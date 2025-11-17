Lední hokej

Nečas je druhým nejlepším střelcem NHL. Bek Hronek zazářil v šílené třetině

před 1 hodinou
Hokejový útočník Martin Nečas gólem do prázdné branky pomohl Coloradu k výhře 4:1 nad NY Islanders a s 13 přesnými zásahy je druhým nejlepším střelcem NHL.
Martin Nečas
Martin Nečas | Foto: NHL.com

Obránce Filip Hronek dvěma nahrávkami pomohl Vancouveru k výhře 6:2 na ledě Tamy Bay. Asistoval také útočník Tomáš Hertl, hokejisté Vegas ale v Minnesotě prohráli 2:3 v prodloužení.

Hronek si oba body připsal ve třetí třetině, ve které Vancouver pěti góly otočil skóre z 1:2 na 6:2. Český bodoval po dvouzápasové pauze a s 11 asistencemi patří mezi dvacítku nejlepších obránců v lize.

V čase 45:51 se rodák z Hradce Králové zapojil do akce, kterou zakončil Drew O'Connor gólem na 4:2 a pomohl tak Vancouveru k bleskovému obratu. Na otočku z 1:2 na 4:2 stačilo hostujícím Canucks pouhých 100 sekund.

Domácí Lightning se z tvrdého direktu nevzpamatovali a ve zbytku zápasu dostali ještě dva góly. Branku na 5:2 připravil opět Hronek, jehož střelu od modré čáry protečoval za brankáře Jonase Johanssona útočník Mackenzie MacEachern.

Jednatřicetiletý Kanaďan se v NHL prosadil poprvé od února 2021, kdy ještě v barvách St. Louis pomohl k divoké výhře 7:6 nad San Jose.

Canucks ještě bez českého centra Davida Kämpfa, který na západě Kanady podepsal smlouvu do konce ročníku, ukončili třízápasovou sérii proher. Lightning prohráli teprve potřetí z posledních 11 zápasů.

Nedaří se hokejistům Vegas. Golden Knights v nedělním programu podlehli Minnesotě 2:3 v prodloužení a z posledních šesti zápasů vyhráli jediný. Ani špatná forma týmu ale nepřipravila o bodovou sérii útočníka Hertla.

Český centr v přesilové hře připravil gól na 1:1 a bodoval ve čtvrtém zápase za sebou. S 15 body za osm branek a sedm nahrávek je odchovanec pražské Slavie čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

Druhé místo mezi českými hokejisty drží Nečas, který v dosavadním průběhu sezony nasbíral o deset bodů víc než Hertl. Svůj 25. bod si připsal v závěru zápasu proti NY Islanders, kdy trefil prázdnou branku a gólem na 3:1 pojistil šestou výhru Colorada v řadě.

Nečas se prosadil potřinácté v sezoně a spolu s Leonem Draisaitlem a Colem Caufieldem se dělí o pozici druhého nejlepšího střelce ligy. Na vedoucího spoluhráče Nathana MacKinnona ztrácí jedinou branku.

Výsledky NHL:

Minnesota - Vegas 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 5. Eriksson Ek, 30. Trenin, 65. Kaprizov - 16. Dorofejev (Hertl), 47. R. Smith. Střely na branku: 27:25. Diváci: 17.439. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Kaprizov, 3: Foligno (všichni Minnesota).

NY Rangers - Detroit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 32. Zibanejad - 30. DeBrincat, 57. Raymond. Střely na branku: 19:42. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Raymond (Detroit), 2. Quick (NY Rangers), 3. Talbot (Detroit).

Colorado - NY Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 25. Colton, 26. Olofsson, 60. Nečas, 60. Nelson - 3. Heineman. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.109. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Nelson, 3. Olofsson (všichni Colorado).

Tampa Bay - Vancouver 2:6 (1:0, 1:1, 0:5)

Branky: 20. Kučerov, 25. Guentzel - 30. DeBrusk, 45. Sherwood, 45. L. Karlsson, 46. O'Connor (Hronek), 54. MacEachern (Hronek), 57. M. Pettersson. Střely na branku: 30:18. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. MacEachern (oba Vancouver), 3. Guentzel (Tamby Bay).

 
