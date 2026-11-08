Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
8. 11. Bohumír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Nečas rozjel „Marty Party“. Skóroval i zpoza brány a byl u všech gólů Colorada

Čtyři body Martina Nečase v zápase Colorada proti Detroitu

ČTK,Sport
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Martin Nečas byl se dvěma góly a dvěma asistencemi strůjcem sobotního vítězství hokejistů Colorada 4:0 nad Detroitem. Sedmadvacetiletý útočník se s 23 body a bilancí 9+14 posunul před Davida Pastrňáka do pozice nejproduktivnějšího českého hráče v NHL, celkově mu patří třinácté místo.

Reklama

První gól v sezoně vstřelil útočník New York Rangers Jaroslav Chmelař, jehož tým zvítězil 4:3 v Seattlu.

Nečas si připsal čtyři body v jednom utkání poprvé v sezoně a navázal na tři tříbodové večery. Gólově se prosadil po třech zápasech a v týmovém kanadském bodování je druhý za Nathanem MacKinnonem (10+20).

Proti Detroitu nejprve před polovinou zápasu v přesilové hře otevřel skóre. O necelé tři minuty později opět v početní převaze připravil trefu MacKinnonovi a gól a nahrávku si připsal také ve třetím dějství.

Na 3:0 zvyšoval trefou ze vzduchu, kdy odražený puk šikovně sklepl za záda gólmana Daniila Tarasova, přestože sám v té chvíli stál prakticky za brankou. Za výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Reklama
Reklama

„První třetina od nás nebyla nejlepší, ale celkově si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Brankář nás několikrát podržel a poté jsme to nakopli. Víme, že jsme silní a dynamičtí v ofenzivě, ale potřebujeme být zodpovědnější v obraně, což se nám dneska podařilo. Když se nám to povede tak jako dneska, tak je velmi těžké nás porazit,“ řekl Nečas.

Tři ze čtyř bodů nasbíral v přesilových hrách. „Speciální týmy jsou v současné NHL extrémně důležité. Je těžké se prosadit při hře pět na pět, takže pomoc v přesilovkách přijde vhod. Navíc to často může zlomit zápas směrem na naši stranu,“ řekl český útočník.

Související

Chmelař na ledě Seattlu ve 14. minutě zvýšil na 3:0. Český útočník po chybě brankáře Joeyho Daccorda dorazil puk do branky z bezprostřední blízkosti a v NHL se prosadil poprvé od začátku dubna.

Po gólu Pavla Dorofejeva byl po dvou třetinách rozdíl už čtyřbrankový, přesto Kraken ve třetím dějství sahali po vyrovnání. Nakonec ale prohráli potřetí z posledních pěti zápasů.

Reklama
Reklama

„Vedli jsme 4:0 po dvou třetinách a pak jsme asi trochu sundali nohu z plynu. Oni se prosadili hned na startu třetí části a získali momentum na svou stranu. Otočilo to vývoj zápasu a najednou nás přehrávali. Naštěstí jsme ale dokázali udržet těsný náskok,“ řekl brankář Rangers Joonas Korpisalo.

Obránce Filip Hronek si připsal 13. asistenci v sezoně, ale nejhorší tým ligy Vancouver prohrál na ledě Edmontonu 2:4. O výhru Oilers se třemi body zasloužili dva nejproduktivnější hráči ligy.

Lídr bodování Connor McDavid se blýskl třemi nahrávkami a ani v 18. zápase sezony nevyšel naprázdno. Leon Draisaitl dva góly vstřelil a jeden připravil a s 16 brankami se dotáhl na nejlepšího střelce ligy Kirilla Kaprizova z Minnesoty.

„Z utkání si můžeme odnést spoustu pozitivních věcí, zejména z prvních dvou třetin, především pokud jde o celkové nasazení a úsilí, které jsme do zápasu vložili,“ řekl trenér Vancouveru Manny Malhotra, jehož tým držel ještě na začátku poslední části nerozhodný stav 1:1.

Reklama
Reklama

„Hráči si dávali pozor na detaily a díky tomu jsme do třetí třetiny vstupovali se šancí na vítězství. Opět ale rozhodly chvilkové výpadky koncentrace, drobná zaváhání při plnění defenzivních úkolů nebo prohrané souboje o puk. Právě takové maličkosti se sčítají,“ konstatoval.

Brankář Karel Vejmelka neodvrátil porážku Utahu v Ottawě 2:4. Český gólman inkasoval tři branky z 20 střel a utkání zakončil s úspěšností 85 procent.

Související

Střelnici si v sobotu otevřeli hokejisté Caroliny, kteří porazili Chicago jednoznačně 9:2.

Na vysoké výhře úřadujících šampionů se třemi body za gól a dvě asistence podílel Sebastian Aho, dvě branky vstřelili Jordan Martinook a Andrej Svečnikov. Hosté se prosadili až za stavu 0:7.

Reklama
Reklama

Výsledky NHL:

Washington - Florida 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Branky: 3. St. Ivany, 25. Tuch, 35. A. Protas, 45. Dubois - 4. a 10. B. Tkachuk, 60. Bennett. Střely na branku: 31:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. A. Protas (oba Washington), 3. B. Tkachuk (Florida).

Nashville - St. Louis 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Reklama
Reklama

Branky: 17. Stamkos, 30. Colton, 59. Perbix - 14. Snuggerud. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Saros, 3. Colton (všichni Nashville).

Seattle - NY Rangers 3:4 (0:3, 0:1, 3:0)

Branky: 42. Kakko, 47. Eberle, 56. Dunn - 2. Perreault, 10. Kartye, 14. Chmelař, 33. Dorofejev. Střely na branku: 28:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Lafreniere (NY Rangers), 2. Catton, 3. Kakko (oba Seattle).

NY Islanders - New Jersey 4:5 v prodl. (0:3, 0:1, 3:0)

Reklama
Reklama

Branky: 16. Duclair, 18. M. Schaefer, 26. Holmström, 32. V. Eklund - 16. Rodrigues, 25. Chisholm, 47. Evangelista, 54. Hamilton, 62. J. Hughes. Střely na branku: 23:50. Diváci: 17.345. Hvězdy zápasu: 1. Evangelista, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Sorokin (NY Islanders).

Toronto - Montreal 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 47. Nylander, 48. McKenna - 6. a 14. Newhook, 33. Kreider, 53. Bolduc. Střely na branku: 28:28. Diváci: 19.253. Hvězdy zápasu: 1. Newhook, 2. Fowler (oba Montreal), 3. Nylander (Toronto).

Ottawa - Utah 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Reklama
Reklama

Branky: 6. Zetterlund, 47. Amadio, 58. Cousins, 60. Pinto - 10. Keller, 50. Hayton. Střely na branku: 21:32. Vejmelka za Utah odchytal 58 minut a sedm sekund, inkasoval tři góly z 17 střel a úspěšnost zákroků měl 85 procent. Diváci: 17.054. Hvězdy zápasu: 1. Cousins (Ottawa), 2. Keller (Utah), 3. Ersson (Ottawa).

Carolina - Chicago 9:2 (4:0, 3:0, 2:2)

Branky: 11. a 20. Martinook, 25. a 60. Svečnikov, 2. Jarvis, 4. Blake, 31. Aho, 39. Nikišin, 57. Gostisbehere - 46. Kancerov, 54. Bedard. Střely na branku: 33:20. Diváci: 18.862. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Aho, 3. Nikišin (všichni Carolina).

Dallas - San Jose 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)

Reklama
Reklama

Branky: 10. Hintz, 16. Benn, 17. J. Robertson, 35. Harley - 8. Misa, 23. I. Stenberg, 38. W. Smith. Střely na branku: 30:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Harley (Dallas), 2. Celebrini (San Jose), 3. Hintz (Dallas).

Minnesota - Tampa Bay 3:4 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 3. a 47. Šabanov, 1. Coleman - 37. a 54. Guentzel, 57. D'Astous, 64. Kučerov. Střely na branku: 22:34. Diváci: 19.155. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Guentzel (oba Tampa Bay), 3. Šabanov (Minnesota).

Colorado - Detroit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Reklama
Reklama

Branky: 30. Nečas, 33. MacKinnon (Nečas), 48. Nečas, 50. C. Makar (Nečas). Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.114. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Blackwood, 3. Makar (všichni Colorado).

Los Angeles - Pittsburgh 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Branky: 10. Perry, 24. Laferriere - 2. a 6. Novak, 38. a 59. Crosby, 20. Činachov. Střely na branku: 28:19. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Novak, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).

Edmonton - Vancouver 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Reklama
Reklama

Branky: 44. a 60. Draisaitl, 10. Ekholm, 41. J. Dickinson - 20. Sasson, 58. Boeser (Hronek). Střely na branku: 30:22. Diváci: 17.555. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Levi (všichni Edmonton).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

Reklama
Reklama

1.

Boston

17

12

1

4

64:40

25

2.

Montreal

17

11

3

3

61:53

25

3.

Tampa Bay

16

11

2

3

60:49

24

4.

Ottawa

18

11

1

6

58:54

23

5.

Florida

17

9

2

6

55:51

20

6.

Buffalo

16

8

3

5

49:53

19

7.

Toronto

18

8

2

8

64:60

18

8.

Detroit

18

7

3

8

49:56

17

Metropolitní divize:

1.

Carolina

19

14

2

3

78:45

30

2.

New Jersey

17

12

0

5

62:51

24

3.

NY Rangers

18

10

1

7

55:52

21

4.

Washington

15

9

0

6

53:51

18

5.

NY Islanders

16

7

3

6

47:49

17

6.

Columbus

15

7

0

8

40:47

14

7.

Pittsburgh

17

6

2

9

56:60

14

8.

Philadelphia

18

4

4

10

39:61

12

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Minnesota

19

12

4

3

63:43

28

2.

Dallas

17

10

2

5

49:41

22

3.

Colorado

18

10

2

6

72:56

22

4.

Nashville

17

8

5

4

52:51

21

5.

Utah

18

10

1

7

63:63

21

6.

St. Louis

17

7

2

8

50:53

16

7.

Winnipeg

17

6

3

8

45:60

15

8.

Chicago

18

4

1

13

39:76

9

Pacifická divize:

Reklama
Reklama

1.

Edmonton

18

12

3

3

75:55

27

2.

Vegas

18

11

2

5

60:50

24

3.

Seattle

16

9

1

6

57:57

19

4.

Anaheim

17

9

1

7

64:64

19

5.

Calgary

17

7

1

9

42:60

15

6.

San Jose

19

7

1

11

48:69

15

7.

Los Angeles

15

5

2

8

45:52

12

8.

Vancouver

19

3

1

15

55:87

7

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama