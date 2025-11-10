Nečas a Hronek bodovali proti sobě. Nevšední zápis českého brankáře výhru nepřinesl

Lukáš Dostál vychytal výhru hokejistů Anaheimu nad Winnipegem 4:1 a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Brankář Vítek Vaněček zapsal asistenci na gól, ale jeho Utah nestačil na hokejisty Ottawy 2:4.
Nečas se přihrávkou podepsal pod čtvrtý gól Avalanche z 50. minuty. V početní převaze vypálil z levé strany bez přípravy, gólman Vancouveru vyrazil puk před sebe, kde na něj úspěšně zareagoval osamocený Fin Artturi Lehkonen.
Ten se v utkání prosadil střelecky dvakrát, stejně jako Nathan MacKinnon, který se podílel na všech pěti brankách Avalanche a s 29 body vede kanadské bodování NHL. V prodloužení rozhodl o bodu navíc pro hosty Gavin Brindley a Colorado vévodí celé lize.
Královéhradecký odchovanec Hronek si svou devátou asistenci v sezoně připsal v čase 11:47, kdy po jeho nahození puku do brankoviště skóroval s hokejkou mezi nohami Linus Karlsson a Canucks v ten moment snížili na 1:2.
Dostál si v brankovišti Ducks proti Winnipegu připsal 23 zákroků, vychytal svou osmou výhru v sezoně a zároveň jubilejní 50. v základní části NHL. Strůjci výhry nad Jets byli dvoubrankoví útočníci Anaheimu Beckett Sennecke a Leo Carlsson.
Kačeři zvítězili posedmé za sebou a v tabulce Západní konference NHL jsou na druhé příčce hned za Coloradem.
Rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček čelil 25 střelám hráčů Senators a inkasoval čtyřikrát. Český brankář si připsal asistenci u trefy kapitána Mammoth Claytona Kellera, který v 18. minutě srovnal na 1:1.
Ottawa o výhře rozhodla v druhé třetině, kdy vstřelila dva góly. Utah prohrál potřetí za sebou a popáté z posledních šesti utkání.
V odpoledním zápase hokejisté Chicaga přehráli domácí Detroit 5:1. Velký podíl na třetí výhře Blackhawks za sebou měl dvacetiletý Connor Bedard, jednička draftu z roku 2023, který si připsal tři body (1+2) a patří mu dělená druhá příčka v bodování NHL se ziskem 25 bodů.
Do sestavy Minnesoty se po dvouzápasové odmlce vrátil jednadvacetiletý obránce David Jiříček a dostal devítiminutový prostor na ledě. Jeho Wild zvítězili nad Calgary s Adamem Klapkou 2:0.
Rozdílovou trefu si v druhé třetině připsal Matthew Boldy, do prázdné branky pak zpečetil výsledek Rus Kirill Kaprizov.
Výsledky NHL:
Toronto - Carolina 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
Branky: 6. a 20. Nylander, 16. Tavares, 32. Matthews - 9. Aho, 15. Jarvis, 37. S. Walker, 44. Hall, 53. Stankoven. Střely na branku: 20:47. Diváci: 18.395. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven (Carolina), 2. Nylander (Toronto), 3. Jarvis (Carolina).
Ottawa - Utah 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branky: 14. Greig, 28. Spence, 36. Cousins, 44. Amadio - 18. Keller (Vaněček), 39. Schmaltz. Střely na branku: 25:31. Vaněček odchytal za Utah 57:14 minuty, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci: 17.470. Hvězdy zápasu: 1. Spence, 2. Meriläinen, 3. Greig (všichni Ottawa).
Dallas - Seattle 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 5. W. Johnston, 20. Seguin - 4. Schwartz. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith, 2. Seguin, 3. Heiskanen (všichni Dallas).
Minnesota - Calgary 2:0 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 34. Boldy, 60. Kaprizov. Střely na branku: 19:36. Diváci: 17.090. Hvězdy zápasu: 1. Johansson, 2. Wallstedt, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).
Vancouver - Colorado 4:5 v prodl. (1:2, 1:0, 2:2 - 0:1)
Branky: 12. L. Karlsson (Hronek), 22. Sherwood, 48. O'Connor, 57. DeBrusk - 7. a 9. MacKinnon, 41. a 50. Lehkonen (na druhou Nečas), 62. Brindley. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18.643. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Q. Hughes (Vancouver), 3. Lehkonen (Colorado).
Anaheim - Winnipeg 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky: 8. a 32. Sennecke, 20. a 43. Leo Carlsson - 25. Connor. Střely na branku: 21:24. Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval jednu branku z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 95,8 procenta. Diváci: 15.286. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke, 2. Leo Carlsson, 3. Dostál (všichni Anaheim).
Detroit - Chicago 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Branky: 5. Larkin - 1. Bedard, 24. Teräväinen, 46. Bertuzzi, 57. Burakovsky, 60. O. Moore. Střely na branku: 46:20. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. A. Söderblom, 2. Teräväinen, 3. Bedard (všichni Chicago).
Pittsburgh - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Branky: 9. Novak, 28. Mantha - 15. Kopitar, 45. Perry, 52. Fiala. Střely na branku: 33:27. Diváci: 18.343. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Perry (oba Los Angeles), 3. Novak (Pittsburgh).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|15
|10
|2
|3
|57:47
|22
|2.
|Boston
|17
|10
|0
|7
|57:56
|20
|3.
|Ottawa
|16
|8
|3
|5
|57:58
|19
|4.
|Tampa Bay
|15
|8
|2
|5
|46:41
|18
|5.
|Detroit
|16
|9
|0
|7
|46:51
|18
|6.
|Toronto
|16
|8
|1
|7
|59:60
|17
|7.
|Florida
|15
|7
|1
|7
|40:46
|15
|8.
|Buffalo
|15
|5
|4
|6
|41:49
|14
Metropolitní divize:
|1.
|Carolina
|15
|11
|0
|4
|59:42
|22
|2.
|New Jersey
|15
|11
|0
|4
|52:44
|22
|3.
|Pittsburgh
|17
|9
|3
|5
|57:48
|21
|4.
|Philadelphia
|15
|8
|2
|5
|43:39
|18
|5.
|NY Islanders
|15
|7
|2
|6
|50:51
|16
|6.
|NY Rangers
|16
|7
|2
|7
|35:40
|16
|7.
|Washington
|15
|7
|1
|7
|42:38
|15
|8.
|Columbus
|14
|7
|0
|7
|44:45
|14
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|16
|10
|5
|1
|64:42
|25
|2.
|Dallas
|16
|9
|3
|4
|49:51
|21
|3.
|Chicago
|16
|8
|3
|5
|53:41
|19
|4.
|Winnipeg
|15
|9
|0
|6
|47:39
|18
|5.
|Utah
|16
|9
|0
|7
|51:50
|18
|6.
|Minnesota
|17
|7
|3
|7
|50:57
|17
|7.
|Nashville
|17
|5
|4
|8
|44:59
|14
|8.
|St. Louis
|16
|5
|3
|8
|44:63
|13
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|15
|11
|1
|3
|63:46
|23
|2.
|Vegas
|14
|7
|4
|3
|46:42
|18
|3.
|Seattle
|15
|7
|4
|4
|39:44
|18
|4.
|Los Angeles
|16
|7
|4
|5
|45:51
|18
|5.
|San Jose
|16
|7
|3
|6
|53:56
|17
|6.
|Vancouver
|17
|8
|1
|8
|50:58
|17
|7.
|Edmonton
|16
|6
|4
|6
|47:57
|16
|8.
|Calgary
|17
|4
|2
|11
|36:55
|10