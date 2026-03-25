25. 3. Marián
Nečas nejde zastavit, i hvězdný Crosby na něj jen zíral

Český hokejista Martin Nečas vstřelil vítězný gól Colorada v Pittsburghu, dal i další branku a při výhře 6:2 byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

hokej Martin Nečas NHL: Colorado Avalanche at Montreal Canadiens
Martin NečasFoto: Reuters
Nečas se poprvé prosadil v 17. minutě, kdy po nahrávce Calea Makara ranou z levého kruhu využil už po pěti vteřinách přesilovku a Colorado odskočilo na 3:1.

Podruhé se prosadil v závěru druhé dvacetiminutovky, kdy brankář soupeře jen vyrazil střelu, Nečase neuhlídal hvězdný Sidney Crosby a pak se mohl jen dívat, jak český forvard zvyšuje už na 5:1.

Rodák z Nového Města na Moravě získal v posledních deseti zápasech 16 bodů, celkově si své nové kariérní maximum v sezoně posunul na 88 bodů (34 + 54) a je šestým nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Hned za ním je další český útočník David Pastrňák, jenž má pouze o bod méně a který asistencí neodvrátil prohru Bostonu 2:4 s Torontem.

Ve třetí třetině s krajanem Pavlem Zachou připravili kontaktní branku Bruins na 2:3, víc už však domácí nestihli a naopak ještě jednou inkasovali.

Pastrňák vylepšil svou sezonní bilanci na 28 gólů a 59 asistencí. Zacha je s 52 body (23+29) čtvrtým nejproduktivnějším Čechem.

Dvěma nahrávkami se v duelu proti Anaheimu blýskl Filip Hronek. Český obránce se podepsal pod góly na 1:0 a 2:2, Canucks ale nadějně rozehraný zápas ztratili a po nevydařené třetí třetině v domácím prostředí padli 3:5.

Lukáš Dostál v brance Anaheimu zlikvidoval 27 z 30 střeleckých pokusů. Zápas zakončil s 90procentní úspěšností zákroků a v duelu si připsal svou 29. výhru v aktuálním ročníku.

Ještě lepší výkon předvedl Jakub Dobeš z Montrealu, který doma proti nejlepšímu týmu Východní konference Carolině zlikvidoval 41 střel, s úspěšností přesahující 95 procent dovedl Canadiens k výhře 5:2 a získal ocenění pro největší hvězdu duelu.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Colorado 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)

Branky: 9. Činachov, 52. Rakell - 17. a 38. Nečas, 5. MacKinnon, 16. Malinski, 18. Kelly, 57. Colton. Střely na branku: 32:30. Diváci: 18.307. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Malinski, 3. Wedgewood (všichni Colorado).

Boston - Toronto 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky: 6. E. Lindholm, 46. McAvoy (Pastrňák, Zacha) - 28. a 60. Knies, 39. Domi, 43. Nylander. Střely na branku: 20:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Tavares, 3. Knies (všichni Toronto).

Florida - Seattle 5:4 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 3:4 - 0:0)

Branky: 23. Foote, 46. Luostarinen, 48. Verhaeghe, 53. Gregor, rozhodující sam. nájezd Hinostroza - 49. R. Evans, 55. Beniers, 57. Eberle, 57. McMann. Střely na branku: 24:26. Diváci: 19.043. Hvězdy zápasu: 1. Hinostroza, 2. Gregor (oba Florida), 3. Eberle (Seattle).

NY Islanders - Chicago 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Branky: 1. Anders Lee, 49. Holmström, 57. Ritchie - 13. Lardis, 19. Michejev, 20. Bertuzzi, 27. Nazar. Střely na branku: 47:24. Rittich odchytal za NY Islanders 20 minut, inkasoval tři branky z 12 střel a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Lardis, 2. Nazar, 3. Bertuzzi (všichni Chicago).

Philadelphia - Columbus 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky: 18. Couturier, 58. Drysdale - 21. Olivier, 23. Werenski, 45. Marchment. Střely na branku: 29:19. Diváci: 19.303. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Greaves (oba Columbus), 3. Couturier (Philadelphia).

Montreal - Carolina 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Branky: 13. O. Kapanen, 26. Caufield, 30. Slafkovský, 54. Děmidov, 59. J. Evans - 3. Ehlers, 8. Staal. Střely na branku: 19:43. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dva góly ze 43 střel a úspěšnost zákroků měl 95,3 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš, 2. Děmidov, 3. Slafkovský (všichni Montreal).

Detroit - Ottawa 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky: 35. Shine, 45. Larkin - 18. B. Tkachuk, 30. Yakemchuk, 32. Eller. Střely na branku: 34:21. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Yakemchuk, 2. B. Tkachuk (oba Ottawa), 3. Larkin (Detroit).

Tampa Bay - Minnesota 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Branky: 26. Point, 33. Guentzel, 36. D. Raddysh, 58. Černák, 59. Hagel, 60. Holmberg - 3. Zuccarello, 19. Faber, 30. Tarasenko. Střely na branku: 24:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Černák, 2. Raddysh, 3. Guentzel (všichni Tampa Bay).

St. Louis - Washington 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 23. Snuggerud, 55. Stenberg, 60. Kyrou. Střely na branku: 27:21. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Stenberg, 2. Hofer, 3. Snuggerud (všichni St. Louis).

Nashville - San Jose 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)

Branky: 3. F. Forsberg, 8. Matthew Wood, 12. Josi, 13. Evangelista, 17. Skjei, 33. Stamkos - 38. a 42. W. Smith, 7. Gaudette. Střely na branku: 19:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Skjei, 3. Marchessault (všichni Nashville).

Dallas - New Jersey 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)

Branky: 9. a 22. W. Johnston, 33. J. Robertson, 54. Bourque - 5. a 18. J. Hughes, 10. Bratt, 13. C. Brown, 47. Meier, 59. Hamilton. Střely na branku: 27:25. Diváci: 18.531. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Johnston (Dallas), 3. Bratt (New Jersey).

Winnipeg - Vegas 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 18. Connor, 23. Iafallo, 25. Perfetti, 59. Scheifele - 31. Sissons. Střely na branku: 21:27. Diváci: 13.470. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Calgary - Los Angeles 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 35. Määttä, 54. Parekh, rozhodující sam. nájezd Šarangovič - 3. a 41. Byfield. Střely na branku: 23:25. Diváci: 16.665. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Byfield (Los Angeles), 3. Määttä (Calgary).

Utah - Edmonton 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky: 12. Kerfoot, 32. Crouse - 15. a 36. Roslovic, 33. a 60. McDavid, 32. Savoie. Střely na branku: 18:26. Vejmelka odchytal za Utah 40 minut, inkasoval čtyři branky z 15 střel a úspěšnost zákroků měl 73,3 procenta. Vaněček odchytal za Utah 20 minut, z 10 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. Bouchard (oba Edmonton), 3. Crouse (Utah).

Vancouver - Anaheim 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

Branky: 6. DeBrusk (Hronek), 34. Boeser (Hronek), 43. O'Connor - 28. a 42. Granlund, 26. Killorn, 46. McTavish, 60. Terry. Střely na branku: 30:34. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 18.001. Hvězdy zápasu: 1. J. Carlson (Anaheim), 2. E. Pettersson (Vancouver), 3. Granlund (Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Buffalo

71

44

7

20

251:207

95

2.

Tampa Bay

70

44

5

21

257:195

93

3.

Montreal

70

39

10

21

249:230

88

4.

Boston

71

39

8

24

236:221

86

5.

Ottawa

71

38

9

24

239:216

85

6.

Detroit

71

38

8

25

207:211

84

7.

Florida

70

35

3

32

211:233

73

8.

Toronto

72

30

13

29

225:252

73

Metropolitní divize:

1.

Carolina

71

45

6

20

252:211

96

2.

Columbus

71

38

11

22

231:217

87

3.

Pittsburgh

71

35

16

20

243:225

86

4.

NY Islanders

72

40

5

27

209:206

85

5.

Philadelphia

70

34

12

24

204:214

80

6.

Washington

72

35

9

28

220:211

79

7.

New Jersey

70

36

2

32

193:213

74

8.

NY Rangers

71

28

9

34

199:226

65

Západní konference:

Centrální divize:

1.

x-Colorado

70

47

10

13

263:177

104

2.

x-Dallas

71

43

11

17

244:196

97

3.

Minnesota

72

40

12

20

236:208

92

4.

Utah

72

37

6

29

225:203

80

5.

Nashville

71

34

9

28

215:235

77

6.

Winnipeg

71

30

12

29

203:220

72

7.

St. Louis

70

29

11

30

184:225

69

8.

Chicago

71

27

13

31

187:228

67

Pacifická divize:

1.

Anaheim

71

40

4

27

240:245

84

2.

Edmonton

72

35

9

28

250:246

79

3.

Vegas

72

32

14

26

225:225

78

4.

Los Angeles

71

28

18

25

189:216

74

5.

Seattle

70

31

10

29

200:218

72

6.

San Jose

69

32

6

31

211:249

70

7.

Calgary

71

30

7

34

180:219

67

8.

Vancouver

70

21

8

41

182:262

50

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

ŽIVĚ Rusko hlásí sestřelení 389 ukrajinských dronů, útok zasáhl i okolí Moskvy

Ruská protivzdušná obrana během noci na dnešek sestřelila 389 ukrajinských dronů. Podle agentury Reuters to oznámilo ruské ministerstvo obrany, které ale informace o případných škodách neuvedlo. Ukrajinské údery mířily na Moskevskou a Leningradskou oblast a také na ruské regiony hraničící s Ukrajinou, která se od února 2022 brání ruské invazi.

ŽIVĚ Mírová jednání na obzoru? USA poslaly 15bodový plán, Íránci se jim vysmáli

Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. V úterý to napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala také izraelská stanice Channel 12, podle které USA a skupina prostředníků diskutují o možnosti uspořádat s Íránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil.

