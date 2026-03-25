Nečas nejde zastavit, i hvězdný Crosby na něj jen zíral

Český hokejista Martin Nečas vstřelil vítězný gól Colorada v Pittsburghu, dal i další branku a při výhře 6:2 byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.
Nečas se poprvé prosadil v 17. minutě, kdy po nahrávce Calea Makara ranou z levého kruhu využil už po pěti vteřinách přesilovku a Colorado odskočilo na 3:1.
Podruhé se prosadil v závěru druhé dvacetiminutovky, kdy brankář soupeře jen vyrazil střelu, Nečase neuhlídal hvězdný Sidney Crosby a pak se mohl jen dívat, jak český forvard zvyšuje už na 5:1.
Rodák z Nového Města na Moravě získal v posledních deseti zápasech 16 bodů, celkově si své nové kariérní maximum v sezoně posunul na 88 bodů (34 + 54) a je šestým nejproduktivnějším hráčem soutěže.
Hned za ním je další český útočník David Pastrňák, jenž má pouze o bod méně a který asistencí neodvrátil prohru Bostonu 2:4 s Torontem.
Ve třetí třetině s krajanem Pavlem Zachou připravili kontaktní branku Bruins na 2:3, víc už však domácí nestihli a naopak ještě jednou inkasovali.
Pastrňák vylepšil svou sezonní bilanci na 28 gólů a 59 asistencí. Zacha je s 52 body (23+29) čtvrtým nejproduktivnějším Čechem.
Dvěma nahrávkami se v duelu proti Anaheimu blýskl Filip Hronek. Český obránce se podepsal pod góly na 1:0 a 2:2, Canucks ale nadějně rozehraný zápas ztratili a po nevydařené třetí třetině v domácím prostředí padli 3:5.
Lukáš Dostál v brance Anaheimu zlikvidoval 27 z 30 střeleckých pokusů. Zápas zakončil s 90procentní úspěšností zákroků a v duelu si připsal svou 29. výhru v aktuálním ročníku.
Ještě lepší výkon předvedl Jakub Dobeš z Montrealu, který doma proti nejlepšímu týmu Východní konference Carolině zlikvidoval 41 střel, s úspěšností přesahující 95 procent dovedl Canadiens k výhře 5:2 a získal ocenění pro největší hvězdu duelu.
Výsledky NHL:
Pittsburgh - Colorado 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Branky: 9. Činachov, 52. Rakell - 17. a 38. Nečas, 5. MacKinnon, 16. Malinski, 18. Kelly, 57. Colton. Střely na branku: 32:30. Diváci: 18.307. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Malinski, 3. Wedgewood (všichni Colorado).
Boston - Toronto 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Branky: 6. E. Lindholm, 46. McAvoy (Pastrňák, Zacha) - 28. a 60. Knies, 39. Domi, 43. Nylander. Střely na branku: 20:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Tavares, 3. Knies (všichni Toronto).
Florida - Seattle 5:4 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 3:4 - 0:0)
Branky: 23. Foote, 46. Luostarinen, 48. Verhaeghe, 53. Gregor, rozhodující sam. nájezd Hinostroza - 49. R. Evans, 55. Beniers, 57. Eberle, 57. McMann. Střely na branku: 24:26. Diváci: 19.043. Hvězdy zápasu: 1. Hinostroza, 2. Gregor (oba Florida), 3. Eberle (Seattle).
NY Islanders - Chicago 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Branky: 1. Anders Lee, 49. Holmström, 57. Ritchie - 13. Lardis, 19. Michejev, 20. Bertuzzi, 27. Nazar. Střely na branku: 47:24. Rittich odchytal za NY Islanders 20 minut, inkasoval tři branky z 12 střel a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Lardis, 2. Nazar, 3. Bertuzzi (všichni Chicago).
Philadelphia - Columbus 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Branky: 18. Couturier, 58. Drysdale - 21. Olivier, 23. Werenski, 45. Marchment. Střely na branku: 29:19. Diváci: 19.303. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Greaves (oba Columbus), 3. Couturier (Philadelphia).
Montreal - Carolina 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky: 13. O. Kapanen, 26. Caufield, 30. Slafkovský, 54. Děmidov, 59. J. Evans - 3. Ehlers, 8. Staal. Střely na branku: 19:43. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dva góly ze 43 střel a úspěšnost zákroků měl 95,3 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš, 2. Děmidov, 3. Slafkovský (všichni Montreal).
Detroit - Ottawa 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky: 35. Shine, 45. Larkin - 18. B. Tkachuk, 30. Yakemchuk, 32. Eller. Střely na branku: 34:21. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Yakemchuk, 2. B. Tkachuk (oba Ottawa), 3. Larkin (Detroit).
Tampa Bay - Minnesota 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Branky: 26. Point, 33. Guentzel, 36. D. Raddysh, 58. Černák, 59. Hagel, 60. Holmberg - 3. Zuccarello, 19. Faber, 30. Tarasenko. Střely na branku: 24:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Černák, 2. Raddysh, 3. Guentzel (všichni Tampa Bay).
St. Louis - Washington 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky: 23. Snuggerud, 55. Stenberg, 60. Kyrou. Střely na branku: 27:21. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Stenberg, 2. Hofer, 3. Snuggerud (všichni St. Louis).
Nashville - San Jose 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)
Branky: 3. F. Forsberg, 8. Matthew Wood, 12. Josi, 13. Evangelista, 17. Skjei, 33. Stamkos - 38. a 42. W. Smith, 7. Gaudette. Střely na branku: 19:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Skjei, 3. Marchessault (všichni Nashville).
Dallas - New Jersey 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)
Branky: 9. a 22. W. Johnston, 33. J. Robertson, 54. Bourque - 5. a 18. J. Hughes, 10. Bratt, 13. C. Brown, 47. Meier, 59. Hamilton. Střely na branku: 27:25. Diváci: 18.531. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Johnston (Dallas), 3. Bratt (New Jersey).
Winnipeg - Vegas 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky: 18. Connor, 23. Iafallo, 25. Perfetti, 59. Scheifele - 31. Sissons. Střely na branku: 21:27. Diváci: 13.470. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).
Calgary - Los Angeles 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)
Branky: 35. Määttä, 54. Parekh, rozhodující sam. nájezd Šarangovič - 3. a 41. Byfield. Střely na branku: 23:25. Diváci: 16.665. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Byfield (Los Angeles), 3. Määttä (Calgary).
Utah - Edmonton 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Branky: 12. Kerfoot, 32. Crouse - 15. a 36. Roslovic, 33. a 60. McDavid, 32. Savoie. Střely na branku: 18:26. Vejmelka odchytal za Utah 40 minut, inkasoval čtyři branky z 15 střel a úspěšnost zákroků měl 73,3 procenta. Vaněček odchytal za Utah 20 minut, z 10 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. Bouchard (oba Edmonton), 3. Crouse (Utah).
Vancouver - Anaheim 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Branky: 6. DeBrusk (Hronek), 34. Boeser (Hronek), 43. O'Connor - 28. a 42. Granlund, 26. Killorn, 46. McTavish, 60. Terry. Střely na branku: 30:34. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 18.001. Hvězdy zápasu: 1. J. Carlson (Anaheim), 2. E. Pettersson (Vancouver), 3. Granlund (Anaheim).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Buffalo
71
44
7
20
251:207
95
2.
Tampa Bay
70
44
5
21
257:195
93
3.
Montreal
70
39
10
21
249:230
88
4.
Boston
71
39
8
24
236:221
86
5.
Ottawa
71
38
9
24
239:216
85
6.
Detroit
71
38
8
25
207:211
84
7.
Florida
70
35
3
32
211:233
73
8.
Toronto
72
30
13
29
225:252
73
Metropolitní divize:
1.
Carolina
71
45
6
20
252:211
96
2.
Columbus
71
38
11
22
231:217
87
3.
Pittsburgh
71
35
16
20
243:225
86
4.
NY Islanders
72
40
5
27
209:206
85
5.
Philadelphia
70
34
12
24
204:214
80
6.
Washington
72
35
9
28
220:211
79
7.
New Jersey
70
36
2
32
193:213
74
8.
NY Rangers
71
28
9
34
199:226
65
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
70
47
10
13
263:177
104
2.
x-Dallas
71
43
11
17
244:196
97
3.
Minnesota
72
40
12
20
236:208
92
4.
Utah
72
37
6
29
225:203
80
5.
Nashville
71
34
9
28
215:235
77
6.
Winnipeg
71
30
12
29
203:220
72
7.
St. Louis
70
29
11
30
184:225
69
8.
Chicago
71
27
13
31
187:228
67
Pacifická divize:
1.
Anaheim
71
40
4
27
240:245
84
2.
Edmonton
72
35
9
28
250:246
79
3.
Vegas
72
32
14
26
225:225
78
4.
Los Angeles
71
28
18
25
189:216
74
5.
Seattle
70
31
10
29
200:218
72
6.
San Jose
69
32
6
31
211:249
70
7.
Calgary
71
30
7
34
180:219
67
8.
Vancouver
70
21
8
41
182:262
50
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.
