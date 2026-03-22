Přeskočit na obsah
Benative
22. 3. Leona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Nečas pokazil Ovečkinovi slávu. Čech z Colorada znovu zářil a přeskočil Pastrňáka

ČTK,Sport

Martin Nečas pomohl dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Colorada 3:2 v prodloužení ve Washingtonu. Přihrál i na rozhodující branku, kterou v 62. minutě vstřelil Brock Nelson.

Avalanche Capitals Hockey
Martin Nečas, Brock Nelson, Colorado AvalancheFoto: CTK
V kanadském bodování NHL Nečas předstihl Davida Pastrňáka z Bostonu. Oba mají 86 bodů, útočník Colorada dal o čtyři góly víc a je šestý.

Nejlepší tým ligy ve Washingtonu dlouho prohrával, ve 42. minutě vyrovnal po Nečasově přihrávce Gabriel Landeskog. Hráči Avalanche se pak sami dostali do vedení, v 55. minutě ale využil přesilovku nejlepší střelec historie Alexandr Ovečkin a zaznamenal 923. gól v základní části. V součtu s play off NHL to byla jeho jubilejní tisící trefa, lepší je jen Wayne Gretzky s 1016 brankami.

NHL:

New York Rangers - Winnipeg 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 21. Kartye, 35. Zibanejad - 14. Lowry, 27. Vilardi, rozhodující sam. nájezd K. Connor. Střely na branku: 29:37. Diváci: 17.349. Hvězdy zápasu: 1. Garand (Rangers), 2. Vilardi, 3. Comrie (oba Winnipeg).

Washington - Colorado 2:3 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 12. Sourdif, 55. Ovečkin - 42. Landeskog (Nečas), 47. N. Roy, 62. Nelson (Nečas). Střely na branku: 22:24. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Blackwood (oba Colorado), 3. Ovečkin (Washington).


20:00 Chicago - Nashville, Pittsburgh - Carolina.

Nejnovější
Stoupající kouř po izraelském leteckém útoku na Bejrút v Libanonu.

Izrael plánuje zintenzivnit cílené pozemní operace V Libanonu

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany Jisrael Kac v neděli podle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydal on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem podle něj je ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.

