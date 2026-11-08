Nečas rozjel „Marty Party“. Skóroval i zpoza brány a byl u všech gólů Colorada

Martin Nečas byl se dvěma góly a dvěma asistencemi strůjcem sobotního vítězství hokejistů Colorada 4:0 nad Detroitem. Sedmadvacetiletý útočník se s 23 body a bilancí 9+14 posunul před Davida Pastrňáka do pozice nejproduktivnějšího českého hráče v NHL, celkově mu patří třinácté místo.
První gól v sezoně vstřelil útočník New York Rangers Jaroslav Chmelař, jehož tým zvítězil 4:3 v Seattlu.
Nečas si připsal čtyři body v jednom utkání poprvé v sezoně a navázal na tři tříbodové večery. Gólově se prosadil po třech zápasech a v týmovém kanadském bodování je druhý za Nathanem MacKinnonem (10+20).
Proti Detroitu nejprve před polovinou zápasu v přesilové hře otevřel skóre. O necelé tři minuty později opět v početní převaze připravil trefu MacKinnonovi a gól a nahrávku si připsal také ve třetím dějství.
Na 3:0 zvyšoval trefou ze vzduchu, kdy odražený puk šikovně sklepl za záda gólmana Daniila Tarasova, přestože sám v té chvíli stál prakticky za brankou. Za výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
„První třetina od nás nebyla nejlepší, ale celkově si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Brankář nás několikrát podržel a poté jsme to nakopli. Víme, že jsme silní a dynamičtí v ofenzivě, ale potřebujeme být zodpovědnější v obraně, což se nám dneska podařilo. Když se nám to povede tak jako dneska, tak je velmi těžké nás porazit,“ řekl Nečas.
Tři ze čtyř bodů nasbíral v přesilových hrách. „Speciální týmy jsou v současné NHL extrémně důležité. Je těžké se prosadit při hře pět na pět, takže pomoc v přesilovkách přijde vhod. Navíc to často může zlomit zápas směrem na naši stranu,“ řekl český útočník.
Chmelař na ledě Seattlu ve 14. minutě zvýšil na 3:0. Český útočník po chybě brankáře Joeyho Daccorda dorazil puk do branky z bezprostřední blízkosti a v NHL se prosadil poprvé od začátku dubna.
Po gólu Pavla Dorofejeva byl po dvou třetinách rozdíl už čtyřbrankový, přesto Kraken ve třetím dějství sahali po vyrovnání. Nakonec ale prohráli potřetí z posledních pěti zápasů.
„Vedli jsme 4:0 po dvou třetinách a pak jsme asi trochu sundali nohu z plynu. Oni se prosadili hned na startu třetí části a získali momentum na svou stranu. Otočilo to vývoj zápasu a najednou nás přehrávali. Naštěstí jsme ale dokázali udržet těsný náskok,“ řekl brankář Rangers Joonas Korpisalo.
Obránce Filip Hronek si připsal 13. asistenci v sezoně, ale nejhorší tým ligy Vancouver prohrál na ledě Edmontonu 2:4. O výhru Oilers se třemi body zasloužili dva nejproduktivnější hráči ligy.
Lídr bodování Connor McDavid se blýskl třemi nahrávkami a ani v 18. zápase sezony nevyšel naprázdno. Leon Draisaitl dva góly vstřelil a jeden připravil a s 16 brankami se dotáhl na nejlepšího střelce ligy Kirilla Kaprizova z Minnesoty.
„Z utkání si můžeme odnést spoustu pozitivních věcí, zejména z prvních dvou třetin, především pokud jde o celkové nasazení a úsilí, které jsme do zápasu vložili,“ řekl trenér Vancouveru Manny Malhotra, jehož tým držel ještě na začátku poslední části nerozhodný stav 1:1.
„Hráči si dávali pozor na detaily a díky tomu jsme do třetí třetiny vstupovali se šancí na vítězství. Opět ale rozhodly chvilkové výpadky koncentrace, drobná zaváhání při plnění defenzivních úkolů nebo prohrané souboje o puk. Právě takové maličkosti se sčítají,“ konstatoval.
Brankář Karel Vejmelka neodvrátil porážku Utahu v Ottawě 2:4. Český gólman inkasoval tři branky z 20 střel a utkání zakončil s úspěšností 85 procent.
Střelnici si v sobotu otevřeli hokejisté Caroliny, kteří porazili Chicago jednoznačně 9:2.
Na vysoké výhře úřadujících šampionů se třemi body za gól a dvě asistence podílel Sebastian Aho, dvě branky vstřelili Jordan Martinook a Andrej Svečnikov. Hosté se prosadili až za stavu 0:7.
Výsledky NHL:
Washington - Florida 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Branky: 3. St. Ivany, 25. Tuch, 35. A. Protas, 45. Dubois - 4. a 10. B. Tkachuk, 60. Bennett. Střely na branku: 31:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. A. Protas (oba Washington), 3. B. Tkachuk (Florida).
Nashville - St. Louis 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: 17. Stamkos, 30. Colton, 59. Perbix - 14. Snuggerud. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Saros, 3. Colton (všichni Nashville).
Seattle - NY Rangers 3:4 (0:3, 0:1, 3:0)
Branky: 42. Kakko, 47. Eberle, 56. Dunn - 2. Perreault, 10. Kartye, 14. Chmelař, 33. Dorofejev. Střely na branku: 28:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Lafreniere (NY Rangers), 2. Catton, 3. Kakko (oba Seattle).
NY Islanders - New Jersey 4:5 v prodl. (0:3, 0:1, 3:0)
Branky: 16. Duclair, 18. M. Schaefer, 26. Holmström, 32. V. Eklund - 16. Rodrigues, 25. Chisholm, 47. Evangelista, 54. Hamilton, 62. J. Hughes. Střely na branku: 23:50. Diváci: 17.345. Hvězdy zápasu: 1. Evangelista, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Sorokin (NY Islanders).
Toronto - Montreal 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Branky: 47. Nylander, 48. McKenna - 6. a 14. Newhook, 33. Kreider, 53. Bolduc. Střely na branku: 28:28. Diváci: 19.253. Hvězdy zápasu: 1. Newhook, 2. Fowler (oba Montreal), 3. Nylander (Toronto).
Ottawa - Utah 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Branky: 6. Zetterlund, 47. Amadio, 58. Cousins, 60. Pinto - 10. Keller, 50. Hayton. Střely na branku: 21:32. Vejmelka za Utah odchytal 58 minut a sedm sekund, inkasoval tři góly z 17 střel a úspěšnost zákroků měl 85 procent. Diváci: 17.054. Hvězdy zápasu: 1. Cousins (Ottawa), 2. Keller (Utah), 3. Ersson (Ottawa).
Carolina - Chicago 9:2 (4:0, 3:0, 2:2)
Branky: 11. a 20. Martinook, 25. a 60. Svečnikov, 2. Jarvis, 4. Blake, 31. Aho, 39. Nikišin, 57. Gostisbehere - 46. Kancerov, 54. Bedard. Střely na branku: 33:20. Diváci: 18.862. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Aho, 3. Nikišin (všichni Carolina).
Dallas - San Jose 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
Branky: 10. Hintz, 16. Benn, 17. J. Robertson, 35. Harley - 8. Misa, 23. I. Stenberg, 38. W. Smith. Střely na branku: 30:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Harley (Dallas), 2. Celebrini (San Jose), 3. Hintz (Dallas).
Minnesota - Tampa Bay 3:4 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)
Branky: 3. a 47. Šabanov, 1. Coleman - 37. a 54. Guentzel, 57. D'Astous, 64. Kučerov. Střely na branku: 22:34. Diváci: 19.155. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Guentzel (oba Tampa Bay), 3. Šabanov (Minnesota).
Colorado - Detroit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Branky: 30. Nečas, 33. MacKinnon (Nečas), 48. Nečas, 50. C. Makar (Nečas). Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.114. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Blackwood, 3. Makar (všichni Colorado).
Los Angeles - Pittsburgh 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Branky: 10. Perry, 24. Laferriere - 2. a 6. Novak, 38. a 59. Crosby, 20. Činachov. Střely na branku: 28:19. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Novak, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).
Edmonton - Vancouver 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Branky: 44. a 60. Draisaitl, 10. Ekholm, 41. J. Dickinson - 20. Sasson, 58. Boeser (Hronek). Střely na branku: 30:22. Diváci: 17.555. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Levi (všichni Edmonton).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Boston
17
12
1
4
64:40
25
2.
Montreal
17
11
3
3
61:53
25
3.
Tampa Bay
16
11
2
3
60:49
24
4.
Ottawa
18
11
1
6
58:54
23
5.
Florida
17
9
2
6
55:51
20
6.
Buffalo
16
8
3
5
49:53
19
7.
Toronto
18
8
2
8
64:60
18
8.
Detroit
18
7
3
8
49:56
17
Metropolitní divize:
1.
Carolina
19
14
2
3
78:45
30
2.
New Jersey
17
12
0
5
62:51
24
3.
NY Rangers
18
10
1
7
55:52
21
4.
Washington
15
9
0
6
53:51
18
5.
NY Islanders
16
7
3
6
47:49
17
6.
Columbus
15
7
0
8
40:47
14
7.
Pittsburgh
17
6
2
9
56:60
14
8.
Philadelphia
18
4
4
10
39:61
12
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
19
12
4
3
63:43
28
2.
Dallas
17
10
2
5
49:41
22
3.
Colorado
18
10
2
6
72:56
22
4.
Nashville
17
8
5
4
52:51
21
5.
Utah
18
10
1
7
63:63
21
6.
St. Louis
17
7
2
8
50:53
16
7.
Winnipeg
17
6
3
8
45:60
15
8.
Chicago
18
4
1
13
39:76
9
Pacifická divize:
1.
Edmonton
18
12
3
3
75:55
27
2.
Vegas
18
11
2
5
60:50
24
3.
Seattle
16
9
1
6
57:57
19
4.
Anaheim
17
9
1
7
64:64
19
5.
Calgary
17
7
1
9
42:60
15
6.
San Jose
19
7
1
11
48:69
15
7.
Los Angeles
15
5
2
8
45:52
12
8.
Vancouver
19
3
1
15
55:87
7