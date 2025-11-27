Nečas má dvě přihrávky, hned při prvním startu se ale blýskl i jiný Čech v týmu

Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa Hronka zvítězil na ledě Anaheimu 5:4. Na straně poražených inkasoval Petr Mrázek čtyřikrát z 27 střel.
Matěj Blümel odstoupil kvůli zranění, i bez něj Boston porazil New York Islanders 3:1. Daniel Vladař přispěl 25 zákroky k výhře Philadelphie 4:2 na ledě Floridy.
V duelu českých brankářů se radoval z výhry Jakub Dobeš, který zastavil 31 střel a dovedl Montreal k vítězství 4:3 v Utahu. Karel Vejmelka inkasoval čtyřikrát ze 17 střel a dvakrát jej překonal Nick Suzuki, který zvýšil na 2:0 a ve třetí třetině vyrovnal na 3:3. Zápas rozhodl Ivan Děmidov.
"Dobeš podal excelentní výkon," chválil trenér Montrealu Martin St. Louis českého gólmana, který inkasoval všechny tři góly ve druhé třetině při obratu Utahu z 0:2 na 3:2. "Vybrali jsme si pár špatných minut v řadě, nechytil jsem v nich nic navíc. Nebyl ale důvod kvůli tomu nic měnit. I trenér nám říkal, že hrajeme dobře. Drželi jsme se dál svého plánu a vyšlo to," konstatoval Dobeš, který si připsal při jedenáctém startu osmou výhru.
Přihrávka Tomáše Hertla pomohla Vegas k zisku bodu za prohru 3:4 po nájezdech s Ottawou. Po přihrávce českého centra vyrovnal v přesilové hře Mark Stone na 3:3. Rozstřel rozhodl Shane Pinto.
Nečas si při obou gólových akcích připsal druhou asistenci, po které upravil Sam Malinski na 3:0 a Artturi Lehkonen uzavřel skóre.
Šestadvacetiletý útočník si tím vylepšil bilanci v sezoně na třicet bodů (13+17) a v produktivitě českých hráčů vystřídal na první místě Davida Pastrňáka (11+18), který vyšel naprázdno na ledě Islanders.
Ivan ozdobil svůj první start v sezoně chytrou přihrávkou, po níž vstřelil Joel Kiviranta pátý gól týmu. "Odvedli jsme výbornou práci v tom, abychom limitovali jejich šance a nezahazovali naše," komentoval brankář Colorada MacKenzie Blackwood desátou výhru týmu v řadě. Avalanche v posledních třech zápasech dokonce neinkasovali. Stejnou sérii zažil klub naposledy v roce 2001.
Elitní útok Bostonu měl opět výhradně české složení, po boku Pavla Zachy hráli na křídlech Pastrňák a Blümel.
České trio bylo na ledě u jediné branky Islanders, kterou vstřelil v 5. minutě Matthew Barzal.
Blümel ovšem odehrál jen dvě střídání, po kterých odstoupil z utkání kvůli zranění v dolní části těla.
Na obratu Bruins se podílel dvěma trefami Alex Steeves, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Na výhře měl lví podíl Jeremy Swayman, který chytil 44 střel.
Hronek zaznamenal první bod ve 12. minutě, kdy po jeho asistenci zvýšil v přesilové hře Evander Kane na 2:0.
Podruhé se český bek zapsal do statistik za stavu 3:3, když jeho střela skončila po několika odrazech v brance. Rozhodčí uvedli jako autora gólu Maxe Sassona.
Hronek si v posledních pěti utkáních připsal šest bodů (2+4). Mrázek startoval pošesté v sezoně a má vyrovnanou bilanci tři výhry a tři prohry.
Florida vedla 2:0 poté, co Vladaře překonal zblízka Brad Marchand a ve 26. minutě zakončil Carter Verhaeghe vydařenou souhru do prázdné branky. Philadelphia vyrovnala ještě v prostřední třetině a zápas rozhodl 46 sekund před koncem Tyson Foerster.
Vladař chytil v úvodní třetině 14 střel a proti Floridě, která obhajuje Stanleyův pohár, si připsal druhou výhru v sezoně. "Mají silný tým a v jejich hale se nechytá lehce. Tlačí se do brány, vytváří na vás tlak. Ale po první třetině jsme se semkli a odehráli dobrý zápas. Zasloužili jsme si vyhrát," uvedl Vladař, který je v elitní desítce gólmanů v průměru inkasovaných branek na zápas (2,39) i v úspěšnosti zásahů (91,3 procenta).
Philadelphia vyrovnala ještě v prostřední třetině a zápas rozhodl 46 vteřin před koncem Tyson Foerster.
Výsledky NHL:
Colorado - San Jose 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Branky: 4. Colton, 20. MacKinnon, 24. Malinski (Nečas), 25. Manson, 25. Kiviranta (Ivan), 57. Lehkonen (Nečas). Střely na branku: 42:26. Diváci: 18.117. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. MacKinnon, 3. Colton (všichni Colorado).
NY Islanders - Boston 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky: 5. Barzal - 7. a 51. Steeves, 21. Jeannot. Střely na branku: 45:14. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Steeves, 2. Swayman, 3. Minten (všichni Boston).
Detroit - Nashville 3:6 (0:1, 2:0, 1:5)
Branky: 26. DeBrincat, 37. Van Riemsdyk, 44. Chiarot - 16. Bunting, 43. Blankenburg, 43. Josi, 55. O'Reilly, 55. Haula, 59. Stamkos. Střely na branku: 31:29. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Blankenburg, 3. Haula (všichni Nashville).
Tampa Bay - Calgary 5:1 (4:0, 0:0, 1:1)
Branky: 1. Hagel, 2. D'Astous, 6. Girgensons, 11. Carlile, 55. Kučerov - 42. Farabee. Střely na branku: 23:33. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Hagel, 3. Carlile (všichni Tampa Bay).
Florida - Philadelphia 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Branky: 6. Marchand, 26. Verhaeghe - 28. Andrae, 32. Mičkov, 60. Foerster, 60. Couturier. Střely na branku: 27:18. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,5 procenta. Diváci: 19.729. Hvězdy zápasu: 1. Foerster (Philadelphia), 2. Verhaeghe (Florida), 3. Andrae (Philadelphia).
New Jersey - St. Louis 3:2 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Branky: 12. Meier, 29. Hischier, 63. Nemec - 3. Fowler, 15. Thomas. Střely na branku: 29:23. Diváci: 16.056. Hvězdy zápasu: 1. Nemec, 2. Markström, 3. Hischier (všichni New Jersey).
Pittsburgh - Buffalo 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Branky: 18. Dumba, 48. Rust, 53. Hayes, 60. Dewar - 48. Zucker, 56. Quinn. Střely na branku: 19:31. Diváci: 17.543. Hvězdy zápasu: 1. Hayes (Pittsburgh), 2. Quinn (Buffalo), 3. Jarry (Pittsburgh).
Washington - Winnipeg 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky: 7. Carlson, 15. Chychrun, 26. Ovečkin, 46. McMichael - 20. a 22. Vilardi, 56. Scheifele. Střely na branku: 34:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. McMichael, 3. Chychrun (všichni Washington).
Carolina - NY Rangers 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky: 26. Gostisbehere, 51. Jarvis - 17. Laba, 39. Panarin, 41. Trocheck, 59. Cuylle. Střely na branku: 38:18. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin, 3. Trocheck (všichni NY Rangers).
Columbus - Toronto 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Branky: 54. Werenski - 57. Cowan, 65. Nylander. Střely na branku: 36:24. Diváci: 16.632. Hvězdy zápasu: 1. Woll, 2. Nylander (oba Toronto), 3. Greaves (Columbus).
Chicago - Minnesota 3:4 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Branky: 26. Dickinson, 33. Bedard, 46. Levšunov - 40. Faber, 43. Sturm, 51. Boldy, 62. Kaprizov. Střely na branku. 37:24. Diváci: 18.933. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Boldy (oba Minnesota), 3. Bedard (Chicago).
Utah - Montreal 3:4 (0:2, 3:0, 0:2)
Branky: 30. Hayton, 32. Yamamoto, 34. Carcone - 17. a 44. Suzuki, 11. Bolduc, 45. Děmidov. Střely na branku: 34:17. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 76,5 procenta. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři góly z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,2 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Bolduc (oba Montreal), 3. Hayton (Utah).
Vegas - Ottawa 3:4 po sam. nájezdech (1:3, 1:0, 1:0 - 0:0)
Branky: 17. Howden, 23. Eichel, 47. Stone (Hertl) - 1. a rozhodující sam. nájezd Pinto, 14. Sanderson, 20. Batherson. Střely na branku: 35:23. Diváci: 17.791. Hvězdy zápasu: 1. Pinto (Ottawa), 2. Eichel, 3. Stone (oba Vegas).
Anaheim - Vancouver 4:5 (0:2, 3:1, 1:2)
Branky: 21. LaCombe, 37. Carlsson, 39. McTavish, 60. Gauthier - 10. L. Karlsson, 12. E. Kane (Hronek), 30. Garland, 56. Sasson (Hronek), 59. O'Connor. Střely na branku: 41:28. Mrázek odchytal za Anaheim 58:13 minuty, inkasoval čtyři góly z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 85,2 procenta. Diváci: 16.781. Hvězdy zápasu: 1. Terry (Anaheim), 2. Sasson (Vancouver), 3. LaCombe (Anaheim).
Seattle - Dallas 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky: 10. Montour, 41. Dunn - 6. Hintz, 27. Lindell, 55. Koljačonok. Střely na branku: 28:21. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Dunn (Seattle).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Tampa Bay
|23
|14
|2
|7
|74:61
|30
|2.
|Ottawa
|23
|12
|4
|7
|75:74
|28
|3.
|Boston
|25
|14
|0
|11
|78:78
|28
|4.
|Montreal
|22
|12
|3
|7
|76:79
|27
|5.
|Detroit
|24
|13
|1
|10
|72:80
|27
|6.
|Florida
|23
|12
|1
|10
|72:72
|25
|7.
|Toronto
|23
|10
|3
|10
|76:83
|23
|8.
|Buffalo
|23
|9
|4
|10
|73:79
|22
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|23
|15
|1
|7
|72:69
|31
|2.
|Carolina
|23
|14
|2
|7
|80:69
|30
|3.
|NY Islanders
|24
|13
|2
|9
|72:69
|28
|4.
|Washington
|24
|13
|2
|9
|80:66
|28
|5.
|Philadelphia
|22
|12
|3
|7
|64:61
|27
|6.
|Pittsburgh
|22
|11
|5
|6
|68:60
|27
|7.
|Columbus
|24
|11
|4
|9
|70:78
|26
|8.
|NY Rangers
|25
|12
|2
|11
|65:65
|26
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|23
|17
|5
|1
|94:50
|39
|2.
|Dallas
|24
|15
|4
|5
|83:67
|34
|3.
|Minnesota
|24
|13
|4
|7
|72:67
|30
|4.
|Utah
|24
|12
|3
|9
|74:72
|27
|5.
|Chicago
|23
|10
|5
|8
|72:66
|25
|6.
|Winnipeg
|22
|12
|0
|10
|70:63
|24
|7.
|St. Louis
|24
|7
|7
|10
|63:88
|21
|8.
|Nashville
|23
|7
|4
|12
|58:84
|18
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|23
|14
|1
|8
|84:74
|29
|2.
|Vegas
|23
|10
|8
|5
|71:69
|28
|3.
|Seattle
|23
|11
|6
|6
|59:62
|28
|4.
|Los Angeles
|23
|11
|6
|6
|62:64
|28
|5.
|San Jose
|24
|11
|3
|10
|68:78
|25
|6.
|Edmonton
|25
|10
|5
|10
|77:95
|25
|7.
|Vancouver
|24
|10
|2
|12
|76:90
|22
|8.
|Calgary
|25
|8
|3
|14
|60:78
|19