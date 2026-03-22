Nečas pokazil Ovečkinovi slávu. Čech z Colorada znovu zářil a přeskočil Pastrňáka

Martin Nečas pomohl dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Colorada 3:2 v prodloužení ve Washingtonu. Přihrál i na rozhodující branku, kterou v 62. minutě vstřelil Brock Nelson.
V kanadském bodování NHL Nečas předstihl Davida Pastrňáka z Bostonu. Oba mají 86 bodů, útočník Colorada dal o čtyři góly víc a je šestý.
Nejlepší tým ligy ve Washingtonu dlouho prohrával, ve 42. minutě vyrovnal po Nečasově přihrávce Gabriel Landeskog. Hráči Avalanche se pak sami dostali do vedení, v 55. minutě ale využil přesilovku nejlepší střelec historie Alexandr Ovečkin a zaznamenal 923. gól v základní části. V součtu s play off NHL to byla jeho jubilejní tisící trefa, lepší je jen Wayne Gretzky s 1016 brankami.
NHL:
New York Rangers - Winnipeg 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 21. Kartye, 35. Zibanejad - 14. Lowry, 27. Vilardi, rozhodující sam. nájezd K. Connor. Střely na branku: 29:37. Diváci: 17.349. Hvězdy zápasu: 1. Garand (Rangers), 2. Vilardi, 3. Comrie (oba Winnipeg).
Washington - Colorado 2:3 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Branky: 12. Sourdif, 55. Ovečkin - 42. Landeskog (Nečas), 47. N. Roy, 62. Nelson (Nečas). Střely na branku: 22:24. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Blackwood (oba Colorado), 3. Ovečkin (Washington).
20:00 Chicago - Nashville, Pittsburgh - Carolina.
Komunální volby v Bavorsku: Mnichov bude mít poprvé primátora ze Zelených
Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause. Vyplývá to z průběžných výsledků nedělního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter už uznal porážku.
Izrael plánuje zintenzivnit cílené pozemní operace V Libanonu
Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany Jisrael Kac v neděli podle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydal on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem podle něj je ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.
Červenka září. A s ním i Pardubice. Obhájce titulu je krok od vyřazení
Hokejisté Pardubic vyhráli třetí zápas čtvrtfinále play off extraligy v Brně 4:2. Vítěz základní části je tak jedno vítězství od postupu mezi čtyři nejlepší celky, které budou bojovat o titul. Výrazný podíl na tom měl Roman Červenka, k jednomu gólu přidal dvě asistence.
Další světová medaile pro českou atletiku. Švábíková vybojovala kuriózní bronz
Tyčkařka Amálie Švábíková získala bronz na halovém mistrovství světa. Měla čistý zápis do 470 centimetrů a dělila se o třetí místo se Švýcarkou Angelicou Moserovou a Novozélanďankou Imogen Ayrisovou.
Guardiola přechytračil Artetu. Zázračný mladík rozhodl o trofeji pro City, Arsenal zklamal
Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech čtyř velkých trofejí.