

7.

New Jersey

58

28

2

28

147:177

58

8.

NY Rangers

57

22

6

29

151:180

50

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

56

38

9

9

216:140

85

2.

Dallas

58

35

9

14

197:161

79

3.

Minnesota

58

34

10

14

196:169

78

4.

Utah

58

30

4

24

185:161

64

5.

Nashville

57

26

7

24

169:198

59

6.

Winnipeg

57

23

8

26

163:177

54

7.

Chicago

57

22

9

26

154:185

53

8.

St. Louis

57

20

9

28

147:203

49

Pacifická divize:

1.

Vegas

58

28

14

16

197:183

70

2.

Anaheim

57

31

3

23

191:200

65

3.

Edmonton

59

28

8

23

203:200

64

4.

Seattle

57

27

9

21

163:169

63

5.

Los Angeles

57

23

14

20

150:167

60

6.

San Jose

55

27

4

24

171:193

58

7.

Calgary

56

23

6

27

142:169

52

8.

Vancouver

58

18

7

33

151:213

43

