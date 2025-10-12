Nečas uhranul tříbodovou show, superhvězda o něm básnila. Boston dál vítězí

Nečas ve 24. minutě uklidil za gólmana Jakea Oettingera výbornou křižnou nahrávku Nathana MacKinnona a vyrovnal na 1:1. Svým třetím gólem v sezoně potvrdil, že mu spolupráce s hvězdným kanadským centrem náramně vyhovuje.
Ve třetí třetině se česko-kanadské duo podepsalo pod gól Artturiho Lehkonena a v 51. minutě MacKinnon po Nečasově nabídce v přesilové hře vyrovnal na 4:4. "Spolu s Lehkonenem jim to zatím funguje skvěle. Dnes byli od začátku extrémně nebezpeční a hlavně díky nim jsme získali alespoň bod," chválil první formaci Avalanche kouč Jared Bednar.
Jak třicetiletý Kanaďan, tak Nečas mají po třech zápasech šest bodů. Rodák z Nového Města na Moravě ale vstřelil o jeden gól víc a je druhým nejproduktivnějším hráčem ligy.
"Zatím nám to na ledě klape, ale jsou za námi jen tři zápasy. Marty (Nečas) je výborný hráč a na startu sezony vypadá skvěle. Je ohromně dynamický, silný na puku, skvěle čte hru a výborně zakončuje. Nemůžu ho dostatečně vynachválit," řekl o Nečasovi kapitán MacKinnon.
Coloradu k výhře nepomohla ani výrazná střelecká převaha. "V přesilovkách jsme soupeře dokázali zmáčknout, ale dali jsme v nich jediný gól. Jsem za něj rád, ale mohlo jich být výrazně víc. Měli obrovské množství šancí," posteskl si MacKinnon.
V závěru zápasu mohl dokonat obrat Avalanche i Nečas. V 58. minutě ale dostal od MacKinnona puk pod nohy a z bezprostřední blízkosti ho nedokázal zvednout pod horní tyčku. Další velkou šanci měl český útočník v prodloužení, ale Oettinger vytáhl skvělý zákrok lapačkou.
Colorado tak poprvé v sezoně prohrálo a Nečas zůstal na šesti bodech. Na lídra produktivity NHL Jacka Eichela z Vegas ztrácí bod.
Americký útočník v sobotu připravil jediný gól Vegas při prohře 1:2 v prodloužení na ledě Seattlu a vylepšil svou bilanci na dva góly a pět asistencí. Tomáš Hertl odehrál proti Kraken 18 minut a nebodoval. Po třech zápasech má na kontě jednu asistenci.
Zacha skóroval, Pastrňák trefil jen tyčku
Stoprocentní na startu sezony zůstává Boston, který si i díky Zachově prvnímu gólu v ročníku poradil s Buffalem. Český centr bodoval i ve třetím zápase Bruins a má bilanci 1+2. "Je fajn, že se mi daří pomáhat týmu a že vyhráváme, ale není to o jednotlivcích. Hrajeme kompaktně a díky tomu zvládáme i těsné zápasy, jako byl ten dnešní. V tom je naše síla," řekl Zacha.
David Pastrňák vyslal na branku Sabres sedm střeleckých pokusů, žádný se ale neujal a český kanonýr vyšel poprvé v ročníku bodově naprázdno. Nejblíž ke gólu měl v 17. minutě, kdy z pravého kruhu orazítkoval tyčku.
Gólman Karel Vejmelka pomohl Utahu 20 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení nad Nashvillem. Český brankář dostal podruhé za sebou přednost před krajanem Vítkem Vaněčkem a i ve druhém zápase sezony inkasoval pouze dvě branky.
Z výhry se i přes šest inkasovaných branek radoval také Petr Mrázek. Českému gólmanovi soutěžní premiéra v dresu Anaheimu příliš nevyšla a zakončil ji s úspěšností 73,9 procenta, Ducks přesto porazili San Jose 7:6 v prodloužení a získali první body v sezoně. Vítězný gól dal v nastaveném čase Leo Carlsson, který nasbíral v zápase tři body.
První bod v sezoně si připsal kapitán Ducks Radko Gudas, který v 12. minutě asistoval u úvodní branky svého týmu. Český bek i přesto měl tři záporné body ve statistice plus/minus a spolu s útočníkem Sharks Williamem Eklundem byl v tomto ohledu nejhorším mužem zápasu.
Výborný vstup do NHL potvrdila jednička červnového draftu Matthew Schaefer. Osmnáctiletý obránce New York Islanders se v úvodním utkání proti Pittsburghu blýskl asistencí hned po 12 minutách a v sobotu proti Washingtonu dal svůj první ligový gól. Odehrál přes 26 minut, k výhře ale opět nepomohl. Islanders podlehli 2:4.
NHL:
Boston - Buffalo 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky: 16. Zacha, 31. Kastelic, 60. Kuraly - 50. Zucker. Střely na branku: 31:22. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Zacha, 3. Kastelic (všichni Boston).
Tampa Bay - New Jersey 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)
Branky: 28. Gourde, 38. McDonagh, 57. D. Raddysh - 11. a 47. C. Brown, 9. Meier, 14. Hischier, 45. Bratt. Střely na branku: 17:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. C. Brown, 2. Hischier, 3. Bratt (všichni New Jersey).
NY Islanders - Washington 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
Branky: 39. Duclair, 45. Schaefer - 14. a 36. Protas, 2. Fehérváry, 30. Leonard. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Protas, 2. Fehérváry (oba Washington), 3. Shaefer (NY Islanders).
Pittsburgh - NY Rangers 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Branky: 24. Kindel - 27. a 37. Fox, 8. Zibanejad, 30. Cuylle, 46. Rempe, 55. Laba. Střely na branku: 19:30. Diváci: 16.716. Hvězdy zápasu: 1. Fox, 2. Edström (oba NY Rangers), 3. Kindel (Pittsburgh).
Carolina - Philadelphia 4:3 v prodl. (0:1, 3:1, 0:1 - 1:0)
Branky: 24. Stankoven, 30. Hall, 39. Staal, 65. Jarvis - 20. Tippett, 27. Brink, 56. Sanheim. Střely na branku: 39:23. Diváci: 18.357. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Staal, 3. Stankoven (všichni Carolina).
Detroit - Toronto 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)
Branky: 35. a 47. Raymond, 29. Kasper, 39. P. Kane, 59. Edvinsson, 60. Copp - 3. Järnkrok, 13. N. Roy, 43. Domi. Střely na branku: 35:23. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. P. Kane, 3. DeBrincat (všichni Detroit).
Florida - Ottawa 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Branky: 7. Marchand, 10. Rodrigues, 21. Ekblad, 39. Lundell, 46. Samoskevich, 52. Reinhart - 18. a 58. Pinto. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19.704. Hvězdy zápasu: 1. Ekblad, 2. Marchand, 3. Lundell (všichni Florida).
Chicago - Montreal 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Branky: 25. Rinzel, 30. Bedard - 23. Caufield, 26. Z. Bolduc, 60. Guhle. Střely na branku: 22:28. Diváci: 19.344. Hvězdy zápasu: 1. Guhle, 2. Caufield (oba Montreal), 3. Nazar (Chicago).
Nashville - Utah 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
Branky: 8. F. Forsberg, 34. Haula - 3. L. Cooley, 52. McBain, 63. Guenther. Střely na branku: 23:23. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 17.117. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. McBain (oba Utah), 3. F. Forsberg (Nashville).
Minnesota - Columbus 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)
Branky: 29. a 56. Kaprizov, 27. Boldy, 50. Buium - 21., 39. a 44. Marčenko, 3. Miles Wood, 42. Werenski, 51. Fantilli, 59. Jenner. Střely na branku: 52:32. Diváci: 18.836. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. Merzlikins (oba Columbus), 3. Boldy (Minnesota).
Colorado - Dallas 4:5 po sam. nájezdech (0:1, 2:2, 2:1 - 0:0)
Branky: 24. Nečas, 31. Brindley, 41. Lehkonen (Nečas), 51. MacKinnon (Nečas) - 19. Harley, 36. Bastian, 39. J. Robertson, 42. W. Johnston, rozhodující sam. nájezd Rantanen. Střely na branku: 39:22. Diváci: 18.129. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nelson (oba Colorado), 3. Harley (Dallas).
Winnipeg - Los Angeles 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Branky: 39. a 52. Scheifele, 5. Iafallo - 21. M. Anderson, 30. Kempe. Střely na branku: 27:31. Diváci: 14.204. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Kempe (Los Angeles), 3. Hellebuyck (Winnipeg).
Calgary - St. Louis 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Branky: 15. a 35. Coronato - 33. a 52. Neighbours, 35. R. Thomas, 54. Suter. Střely na branku: 29:28. Diváci: 17.774. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Hofer (oba St. Louis), 3. Coronato (Calgary).
San Jose - Anaheim 6:7 v prodl. (2:2, 3:2, 1:2 - 0:1)
Branky: 4. Toffoli, 12. Reaves, 26. Ferraro, 31. Klingberg, 38. Gaudette, 46. J. Skinner - 12. a 51. C. Gauthier (na první Gudas), 40. a 60. Kreider, 16. Sennecke, 27. Killorn, 61. Leo Carlsson. Střely na branku: 23:43. Petr Mrázek odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 73,9 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith (oba San Jose), 3. Leo Carlsson (Anaheim).
Seattle - Vegas 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 28. Beniers, 65. McCann - 45. Dorofejev. Střely na branku: 22:27. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Beniers, 3. Daccord (všichni Seattle).
Edmonton - Vancouver 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky: 33. Philp, 40. Mangiapane, 59. Draisaitl - 41. Boeser. Střely na branku: 37:15. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Philp (Edmonton), 2. Demko (Vancouver), 3. Mangiapane (Edmonton).