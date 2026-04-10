Přeskočit na obsah
Benative
10. 4. Darja
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Nečas opět řádil, díky třem bodům byl mužem zápasu a žene se za velkým milníkem

ČTK

Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl sedmnácti zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasoval ve čtvrtečním programu také Karel Vejmelka, který zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem.

Martin NečasFoto: Imagn Images
Naopak Daniel Vladař byl střídán ve 25 minutě po čtyřech gólech z osmi střel a Phladelphia nakonec prohrála v Detroitu 3:6. Marek Alscher debutoval v soutěži a s Floridou prohrál v Ottawě 1:5. Ondřej Palát zaznamenal asistenci při vítězství New Yorku Islanders 5:3 nad Torontem.

Nečas si připsal první bod v 19. minutě, když byl v přesilové hře součástí kombinace, kterou zakončil zblízka Gabriel Landeskog. Český útočník v závěru prostřední třetiny zvýšil po průniku, ve kterém obelstil obránce i gólmana a pohodlně zakončil akci do odkryté branky.

Třetí bod získal Nečas v závěrečné minutě při power play Calgary. Po napadání vybojoval puk, který předložil před prázdnou branku Nathanu MacKinnonovi.

Colorado si výhrou zajistilo trofej pro vítězství v základní části. Nečas si svým výkonem upevnil pozici v elitní desítce produktivity soutěže. Zároveň zvýšil šanci, že poprvé v kariéře a jako třetí český hokejista v historii NHL překoná v základní části hranici sta bodů. Na kontě má 98 bodů (38+60) a Avalanche zbývají odehrát čtyři zápasy.

Dobeše připravil v předposlední minutě o první nulu v sezoně Darren Raddysh, který při hře Tampy Bay bez gólmana vyrovnal střelou bez přípravy z pravého kruhu. Už za 47 sekund rozhodl o výhře Montrealu Juraj Slafkovský.

Skóre otevřel ve 27. minutě Cole Caufield a vysloužil si od fanoušků Canadiens dlouhý potlesk ve stoje. Domácí kanonýr je v historii klubu prvním hráčem po 35 letech, který nasázel v základní části padesát branek a sedmým celkově.

Alscher nastupoval ve třetí obranné dvojici Floridy a odehrál téměř dvacet minut. Dvaadvacetiletý český bek dvakrát vystřelil, připsal si jeden blok i hit a navzdory vysoké prohře zůstal ve statistice +/- na nule.

NHL:

Detroit - Philadelphia 6:3, Buffalo - Columbus 5:0, New Jersey - Pittsburgh 2:5, Montreal - Tampa Bay 2:1, Ottawa - Florida 5:1, NY Islanders - Toronto 5:3, St. Louis - Winnipeg 2:3, Chicago - Carolina 2:7, Dallas - Minnesota 5:4, Utah - Nashville 4:1, Colorado - Calgary 3:1. Utkání Anaheim - San Jose, Seattle - Vegas 4:3 po sam. nájezdech, Los Angeles - Vancouver 4:1.

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

x-Buffalo

80

49

8

23

280:236

106

2.

x-Montreal

79

47

10

22

275:246

104

3.

x-Tampa Bay

79

48

6

25

282:223

102

4.

Boston

79

43

10

26

264:246

96

5.

Ottawa

79

42

10

27

269:241

94

6.

Detroit

79

41

9

29

234:241

91

7.

Florida

79

37

4

38

234:271

78

8.

Toronto

79

32

14

33

245:284

78

Metropolitní divize:

1.

y-Carolina

79

51

6

22

288:235

108

2.

x-Pittsburgh

79

41

16

22

285:252

98

3.

Philadelphia

79

40

12

27

236:238

92

4.

NY Islanders

79

43

5

31

231:232

91

5.

Columbus

79

39

12

28

245:246

90

6.

Washington

79

40

9

30

252:240

89

7.

New Jersey

79

40

3

36

221:244

83

8.

NY Rangers

79

33

9

37

232:243

75

Západní konference:

Centrální divize:

1.

p-Colorado

78

52

10

16

293:198

114

2.

x-Dallas

79

47

12

20

267:218

106

3.

x-Minnesota

79

45

12

22

265:230

102

4.

Utah

78

42

6

30

258:224

90

5.

Nashville

79

37

10

32

239:260

84

6.

Winnipeg

78

35

12

31

224:236

82

7.

St. Louis

78

33

12

33

208:244

78

8.

Chicago

79

28

14

37

204:263

70

Pacifická divize:

1.

Edmonton

79

40

10

29

275:265

90

2.

Vegas

79

36

17

26

252:245

89

3.

Anaheim

79

42

5

32

263:277

89

4.

Los Angeles

78

33

19

26

215:237

85

5.

San Jose

78

37

7

34

237:280

81

6.

Seattle

78

33

11

34

218:251

77

7.

Calgary

78

32

9

37

203:250

73

8.

Vancouver

78

22

8

48

203:301

52

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" zisk Prezidentské trofeje.

Nejnovější
NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament

ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.

Radim Vizváry jako Baron Prášil ve stejnojmenné inscenaci Národního divadla.

Nenechte si ujít: Dokument o natáčení seriálového Pottera či hravý Baron Prášil

Dokumentární film odhalující zákulisí natáčení nového seriálu o Harrym Potterovi, americký horor s prvky komedie Krvavá nevěsta: Hra začíná, koncert české kapely Graabner nabízející směs prog rocku a art rocku, inscenace Baron Prášil kombinující filmovou projekci, loutky i komiksovou estetiku nebo výstava multimediálního umělce, která s vizuální nadsázkou reflektuje „nemoci“ současné společnosti.

