Nečas opět řádil, díky třem bodům byl mužem zápasu a žene se za velkým milníkem

Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl sedmnácti zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasoval ve čtvrtečním programu také Karel Vejmelka, který zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem.
Naopak Daniel Vladař byl střídán ve 25 minutě po čtyřech gólech z osmi střel a Phladelphia nakonec prohrála v Detroitu 3:6. Marek Alscher debutoval v soutěži a s Floridou prohrál v Ottawě 1:5. Ondřej Palát zaznamenal asistenci při vítězství New Yorku Islanders 5:3 nad Torontem.
Nečas si připsal první bod v 19. minutě, když byl v přesilové hře součástí kombinace, kterou zakončil zblízka Gabriel Landeskog. Český útočník v závěru prostřední třetiny zvýšil po průniku, ve kterém obelstil obránce i gólmana a pohodlně zakončil akci do odkryté branky.
Třetí bod získal Nečas v závěrečné minutě při power play Calgary. Po napadání vybojoval puk, který předložil před prázdnou branku Nathanu MacKinnonovi.
Colorado si výhrou zajistilo trofej pro vítězství v základní části. Nečas si svým výkonem upevnil pozici v elitní desítce produktivity soutěže. Zároveň zvýšil šanci, že poprvé v kariéře a jako třetí český hokejista v historii NHL překoná v základní části hranici sta bodů. Na kontě má 98 bodů (38+60) a Avalanche zbývají odehrát čtyři zápasy.
Dobeše připravil v předposlední minutě o první nulu v sezoně Darren Raddysh, který při hře Tampy Bay bez gólmana vyrovnal střelou bez přípravy z pravého kruhu. Už za 47 sekund rozhodl o výhře Montrealu Juraj Slafkovský.
Skóre otevřel ve 27. minutě Cole Caufield a vysloužil si od fanoušků Canadiens dlouhý potlesk ve stoje. Domácí kanonýr je v historii klubu prvním hráčem po 35 letech, který nasázel v základní části padesát branek a sedmým celkově.
Alscher nastupoval ve třetí obranné dvojici Floridy a odehrál téměř dvacet minut. Dvaadvacetiletý český bek dvakrát vystřelil, připsal si jeden blok i hit a navzdory vysoké prohře zůstal ve statistice +/- na nule.
NHL:
Detroit - Philadelphia 6:3, Buffalo - Columbus 5:0, New Jersey - Pittsburgh 2:5, Montreal - Tampa Bay 2:1, Ottawa - Florida 5:1, NY Islanders - Toronto 5:3, St. Louis - Winnipeg 2:3, Chicago - Carolina 2:7, Dallas - Minnesota 5:4, Utah - Nashville 4:1, Colorado - Calgary 3:1. Utkání Anaheim - San Jose, Seattle - Vegas 4:3 po sam. nájezdech, Los Angeles - Vancouver 4:1.
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
x-Buffalo
80
49
8
23
280:236
106
2.
x-Montreal
79
47
10
22
275:246
104
3.
x-Tampa Bay
79
48
6
25
282:223
102
4.
Boston
79
43
10
26
264:246
96
5.
Ottawa
79
42
10
27
269:241
94
6.
Detroit
79
41
9
29
234:241
91
7.
Florida
79
37
4
38
234:271
78
8.
Toronto
79
32
14
33
245:284
78
Metropolitní divize:
1.
y-Carolina
79
51
6
22
288:235
108
2.
x-Pittsburgh
79
41
16
22
285:252
98
3.
Philadelphia
79
40
12
27
236:238
92
4.
NY Islanders
79
43
5
31
231:232
91
5.
Columbus
79
39
12
28
245:246
90
6.
Washington
79
40
9
30
252:240
89
7.
New Jersey
79
40
3
36
221:244
83
8.
NY Rangers
79
33
9
37
232:243
75
Západní konference:
Centrální divize:
1.
p-Colorado
78
52
10
16
293:198
114
2.
x-Dallas
79
47
12
20
267:218
106
3.
x-Minnesota
79
45
12
22
265:230
102
4.
Utah
78
42
6
30
258:224
90
5.
Nashville
79
37
10
32
239:260
84
6.
Winnipeg
78
35
12
31
224:236
82
7.
St. Louis
78
33
12
33
208:244
78
8.
Chicago
79
28
14
37
204:263
70
Pacifická divize:
1.
Edmonton
79
40
10
29
275:265
90
2.
Vegas
79
36
17
26
252:245
89
3.
Anaheim
79
42
5
32
263:277
89
4.
Los Angeles
78
33
19
26
215:237
85
5.
San Jose
78
37
7
34
237:280
81
6.
Seattle
78
33
11
34
218:251
77
7.
Calgary
78
32
9
37
203:250
73
8.
Vancouver
78
22
8
48
203:301
52
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" zisk Prezidentské trofeje.
