Nečas válí i po olympiádě. Hned byl největší hvězdou duelu proti Vejmelkovi

Martin Nečas řídil v prvním zápase NHL po olympijské pauze gólem a asistencí výhru Colorada 4:2 na ledě Utahu. Český hokejový útočník byl vyhlášen největší hvězdou utkání.
Jeho reprezentační spoluhráč Karel Vejmelka v brance Mamoth kryl 21 střel.
Všechny branky zápasu padly ve druhé třetině, v jejímž úvodu Colorado získalo dvougólový náskok, který až do konce zápasu nepustilo.
Nečas nejprve připravil Brocku Nelsonovi trefu na 3:1 a v závěru prostřední dvacetiminutovky gólem z přesilovky pečetil výhru 4:2.
Český útočník navázal na vydařený olympijský turnaj, na kterém v pěti zápasech nasbíral osm bodů (3+5) a byl nejproduktivnějším hráčem národního týmu.
V NHL vylepšil svou bilanci na 64 bodů (23+41) a drží se dál v elitní dvacítce ligové produktivity.
Při absenci nejproduktivnějšího hráče týmu Nathana MacKinnona, který dostal volno po olympijských hrách, potvrdil Nečas pozici tahouna Avalanche.
"Je jasné, že nám Nathan chyběl, protože je důležitou součástí týmu, ale místo něho dostali důležité minuty další hráči a ukázali, že ho mohou zastoupit," liboval si útočník Parker Kelly, který stejně jako Nečas nasbíral dva body za gól a asistenci.
Vejmelka v tomto roce prohrál teprve pátý ze 16 zápasů, do kterých naskočil. S 27 výhrami je druhým nejlepším brankářem soutěže.
O jedno vítězství se před něj posunul Andrej Vasilevskij, který ve středu 32 zákroky pomohl Tampě Bay k výhře 4:2 nad Torontem.
Lukáš Dostál inkasoval od hokejistů Edmontonu pět gólů z 27 střel, Anaheim přesto vyhrál 6:5.
Jeho kapitán Radko Gudas připravil čtvrtou branku svého týmu Olenu Zellwegerovi a přispěl ke třetí výhře Ducks v řadě.
Výrazného milníku dosáhl trenér kalifornského celku Joel Quenneville, který jako druhý kouč v ligové historii oslavil 1000. výhru v základní části NHL.
Navázal na legendárního Scottyho Bowmana, který do roku 2002 nasbíral 1244 vítězství v 2141 zápasech. Quenneville má za sebou 1825 utkání.
Bod za asistenci u trefy do odkryté branky si připsal Tomáš Hertl. Vegas porazilo Los Angeles 6:4 a po olympijské pauze se udrželo na vítězné vlně. Golden Knights rozhodli o výhře v divoké třetí třetině, kterou vyhráli 5:2.
Výsledky NHL:
Utah - Colorado 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Branky: 31. a 34. Guenther - 24. Kelly, 30. Olofsson, 33. Nelson (Nečas), 38. Nečas. Střely na branku: 30:25. Vejmelka odchytal za Utah 57 minut a 56 sekund, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Nečas (Colorado), 2. Guenther (Utah), 3. Wedgewood (Colorado).
New Jersey - Buffalo 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky: 58. Meier - 29. T. Thompson, 51. Krebs. Střely na branku: 28:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Thompson (oba Buffalo), 3. J. Allen (New Jersey).
Washington - Philadelphia 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky: 34. Sandin, 55. T. van Riemsdyk, 60. Protas - 41. Cates. Střeoly na branku: 29:24. Vladař odchytal za Philadelphii 57 minut a 15 sekund, inkasoval dva góly z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. T. van Riemsdyk, 2. Thompson (oba Washington), 3. Vladař (Philadelphia).
Tampa Bay - Toronto 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Branky: 28. a 57. Point, 28. Goncalves, 43. Kučerov - 57. Tavares, 58. Knies. Střely na branku: 36:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Kučerov, 3. Goncalves (všichni Tampa Bay).
Dallas - Seattle 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Branky: 19. a 27. W. Johnston, 22. Duchene, 26. Steel - 47. R. Evans. Střely na branku: 32:19. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Duchene, 3. Harley (všichni Dallas).
Los Angeles - Vegas 4:6 (1:1, 1:0, 2:5)
Branky: 15. a 54. Byfield, 35. Kempe, 59. B. Clarke - 11. a 56. Dorofejev, 49. Sissons, 52. Saad, 53. R. Smith, 60. Barbašov (Hertl). Střely na branku: 19:25. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev, 2. Sissons (oba Vegas), 3. Byfield (Los Angeles).
Vancouver - Winnipeg 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 2. O'Connor, 21. E. Kane - 12. Connor, 39. Vilardi, 62. Perfetti. Střely na branku: 23:28. Diváci: 18.139. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Tolopilo (Vancouver), 3. Comrie (Winnipeg).
Anaheim - Edmonton 6:5 (1:2, 1:2, 4:1)
Branky: 11. I. Moore, 24. Killorn, 42. Leo Carlsson, 43. Zellweger (Gudas), 47. Sennecke 59. C. Gauthier - 1. Roslovic, 10. Nugent-Hopkins, 39. Hyman, 40. Bouchard, 46. Savoie. Střely na branku: 29:27. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět brankek z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 81,5 procenta. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson (Anaheim), 2. McDavid (Edmonton), 3. Killorn (Anaheim).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
56
38
4
14
203:142
80
2.
Montreal
57
32
8
17
199:187
72
3.
Buffalo
58
33
6
19
197:177
72
4.
Detroit
58
33
6
19
174:175
72
5.
Boston
57
32
5
20
195:182
69
6.
Ottawa
57
28
7
22
191:184
63
7.
Toronto
58
27
9
22
190:198
63
8.
Florida
57
29
3
25
174:191
61
Metropolitní divize:
1.
Carolina
57
36
6
15
197:163
78
2.
Pittsburgh
56
29
12
15
192:169
70
3.
NY Islanders
58
32
5
21
169:162
69
4.
Washington
60
30
7
23
192:178
67
5.
Columbus
56
29
7
20
179:177
65
6.
Philadelphia
57
25
11
21
168:183
61
7.
New Jersey
58
28
2
28
147:177
58
8.
NY Rangers
57
22
6
29
151:180
50
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
56
38
9
9
216:140
85
2.
Dallas
58
35
9
14
197:161
79
3.
Minnesota
58
34
10
14
196:169
78
4.
Utah
58
30
4
24
185:161
64
5.
Nashville
57
26
7
24
169:198
59
6.
Winnipeg
57
23
8
26
163:177
54
7.
Chicago
57
22
9
26
154:185
53
8.
St. Louis
57
20
9
28
147:203
49
Pacifická divize:
1.
Vegas
58
28
14
16
197:183
70
2.
Anaheim
57
31
3
23
191:200
65
3.
Edmonton
59
28
8
23
203:200
64
4.
Seattle
57
27
9
21
163:169
63
5.
Los Angeles
57
23
14
20
150:167
60
6.
San Jose
55
27
4
24
171:193
58
7.
Calgary
56
23
6
27
142:169
52
8.
Vancouver
58
18
7
33
151:213
43