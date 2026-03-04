Nečas nezastavuje, tentokrát ostrou ranou překonal i reprezentačního parťáka Dostála

Martin Nečas překonal Lukáše Dostála a s Coloradem vyhrál v Anaheimu 5:1. Pavel Zacha přispěl přihrávkou k výhře Bostonu 2:1 nad Pittsburghem. Karel Vejmelka pomohl 23 zákroky k vítězství Utahu 3:2 ve Washingtonu. Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval šestkrát z 27 střel při prohře Montrealu 5:7 v San Jose.
Nosek podstoupil po zisku Stanleyova poháru operaci kolene a následně vynechal šedesát utkání sezony, přišel i o start na olympijských hrách. Český centr odehrál ve středu první utkání od loňského červnového finále a vedl čtvrtý útok. Během deseti minut si připsal dva hity a zblokoval jednu střelu.
Návrat Noskovi zhořkl. New Jersey získalo klíčový náskok v prostřední třetině, kdy po akcích Dougieho Hamiltona (1+1) odskočilo na 3:1. Zbývající dvě branky padly při hře Floridy bez gólmana.
Obhájce Stanleyova poháru hazarduje se svou účasti v play off. Panthers jsou poslední v Atlatnické divizi a na poslední postupovou příčku, kterou drží ve Východní konferenci Boston, ztrácejí deset bodů. Do konce základní části zbývá odehrát zhruba dvacet zápasů.
Nečas upravil v 15. minutě skóre na 2:0. Český útočník využil přesilovou hru, když se prosadil střelou bez přípravy zpoza levého kruhu. Bodoval tak i v pátém utkání po olympijské přestávce, během série si připsal deset bodů (5+5). Dvěma trefami se podílel na výhře Colorada Parker Kelly, který zvyšoval na 3:1 a 5:1. Dostál zastavil v zápase 21 z 26 střel.
Všechny branky v Bostonu padly v úvodních šesti minutách. Pittsburgh vedl po 42 sekundách trefou Erika Karlssona od modré čáry. Domácí otočili slepenými góly.
Vyrovnal Marat Chusnutdinov a za padesát sekund padl po akci Zachy vítězný gól. Český útočník našel přihrávkou z rohu kluziště Nikitu Zadorova, jehož střelu z mezikruží doklepl do odkryté branky Casey Mittelstadt.
Výsledky NHL:
Boston – Pittsburgh 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 6. Chusnutdinov, 6. Mittelstadt (Zacha) – 1. E. Karlsson. Střely na branku: 28:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman (Boston), 2. S. Skinner (Pittsburgh), 3. McAvoy (Boston).
Buffalo – Vegas 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Branky: 5. Zucker, 21. Power, 26. T. Thompson – 27. Barbašev, 29. Dorofejev. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Lyon, 3. Dahlin (všichni Buffalo).
New Jersey – Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky: 13. Gricjuk, 22. Hamilton, 29. Glass, 57. Mercer, 60. Nemec – 15. Lundell. Střely na branku: 33:21. Diváci: 15.080. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Markström, 3. Gricjuk (všichni New Jersey).
Washington – Utah 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Branky: 20. Dubois, 47. Leonard – 12. Guenther, 14. Sergačev, 39. Peterka. Střely na branku: 25:23. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procenta. Diváci: 17.387. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller (oba Utah), 3. Leonard (Washington).
Columbus – Nashville 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Branky: 15. Fantilli, 42. Monahan, 47. Coyle – 20. F. Forsberg, 35. O´Reilly. Střely na branku: 27:24. Diváci: 16.526. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Coyle, 3. Fantilli (všichni Columbus).
Winnipeg – Chicago 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 4. Samberg, 60. Perfetti, 63. Scheifele – 19. Teräväinen, 41. Greene. Střely na branku: 32:20. Diváci: 13.929. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Greene (Chicago), 3. Perfetti (Winnipeg).
Calgary – Dallas 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Branky: 10. Frost (Klapka) – 9. a 27. Steel, 12. Benn, 23. Bourque, 29. Bastian, 40. Johnston. Střely na branku: 21:35. Diváci: 16.725. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Steel, 3. Johnston (všichni Dallas).
Edmonton – Ottawa 5:4 v prodl. (2:2, 0:2, 2:0 – 1:0)
Branky: 6. a 17. Draisaitl, 42. Nugent-Hopkins, 59. Hyman, 62. Bouchard – 7. a 25. Batherson, 4. Cozens, 26. Amadio. Střely na branku: 37:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Stützle (Ottawa), 3. Bouchard (Edmonton).
Minnesota – Tampa Bay 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky: 4. Faber, 25. Zuccarello, 38. Trenin, 45. Q. Hughes, 57. Kaprizov – 36. Kučerov. Střely na branku: 22:25. Diváci: 18.101. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Q. Hughes, 3. Faber (všichni Minnesota).
Anaheim – Colorado 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky: 25. Gauthier – 36. a 51. Kelly, 12. Makar, 15. Nečas, 45. Landeskog. Střely na branku: 28:26. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 14.369. Hvězdy zápasu: 1. Kelly, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Gauthier (Anaheim).
San Jose – Montreal 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Branky: 16. Graf, 31. Misa, 39. Celebrini, 39. Wennberg, 44. W. Smith, 57. Sherwood, 60. Gaudette – 46. a 51. Newhook, 7. Kapanen, 26. Danault, 46. Děmidov. Střely na branku: 28:37. Dobeš odchytal za Montreal 58:03 minuty, inkasoval šest branek z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 77,8 procenta. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith, 3. Sherwood (všichni San Jose).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
59
38
4
17
210:158
80
2.
Buffalo
61
36
6
19
209:183
78
3.
Detroit
61
35
6
20
182:183
76
4.
Montreal
60
33
9
18
213:200
75
5.
Boston
60
34
5
21
202:188
73
6.
Ottawa
60
29
9
22
201:193
67
7.
Toronto
61
27
10
24
195:211
64
8.
Florida
61
30
3
28
186:205
63
Metropolitní divize:
1.
Carolina
60
38
6
16
208:171
82
2.
Pittsburgh
60
31
13
16
204:175
75
3.
NY Islanders
61
35
5
21
182:172
75
4.
Columbus
60
31
8
21
192:191
70
5.
Washington
63
31
7
25
199:189
69
6.
Philadelphia
60
28
11
21
177:188
67
7.
New Jersey
61
30
2
29
156:183
62
8.
NY Rangers
60
23
8
29
160:190
54
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
60
41
9
10
230:149
91
2.
Dallas
61
38
9
14
212:165
85
3.
Minnesota
62
36
10
16
209:180
82
4.
Utah
61
32
4
25
193:169
68
5.
Nashville
61
27
8
26
179:210
62
6.
Winnipeg
60
24
10
26
171:186
58
7.
Chicago
61
23
10
28
163:195
56
8.
St. Louis
60
22
9
29
156:208
53
Pacifická divize:
1.
Vegas
61
28
14
19
201:194
70
2.
Anaheim
60
33
3
24
200:211
69
3.
Edmonton
62
30
8
24
220:210
68
4.
Seattle
60
29
9
22
171:176
67
5.
San Jose
59
30
4
25
186:207
64
6.
Los Angeles
60
24
14
22
155:179
62
7.
Calgary
60
24
7
29
149:181
55
8.
Vancouver
60
18
7
35
153:224
43