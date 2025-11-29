Nečas se podílel na mučení Dobeše třemi asistencemi. Český gólman inkasoval sedmkrát

Nečas si připsal asistenci u čtvrtého, šestého a sedmého gólu. Domácí vedli nad Montrealem 4:0 už ve 24. minutě, až pak se prosadili hosté, ale nakonec z Denveru odjeli s debaklem. Dobeš inkasoval sedmkrát z 36 střel.
NHL:
NY Rangers - Tampa Bay 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky: 38. J. T. Miller - 11. a 29. Hagel, 43. Paul, 60. Guentzel. Střely na branku: 12:35. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Šesťorkin (Rangers).
Colorado - Montreal 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Branky: 8. a 24. Nelson (na druhou Nečas), 14. a 47. Landeskog (na druhou Nečas), 21. Burns, 40. MacKinnon, 43. Toews (Nečas) - 29. Děmidov, 46. Hutson. Střely na branku: 36:23. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval 7 gólů z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 80,5 procent. Diváci: 18.112. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Landeskog, 3. Nečas (všichni Colorado.)