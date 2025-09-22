Nečas se na začátek přípravy před NHL blýskl gólem a dvěma asistencemi

První bod v přípravě Nečas zapsal v 18. minutě, kdy jeho rychlou akci z dorážky zakončil Artturi Lehkonen. O deset minut později dal český forvard také první gól. Přečíslení dva na jednoho zakončil přesnou střelou nad lapačku gólmana Vítka Vaněčka a vrátil Coloradu vedení.
Seattle dokázal odpovědět i na druhý gól Avalanche, jen 36 vteřin po vyrovnání na 2:2 ale opět řádila první formace Colorada. Nečas opět využil své rychlosti, zavezl puk do útočného pásma, kde se po nahrávce obránce Joshe Mansona dostal ke střele, která s pomocí teče Brocka Nelsona skončila až v brance.
Příprava před NHL:
New Jersey - New York Rangers 3:5 (1:1, 1:4, 1:0)
Branky: 1. Halonen, 36. Cotter, 59. Gritsyuk - 4. Perreault, 24. Roobroeck, 32. Sheary, 34. Morrow, 37. Brodzinski.
Nashville - Florida 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Branky: 24. a 48. Haula, 6. Rolston, 33. Schaefer, 56. Edstrom.
Ottawa - Toronto 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Branky: 22. Greig, 34. Kaliyev, 45. Lycksell - 1. Järnkrok, 13. Robertson (Kämpf), 18. Villeneuve, 26. Barbolini.
Boston - Washington 2:5 (1:4, 1:1, 0:0)
Branky: 7. Geekie, 24. Brown - 7. a 16. Milano, 12. Lapierre, 17. Trinejev, 29. Chesley. Šimon Zajíček odchytal za Boston 29 minut a 46 sekund, ze šesti střel ani jednou neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent.
Columbus - St. Louis Blues 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Branky: 23. Gaunce, 36. Del Bel Belluz, 58. Voronkov, 60. Olivier - 37. Alexandrov.
Winnipeg - Minnesota 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Branky: 6. Barron, 9. Zhilkin - 25. a 64. Trenin, 58. Haight (Špaček).
Los Angeles - Anaheim 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Branky: 5. Turcotte, 47. Laferriere, 59. Lee - 2. Nestěrenko.
Utah - Colorado 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)
Branky: 11. Carcone - 39. a 55. Nielsen, 25. Brindley, 26. Brindley, 26. Guščin.
Nashville - Florida 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Branky: 18. Smith, 19. Stamkos, 30. Forsberg, 34. Wood, 60. O´Reilly - 41. a 47. Benning, 8. Chorske.
New York - Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)
Branky: 25. Palmieri, 37. Warren - 3. Abols, 59. Mičkov, rozhodující sam. nájezd Andrae. David Rittich za New York Islanders odchytal 33 minut a 21 sekund, z 13 střel inkasoval jeden gól a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta.
Calgary - Edmonton 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky: 3. Kapanen, 49. Clattenburg, 52. Stillamn.
Edmonton - Calgary 2:3 v prodl. (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)
Branky: 24. Nurse, 39. Petrov - 28. a 62. Frost, 32. Farabee.
San Jose - Vegas 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky: 28. Klingberg, 40. Skinner, 60. Toffoli.
Seattle - Vancouver 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Branky: 31. a 35. Nyman, 15. Šalé, 34. Schwartz, 44. Hayden - 24. Mancini, 40. z trestného střílení Stillman, 48. Äman.
Colorado - Utah 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky: 18. Lehkonen (Nečas), 29. Nečas, 55. Nelson (Nečas) - 25. But, 55. Walker. Vítek Vaněček za Utah odchytal 40 minut, inkasoval dva góly z 13 střel a úspěšnost zákroků měl 86,7 procenta.