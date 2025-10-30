Nečas podepsal pohádkovou smlouvu v Coloradu. V žebříčku boháčů přeskočil Pastrňáka

"Jsem rád, že je hotovo a těším se na to, co je před námi," řekl Nečas podle agentury Reuters. "Teď se můžu soustředit jen na hokej, vyhrávání a abych udělal vše pro to, aby se Stanley Cup vrátil zase do Colorada," dodal.
Loňský mistr světa z Prahy přišel do Colorada v minulé sezoně z Caroliny a zařadil se mezi klíčové hráče týmu. V aktuální sezoně v 11 zápasech nasbíral 13 bodů za sedm branek a šest asistencí, je tak třetím nejproduktivnějším hráčem Avalanche za Nathanem MacKinnonem a Calem Makarem. Další utkání čeká Colorado v pátek na ledě Vegas.
Díky nové smlouvě Nečas předčí hvězdu Bostonu Davida Pastrňáka, který má garantovaný příjem 12,5 milionu dolarů (263,7 milionu korun) a je nejlépe placeným českým sportovcem. V příští sezoně mu ale smlouva zajišťuje méně - 11,25 milionu dolarů. Nečas si v ročníku 2026/27 vydělá 14 milionů dolarů - větší příjem v jedné sezoně žádný český hokejista dosud neměl. Maximem bylo Pastrňákových 13 milionů z předchozích dvou ročníků. Podle současných kontraktů na příští sezonu NHL se Nečas řadí na sedmé místo.
S Coloradem je smluvně vázaný do roku 2034 a celkově vydělá 92 milionů dolarů (1,94 miliardy korun). Rodák z Nového Města na Moravě si výrazně vylepší oproti dosavadnímu kontraktu, který uzavřel loni v létě na dva roky ještě s Carolinou na 6,5 milionu dolarů za sezonu.
Nečas působí v NHL od sezony 2017/18, když si připsal premiérový start za Carolinu, která jej v roce 2017 draftovala v prvním kole jako celkově dvanáctého hráče. V kanadsko-americké soutěži dosud odehrál 452 zápasů, ve kterých vstřelil 131 branek a přidal 208 asistencí. V 66 utkáních play off dal 12 gólů a připsal si 23 asistencí. Jeho sezonním maximem je 83 bodů (27+56) z minulého ročníku NHL.
Do Colorada přišel v lednu výměnou za finského útočníka Mikka Rantanena. Dlouholetá opora Avalanche se nedohodla v Denveru na prodloužení smlouvy a nakonec nezakotvila ani v Carolině. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2022 podepsal v březnu osmiletou smlouvu s Dallasem na 96 milionů dolarů.
Nečas by měl patřit mezi opory české reprezentace na únorových olympijských hrách v Miláně. Kouč Radim Rulík ho zařadil mezi základních šest hráčů nominovaných v červnu.