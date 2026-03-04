Přeskočit na obsah
4. 3.
Sport

Nečas nezastavuje, tentokrát ostrou ranou překonal i reprezentačního parťáka Dostála

Gól Martina Nečase

ČTK

Martin Nečas překonal Lukáše Dostála a s Coloradem vyhrál v Anaheimu 5:1. Pavel Zacha přispěl přihrávkou k výhře Bostonu 2:1 nad Pittsburghem. Karel Vejmelka pomohl 23 zákroky k vítězství Utahu 3:2 ve Washingtonu. Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval šestkrát z 27 střel při prohře Montrealu 5:7 v San Jose.

Nosek podstoupil po zisku Stanleyova poháru operaci kolene a následně vynechal šedesát utkání sezony, přišel i o start na olympijských hrách. Český centr odehrál ve středu první utkání od loňského červnového finále a vedl čtvrtý útok. Během deseti minut si připsal dva hity a zblokoval jednu střelu.

Návrat Noskovi zhořkl. New Jersey získalo klíčový náskok v prostřední třetině, kdy po akcích Dougieho Hamiltona (1+1) odskočilo na 3:1. Zbývající dvě branky padly při hře Floridy bez gólmana.

Obhájce Stanleyova poháru hazarduje se svou účasti v play off. Panthers jsou poslední v Atlatnické divizi a na poslední postupovou příčku, kterou drží ve Východní konferenci Boston, ztrácejí deset bodů. Do konce základní části zbývá odehrát zhruba dvacet zápasů.

Nečas upravil v 15. minutě skóre na 2:0. Český útočník využil přesilovou hru, když se prosadil střelou bez přípravy zpoza levého kruhu. Bodoval tak i v pátém utkání po olympijské přestávce, během série si připsal deset bodů (5+5). Dvěma trefami se podílel na výhře Colorada Parker Kelly, který zvyšoval na 3:1 a 5:1. Dostál zastavil v zápase 21 z 26 střel.

Všechny branky v Bostonu padly v úvodních šesti minutách. Pittsburgh vedl po 42 sekundách trefou Erika Karlssona od modré čáry. Domácí otočili slepenými góly.

Vyrovnal Marat Chusnutdinov a za padesát sekund padl po akci Zachy vítězný gól. Český útočník našel přihrávkou z rohu kluziště Nikitu Zadorova, jehož střelu z mezikruží doklepl do odkryté branky Casey Mittelstadt.

Výsledky NHL:

Boston – Pittsburgh 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 6. Chusnutdinov, 6. Mittelstadt (Zacha) – 1. E. Karlsson. Střely na branku: 28:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman (Boston), 2. S. Skinner (Pittsburgh), 3. McAvoy (Boston).

Buffalo – Vegas 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky: 5. Zucker, 21. Power, 26. T. Thompson – 27. Barbašev, 29. Dorofejev. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Lyon, 3. Dahlin (všichni Buffalo).

New Jersey – Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 13. Gricjuk, 22. Hamilton, 29. Glass, 57. Mercer, 60. Nemec – 15. Lundell. Střely na branku: 33:21. Diváci: 15.080. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Markström, 3. Gricjuk (všichni New Jersey).

Washington – Utah 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky: 20. Dubois, 47. Leonard – 12. Guenther, 14. Sergačev, 39. Peterka. Střely na branku: 25:23. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procenta. Diváci: 17.387. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller (oba Utah), 3. Leonard (Washington).

Columbus – Nashville 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky: 15. Fantilli, 42. Monahan, 47. Coyle – 20. F. Forsberg, 35. O´Reilly. Střely na branku: 27:24. Diváci: 16.526. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Coyle, 3. Fantilli (všichni Columbus).

Winnipeg – Chicago 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)

Branky: 4. Samberg, 60. Perfetti, 63. Scheifele – 19. Teräväinen, 41. Greene. Střely na branku: 32:20. Diváci: 13.929. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Greene (Chicago), 3. Perfetti (Winnipeg).

Calgary – Dallas 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)

Branky: 10. Frost (Klapka) – 9. a 27. Steel, 12. Benn, 23. Bourque, 29. Bastian, 40. Johnston. Střely na branku: 21:35. Diváci: 16.725. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Steel, 3. Johnston (všichni Dallas).

Edmonton – Ottawa 5:4 v prodl. (2:2, 0:2, 2:0 – 1:0)

Branky: 6. a 17. Draisaitl, 42. Nugent-Hopkins, 59. Hyman, 62. Bouchard – 7. a 25. Batherson, 4. Cozens, 26. Amadio. Střely na branku: 37:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Stützle (Ottawa), 3. Bouchard (Edmonton).

Minnesota – Tampa Bay 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 4. Faber, 25. Zuccarello, 38. Trenin, 45. Q. Hughes, 57. Kaprizov – 36. Kučerov. Střely na branku: 22:25. Diváci: 18.101. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Q. Hughes, 3. Faber (všichni Minnesota).

Anaheim – Colorado 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 25. Gauthier – 36. a 51. Kelly, 12. Makar, 15. Nečas, 45. Landeskog. Střely na branku: 28:26. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 14.369. Hvězdy zápasu: 1. Kelly, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Gauthier (Anaheim).

San Jose – Montreal 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)

Branky: 16. Graf, 31. Misa, 39. Celebrini, 39. Wennberg, 44. W. Smith, 57. Sherwood, 60. Gaudette – 46. a 51. Newhook, 7. Kapanen, 26. Danault, 46. Děmidov. Střely na branku: 28:37. Dobeš odchytal za Montreal 58:03 minuty, inkasoval šest branek z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 77,8 procenta. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith, 3. Sherwood (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

59

38

4

17

210:158

80

2.

Buffalo

61

36

6

19

209:183

78

3.

Detroit

61

35

6

20

182:183

76

4.

Montreal

60

33

9

18

213:200

75

5.

Boston

60

34

5

21

202:188

73

6.

Ottawa

60

29

9

22

201:193

67

7.

Toronto

61

27

10

24

195:211

64

8.

Florida

61

30

3

28

186:205

63

Metropolitní divize:

1.

Carolina

60

38

6

16

208:171

82

2.

Pittsburgh

60

31

13

16

204:175

75

3.

NY Islanders

61

35

5

21

182:172

75

4.

Columbus

60

31

8

21

192:191

70

5.

Washington

63

31

7

25

199:189

69

6.

Philadelphia

60

28

11

21

177:188

67

7.

New Jersey

61

30

2

29

156:183

62

8.

NY Rangers

60

23

8

29

160:190

54

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

60

41

9

10

230:149

91

2.

Dallas

61

38

9

14

212:165

85

3.

Minnesota

62

36

10

16

209:180

82

4.

Utah

61

32

4

25

193:169

68

5.

Nashville

61

27

8

26

179:210

62

6.

Winnipeg

60

24

10

26

171:186

58

7.

Chicago

61

23

10

28

163:195

56

8.

St. Louis

60

22

9

29

156:208

53

Pacifická divize:

1.

Vegas

61

28

14

19

201:194

70

2.

Anaheim

60

33

3

24

200:211

69

3.

Edmonton

62

30

8

24

220:210

68

4.

Seattle

60

29

9

22

171:176

67

5.

San Jose

59

30

4

25

186:207

64

6.

Los Angeles

60

24

14

22

155:179

62

7.

Calgary

60

24

7

29

149:181

55

8.

Vancouver

60

18

7

35

153:224

43

