Lední hokej

Nečas uhranul tříbodovou show, superhvězda o něm básnila. Boston dál vítězí

ČTK ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Coloradský útočník Martin Nečas se v NHL proti hokejistům Dallasu blýskl gólem a dvěma asistencemi a potvrdil skvělou formu v úvodu sezony. Jeho tým ale podlehl Dallasu 4:5 po samostatných nájezdech a prohrál poprvé v novém ročníku. Střelecky se v sobotu prosadil také Pavel Zacha, jenž pomohl Bostonu k výhře 3:1 nad Buffalem.
Tři body Martina Nečase v utkání Colorada proti Dallasu | Video: NHL.com

Nečas ve 24. minutě uklidil za gólmana Jakea Oettingera výbornou křižnou nahrávku Nathana MacKinnona a vyrovnal na 1:1. Svým třetím gólem v sezoně potvrdil, že mu spolupráce s hvězdným kanadským centrem náramně vyhovuje.

Ve třetí třetině se česko-kanadské duo podepsalo pod gól Artturiho Lehkonena a v 51. minutě MacKinnon po Nečasově nabídce v přesilové hře vyrovnal na 4:4. "Spolu s Lehkonenem jim to zatím funguje skvěle. Dnes byli od začátku extrémně nebezpeční a hlavně díky nim jsme získali alespoň bod," chválil první formaci Avalanche kouč Jared Bednar.

Jak třicetiletý Kanaďan, tak Nečas mají po třech zápasech šest bodů. Rodák z Nového Města na Moravě ale vstřelil o jeden gól víc a je druhým nejproduktivnějším hráčem ligy.

"Zatím nám to na ledě klape, ale jsou za námi jen tři zápasy. Marty (Nečas) je výborný hráč a na startu sezony vypadá skvěle. Je ohromně dynamický, silný na puku, skvěle čte hru a výborně zakončuje. Nemůžu ho dostatečně vynachválit," řekl o Nečasovi kapitán MacKinnon.

Coloradu k výhře nepomohla ani výrazná střelecká převaha. "V přesilovkách jsme soupeře dokázali zmáčknout, ale dali jsme v nich jediný gól. Jsem za něj rád, ale mohlo jich být výrazně víc. Měli obrovské množství šancí," posteskl si MacKinnon.

V závěru zápasu mohl dokonat obrat Avalanche i Nečas. V 58. minutě ale dostal od MacKinnona puk pod nohy a z bezprostřední blízkosti ho nedokázal zvednout pod horní tyčku. Další velkou šanci měl český útočník v prodloužení, ale Oettinger vytáhl skvělý zákrok lapačkou.

Colorado tak poprvé v sezoně prohrálo a Nečas zůstal na šesti bodech. Na lídra produktivity NHL Jacka Eichela z Vegas ztrácí bod.

Americký útočník v sobotu připravil jediný gól Vegas při prohře 1:2 v prodloužení na ledě Seattlu a vylepšil svou bilanci na dva góly a pět asistencí. Tomáš Hertl odehrál proti Kraken 18 minut a nebodoval. Po třech zápasech má na kontě jednu asistenci. 

Zacha skóroval, Pastrňák trefil jen tyčku

Stoprocentní na startu sezony zůstává Boston, který si i díky Zachově prvnímu gólu v ročníku poradil s Buffalem. Český centr bodoval i ve třetím zápase Bruins a má bilanci 1+2. "Je fajn, že se mi daří pomáhat týmu a že vyhráváme, ale není to o jednotlivcích. Hrajeme kompaktně a díky tomu zvládáme i těsné zápasy, jako byl ten dnešní. V tom je naše síla," řekl Zacha.

David Pastrňák vyslal na branku Sabres sedm střeleckých pokusů, žádný se ale neujal a český kanonýr vyšel poprvé v ročníku bodově naprázdno. Nejblíž ke gólu měl v 17. minutě, kdy z pravého kruhu orazítkoval tyčku.

Gólman Karel Vejmelka pomohl Utahu 20 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení nad Nashvillem. Český brankář dostal podruhé za sebou přednost před krajanem Vítkem Vaněčkem a i ve druhém zápase sezony inkasoval pouze dvě branky.

Z výhry se i přes šest inkasovaných branek radoval také Petr Mrázek. Českému gólmanovi soutěžní premiéra v dresu Anaheimu příliš nevyšla a zakončil ji s úspěšností 73,9 procenta, Ducks přesto porazili San Jose 7:6 v prodloužení a získali první body v sezoně. Vítězný gól dal v nastaveném čase Leo Carlsson, který nasbíral v zápase tři body.

První bod v sezoně si připsal kapitán Ducks Radko Gudas, který v 12. minutě asistoval u úvodní branky svého týmu. Český bek i přesto měl tři záporné body ve statistice plus/minus a spolu s útočníkem Sharks Williamem Eklundem byl v tomto ohledu nejhorším mužem zápasu.

Výborný vstup do NHL potvrdila jednička červnového draftu Matthew Schaefer. Osmnáctiletý obránce New York Islanders se v úvodním utkání proti Pittsburghu blýskl asistencí hned po 12 minutách a v sobotu proti Washingtonu dal svůj první ligový gól. Odehrál přes 26 minut, k výhře ale opět nepomohl. Islanders podlehli 2:4.

NHL:

Boston - Buffalo 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 16. Zacha, 31. Kastelic, 60. Kuraly - 50. Zucker. Střely na branku: 31:22. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Zacha, 3. Kastelic (všichni Boston).

Tampa Bay - New Jersey 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)

Branky: 28. Gourde, 38. McDonagh, 57. D. Raddysh - 11. a 47. C. Brown, 9. Meier, 14. Hischier, 45. Bratt. Střely na branku: 17:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. C. Brown, 2. Hischier, 3. Bratt (všichni New Jersey).

NY Islanders - Washington 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Branky: 39. Duclair, 45. Schaefer - 14. a 36. Protas, 2. Fehérváry, 30. Leonard. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Protas, 2. Fehérváry (oba Washington), 3. Shaefer (NY Islanders).

Pittsburgh - NY Rangers 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky: 24. Kindel - 27. a 37. Fox, 8. Zibanejad, 30. Cuylle, 46. Rempe, 55. Laba. Střely na branku: 19:30. Diváci: 16.716. Hvězdy zápasu: 1. Fox, 2. Edström (oba NY Rangers), 3. Kindel (Pittsburgh).

Carolina - Philadelphia 4:3 v prodl. (0:1, 3:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 24. Stankoven, 30. Hall, 39. Staal, 65. Jarvis - 20. Tippett, 27. Brink, 56. Sanheim. Střely na branku: 39:23. Diváci: 18.357. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Staal, 3. Stankoven (všichni Carolina).

Detroit - Toronto 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)

Branky: 35. a 47. Raymond, 29. Kasper, 39. P. Kane, 59. Edvinsson, 60. Copp - 3. Järnkrok, 13. N. Roy, 43. Domi. Střely na branku: 35:23. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. P. Kane, 3. DeBrincat (všichni Detroit).

Florida - Ottawa 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Branky: 7. Marchand, 10. Rodrigues, 21. Ekblad, 39. Lundell, 46. Samoskevich, 52. Reinhart - 18. a 58. Pinto. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19.704. Hvězdy zápasu: 1. Ekblad, 2. Marchand, 3. Lundell (všichni Florida).

Chicago - Montreal 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky: 25. Rinzel, 30. Bedard - 23. Caufield, 26. Z. Bolduc, 60. Guhle. Střely na branku: 22:28. Diváci: 19.344. Hvězdy zápasu: 1. Guhle, 2. Caufield (oba Montreal), 3. Nazar (Chicago).

Nashville - Utah 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 8. F. Forsberg, 34. Haula - 3. L. Cooley, 52. McBain, 63. Guenther. Střely na branku: 23:23. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 17.117. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. McBain (oba Utah), 3. F. Forsberg (Nashville).

Minnesota - Columbus 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)

Branky: 29. a 56. Kaprizov, 27. Boldy, 50. Buium - 21., 39. a 44. Marčenko, 3. Miles Wood, 42. Werenski, 51. Fantilli, 59. Jenner. Střely na branku: 52:32. Diváci: 18.836. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. Merzlikins (oba Columbus), 3. Boldy (Minnesota).

Colorado - Dallas 4:5 po sam. nájezdech (0:1, 2:2, 2:1 - 0:0)

Branky: 24. Nečas, 31. Brindley, 41. Lehkonen (Nečas), 51. MacKinnon (Nečas) - 19. Harley, 36. Bastian, 39. J. Robertson, 42. W. Johnston, rozhodující sam. nájezd Rantanen. Střely na branku: 39:22. Diváci: 18.129. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nelson (oba Colorado), 3. Harley (Dallas).

Winnipeg - Los Angeles 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky: 39. a 52. Scheifele, 5. Iafallo - 21. M. Anderson, 30. Kempe. Střely na branku: 27:31. Diváci: 14.204. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Kempe (Los Angeles), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

Calgary - St. Louis 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 15. a 35. Coronato - 33. a 52. Neighbours, 35. R. Thomas, 54. Suter. Střely na branku: 29:28. Diváci: 17.774. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Hofer (oba St. Louis), 3. Coronato (Calgary).

San Jose - Anaheim 6:7 v prodl. (2:2, 3:2, 1:2 - 0:1)

Branky: 4. Toffoli, 12. Reaves, 26. Ferraro, 31. Klingberg, 38. Gaudette, 46. J. Skinner - 12. a 51. C. Gauthier (na první Gudas), 40. a 60. Kreider, 16. Sennecke, 27. Killorn, 61. Leo Carlsson. Střely na branku: 23:43. Petr Mrázek odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 73,9 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith (oba San Jose), 3. Leo Carlsson (Anaheim).

Seattle - Vegas 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 28. Beniers, 65. McCann - 45. Dorofejev. Střely na branku: 22:27. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Beniers, 3. Daccord (všichni Seattle).

Edmonton - Vancouver 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 33. Philp, 40. Mangiapane, 59. Draisaitl - 41. Boeser. Střely na branku: 37:15. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Philp (Edmonton), 2. Demko (Vancouver), 3. Mangiapane (Edmonton).

 
Mohlo by vás zajímat

Velká komplikace. Milán bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno

Velká komplikace. Milán bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno

Bizár v Rusku. Tým dohrál třetinu za stavu 0:1, po přestávce to bylo 0:2

Bizár v Rusku. Tým dohrál třetinu za stavu 0:1, po přestávce to bylo 0:2

Agónie Sparty nekončí. Nový kouč nepomohl, Pardubice vyplenily O2 arenu

Agónie Sparty nekončí. Nový kouč nepomohl, Pardubice vyplenily O2 arenu

Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích

Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích
hokej sport Obsah NHL Martin Nečas

Právě se děje

před 11 minutami
Mladík močil na oltář v bazilice svatého Petra, papeže jeho chování šokovalo
Zahraničí

Mladík močil na oltář v bazilice svatého Petra, papeže jeho chování šokovalo

Mladý muž v pátek močil na oltář ve vatikánské bazilice svatého Petra, která pro katolíky patří mezi nejposvátnější místa na světě.
před 53 minutami
Stavět v Česku byty je hrůza. Developeři míří za hranice, i na Balkáně je to snazší
Ekonomika

Stavět v Česku byty je hrůza. Developeři míří za hranice, i na Balkáně je to snazší

Ze srovnání vycházíme jako země, jež navzdory stále se zhoršující dostupnosti bytů není schopná pohnout se zákony a urychlit povolování nových staveb.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pošlete za sebe do vlády experty, jako to udělala SPD, tlačí Babiš na Motoristy
Domácí

ŽIVĚ
Pošlete za sebe do vlády experty, jako to udělala SPD, tlačí Babiš na Motoristy

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vyhrály olympiádu, ráno jedna z nich zemřela. Československé zlato zahalila tragédie
Ostatní sporty

Vyhrály olympiádu, ráno jedna z nich zemřela. Československé zlato zahalila tragédie

Od narození Elišky Misákové, jediné sportovkyně v dějinách olympijských her, která dostala čestnou zlatou medaili in memoriam, dnes uplynulo 100 let.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, jednali o posílení protivzdušné obrany
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, jednali o posílení protivzdušné obrany

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Zamítnuto." Jeden z posledních kroků ministra Baxy pohřbívá naděje koní z Napajedel
Domácí

"Zamítnuto." Jeden z posledních kroků ministra Baxy pohřbívá naděje koní z Napajedel

Na start 135. ročníku Velké pardubické se v neděli postaví nejspíš poslední špičkový kůň spojený s hřebčínem v Napajedlech.
Aktualizováno před 2 hodinami
Nečas uhranul tříbodovou show, superhvězda o něm básnila. Boston dál vítězí
1:24
Hokej

Nečas uhranul tříbodovou show, superhvězda o něm básnila. Boston dál vítězí

Martin Nečas se v duelu NHL proti Dallasu blýskl třemi body za gól a dvě asistence a potvrdil tak výbornou formu.
Další zprávy