Nečas poslal vzkaz kritikům luxusní smlouvy. Chutnalo mu to, liboval si kouč Colorada

před 35 minutami
Hokejový útočník Martin Nečas třemi body za gól a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Vegas a stal se první hvězdou zápasu. Tomáš Hertl se podepsal pod oba góly poražených Golden Knights a také on se vešel mezi tři nejlepší hráče utkání.
Útočník Colorada Martin Nečas
Útočník Colorada Martin Nečas | Foto: Reuters

Nečas naskočil poprvé po podpisu nové osmileté smlouvy, která v každý rok v průměru zajistí 11,5 milionů dolarů a proti Vegas se na ledě činil. "Dneska mu to chutnalo," všiml si i trenér Jared Bednar.

Hbité české křídlo na první bod v zápase čekalo jen 41 vteřin. V levém kruhu pro vhazování se Nečas opřel do křižné nahrávky Calea Makara a z první rány zápasu prostřelil gólmana Carla Lindboma. Prosadil se poosmé v sezoně a potvrdil své postavení mezi nejlepšími střelci ligy.

Zbylé dva body si produktivní český útočník schoval do třetí třetiny. V její polovině odpověděl na přesilovkový zásah krajana Hertla. Po individuálním průniku předložil puk obránci Brentu Burnsovi a bek, jenž v NHL načíná už svou 22. sezonu, prvním gólem v dresu Colorada zvýšil na 3:1.

"Jsem rád, že to dopadlo, protože v první třetině zavezl puk do pásma dost podobně, já si ale nenajel do střelecké pozice. Na střídačce mi to vysvětlil a podruhé už jsem se nenechal pobízet. Udělal to skvěle, je hezké vidět, jak se mu daří," zmínil Burns, který s českým útočníkem strávil předchozí tři sezony v Carolině.

O necelé dvě minuty později vrátil domácí do hry Hertl, jenž svým druhým bodem v zápase připravil gól Mitchellu Marnerovi, poslední slovo v souboji produktivních Čechů měl ale opět Nečas.

Rodák z Nového Města na Moravě v oslabení vybojoval puk v obranném pásmu, posunul ho Makarovi a ten téměř přes celé hřiště uzavřel skóre na 4:2. "Byli agresivní, chodili do branky a prali se o dorážky, to rozhodlo, protože přesně tento způsob hry nám chyběl. Občas to musíme zjednodušit," zmínil po zápase Hertl, jenž vylepšil svou sezonní bilanci na pět branek a šest asistencí.

Colorado se díky výhře posunulo do čela Západní konference, Vegas na Avalanche ze čtvrtého místa ztrácí tři body. "Znovu jsme porazili špičkový tým. Měli jsme skvělý přístup a došli jsme si pro výhru, tak to má vypadat," chválil Burns výkon Avalanche.

Brankář Lukáš Dostál 26 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 5:2 nad Detroitem a potvrdil, že se dostává do skvělé formy. Z deseti zápasů Anaheimu jich odchytal hned osm a pouze třikrát nedostal úspěšnost zákroků nad 90 procent. V pátečním programu pomohl Anaheimu k výhře nad Detroitem 26 zásahy, blýskl se úspěšností 92 procent a radoval se ze čtvrtého vítězství v ročníku.

Vítězství 5:2 řídil čtyřmi body za gól a tři asistence Leo Carlsson. Dvěma přesnými zásahy se blýskl Troy Terry. Ducks se na Západě posunuli na osmé místo, na druhý Utah ale ztrácí pouhé tři body. Spolu se Seattlem navíc mají odehráno z celé konference nejméně zápasů. Red Wings jsou na Východě čtvrtí.

Možnost posunu do elitní osmičky nevyužil Washington, který doma podlehl NY Rangers 1:3. Český golman David Rittich sledoval výhru newyorského celku pouze ze střídačky. Přednost v brance dostal Ilja Sorokin, který v duelu zlikvidoval 22 střel domácích Capitals.

Washington - NY Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 25. Wilson - 35. Pageau, 45. Horvat, 59. Barzal. Střely na branku: 23:23. Diváci: 16.471. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Sorokin (oba NY Islanders), 3. Wilson (Washington).

Vegas - Colorado 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky: 43. Hertl, 53. Marner (Hertl) - 1. Nečas, 25. Nelson, 51. Burns (Nečas), 59. Makar (Nečas). Střely na branku: 23:26. Diváci: 17.889. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Burns (oba Colorado), 3. Hertl (Vegas).

Anaheim - Detroit 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 5. a 58. Terry, 13. Leo Carlsson, 27. McTavish, 41. Kreider - 9. Raymond, 36. DeBrincat. Střely na branku: 32:28. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92 procent. Diváci: 15.000. Hvězdy zápasu: 1. Terry, 2. Leo Carlsson, 3. Trouba (všichni Anaheim).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 11 8 0 3 40:33 16
2. Detroit 12 8 0 4 41:39 16
3. Ottawa 12 6 1 5 45:47 13
4. Tampa Bay 11 5 2 4 31:31 12
5. Boston 13 6 0 7 43:47 12
6. Florida 11 5 1 5 27:31 11
7. Buffalo 11 4 3 4 33:35 11
8. Toronto 11 5 1 5 38:42 11

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 12 8 2 2 44:31 18
2. New Jersey 11 8 0 3 41:35 16
3. Carolina 10 7 0 3 40:30 14
4. Philadelphia 10 6 1 3 30:24 13
5. Columbus 10 6 0 4 35:31 12
6. Washington 11 6 0 5 28:25 12
7. NY Rangers 12 5 2 5 28:29 12
8. NY Islanders 11 5 1 5 37:40 11

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 12 7 4 1 45:32 18
2. Winnipeg 11 8 0 3 40:28 16
3. Utah 11 8 0 3 40:30 16
4. Dallas 11 6 2 3 30:32 14
5. Chicago 11 5 2 4 36:32 12
6. Nashville 12 4 2 6 29:41 10
7. Minnesota 12 3 3 6 32:47 9
8. St. Louis 11 3 2 6 32:48 8

Pacifická divize:

1. Vegas 11 6 3 2 39:32 15
2. Los Angeles 12 5 4 3 36:40 14
3. Anaheim 10 6 1 3 37:33 13
4. Seattle 10 5 3 2 28:29 13
5. Edmonton 12 5 3 4 38:39 13
6. Vancouver 12 6 0 6 33:36 12
7. San Jose 11 3 2 6 37:48 8
8. Calgary 12 2 2 8 27:43 6
 
