Lední hokej

Nečas se podílel na mučení Dobeše třemi asistencemi. Český gólman inkasoval sedmkrát

Sport ČTK Sport, ČTK
před 30 minutami
Martin Nečas se podílel na třech gólech Colorada při vysokém vítězství 7:2 nad Montrealem, jehož branku hájil Jakub Dobeš. Nejproduktivnější český hokejista v dosavadním průběhu sezony NHL si polepšil na 20 asistencí, gólů vstřelil Nečas třináct. Avalanche si upevnili pozici nejlepšího týmu ligy, Canadiens jsou sedmí ve Východní konferenci.
Gólman Jakub Dobeš v akci
Gólman Jakub Dobeš v akci | Foto: Reuters

Nečas si připsal asistenci u čtvrtého, šestého a sedmého gólu. Domácí vedli nad Montrealem 4:0 už ve 24. minutě, až pak se prosadili hosté, ale nakonec z Denveru odjeli s debaklem. Dobeš inkasoval sedmkrát z 36 střel.

NHL:

NY Rangers - Tampa Bay 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 38. J. T. Miller - 11. a 29. Hagel, 43. Paul, 60. Guentzel. Střely na branku: 12:35. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Šesťorkin (Rangers).

Colorado - Montreal 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Branky: 8. a 24. Nelson (na druhou Nečas), 14. a 47. Landeskog (na druhou Nečas), 21. Burns, 40. MacKinnon, 43. Toews (Nečas) - 29. Děmidov, 46. Hutson. Střely na branku: 36:23. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval 7 gólů z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 80,5 procent. Diváci: 18.112. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Landeskog, 3. Nečas (všichni Colorado.)

 
hokej sport Obsah NHL Jakub Dobeš Martin Nečas

