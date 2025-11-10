Lední hokej

Nečas a Hronek bodovali proti sobě. Nevšední zápis českého brankáře výhru nepřinesl

před 52 minutami
Martin Nečas si v NHL připsal asistenci na gól Colorada při vítězství 5:4 v prodloužení ve Vancouveru. Za Canucks zaznamenal přihrávku obránce Filip Hronek.
Vítek Vaněček v brance Utahu
Vítek Vaněček v brance Utahu | Foto: Reuters

Lukáš Dostál vychytal výhru hokejistů Anaheimu nad Winnipegem 4:1 a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Brankář Vítek Vaněček zapsal asistenci na gól, ale jeho Utah nestačil na hokejisty Ottawy 2:4.

Nečas se přihrávkou podepsal pod čtvrtý gól Avalanche z 50. minuty. V početní převaze vypálil z levé strany bez přípravy, gólman Vancouveru vyrazil puk před sebe, kde na něj úspěšně zareagoval osamocený Fin Artturi Lehkonen.

Ten se v utkání prosadil střelecky dvakrát, stejně jako Nathan MacKinnon, který se podílel na všech pěti brankách Avalanche a s 29 body vede kanadské bodování NHL. V prodloužení rozhodl o bodu navíc pro hosty Gavin Brindley a Colorado vévodí celé lize.

Královéhradecký odchovanec Hronek si svou devátou asistenci v sezoně připsal v čase 11:47, kdy po jeho nahození puku do brankoviště skóroval s hokejkou mezi nohami Linus Karlsson a Canucks v ten moment snížili na 1:2.

Dostál si v brankovišti Ducks proti Winnipegu připsal 23 zákroků, vychytal svou osmou výhru v sezoně a zároveň jubilejní 50. v základní části NHL. Strůjci výhry nad Jets byli dvoubrankoví útočníci Anaheimu Beckett Sennecke a Leo Carlsson.

Kačeři zvítězili posedmé za sebou a v tabulce Západní konference NHL jsou na druhé příčce hned za Coloradem.

Rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček čelil 25 střelám hráčů Senators a inkasoval čtyřikrát. Český brankář si připsal asistenci u trefy kapitána Mammoth Claytona Kellera, který v 18. minutě srovnal na 1:1.

Ottawa o výhře rozhodla v druhé třetině, kdy vstřelila dva góly. Utah prohrál potřetí za sebou a popáté z posledních šesti utkání.

V odpoledním zápase hokejisté Chicaga přehráli domácí Detroit 5:1. Velký podíl na třetí výhře Blackhawks za sebou měl dvacetiletý Connor Bedard, jednička draftu z roku 2023, který si připsal tři body (1+2) a patří mu dělená druhá příčka v bodování NHL se ziskem 25 bodů.

Do sestavy Minnesoty se po dvouzápasové odmlce vrátil jednadvacetiletý obránce David Jiříček a dostal devítiminutový prostor na ledě. Jeho Wild zvítězili nad Calgary s Adamem Klapkou 2:0.

Rozdílovou trefu si v druhé třetině připsal Matthew Boldy, do prázdné branky pak zpečetil výsledek Rus Kirill Kaprizov.

Výsledky NHL:

Toronto - Carolina 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)

Branky: 6. a 20. Nylander, 16. Tavares, 32. Matthews - 9. Aho, 15. Jarvis, 37. S. Walker, 44. Hall, 53. Stankoven. Střely na branku: 20:47. Diváci: 18.395. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven (Carolina), 2. Nylander (Toronto), 3. Jarvis (Carolina).

Ottawa - Utah 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky: 14. Greig, 28. Spence, 36. Cousins, 44. Amadio - 18. Keller (Vaněček), 39. Schmaltz. Střely na branku: 25:31. Vaněček odchytal za Utah 57:14 minuty, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci: 17.470. Hvězdy zápasu: 1. Spence, 2. Meriläinen, 3. Greig (všichni Ottawa).

Dallas - Seattle 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 5. W. Johnston, 20. Seguin - 4. Schwartz. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith, 2. Seguin, 3. Heiskanen (všichni Dallas).

Minnesota - Calgary 2:0 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 34. Boldy, 60. Kaprizov. Střely na branku: 19:36. Diváci: 17.090. Hvězdy zápasu: 1. Johansson, 2. Wallstedt, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).

Vancouver - Colorado 4:5 v prodl. (1:2, 1:0, 2:2 - 0:1)

Branky: 12. L. Karlsson (Hronek), 22. Sherwood, 48. O'Connor, 57. DeBrusk - 7. a 9. MacKinnon, 41. a 50. Lehkonen (na druhou Nečas), 62. Brindley. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18.643. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Q. Hughes (Vancouver), 3. Lehkonen (Colorado).

Anaheim - Winnipeg 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 8. a 32. Sennecke, 20. a 43. Leo Carlsson - 25. Connor. Střely na branku: 21:24. Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval jednu branku z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 95,8 procenta. Diváci: 15.286. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke, 2. Leo Carlsson, 3. Dostál (všichni Anaheim).

Detroit - Chicago 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Branky: 5. Larkin - 1. Bedard, 24. Teräväinen, 46. Bertuzzi, 57. Burakovsky, 60. O. Moore. Střely na branku: 46:20. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. A. Söderblom, 2. Teräväinen, 3. Bedard (všichni Chicago).

Pittsburgh - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Branky: 9. Novak, 28. Mantha - 15. Kopitar, 45. Perry, 52. Fiala. Střely na branku: 33:27. Diváci: 18.343. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Perry (oba Los Angeles), 3. Novak (Pittsburgh).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 15 10 2 3 57:47 22
2. Boston 17 10 0 7 57:56 20
3. Ottawa 16 8 3 5 57:58 19
4. Tampa Bay 15 8 2 5 46:41 18
5. Detroit 16 9 0 7 46:51 18
6. Toronto 16 8 1 7 59:60 17
7. Florida 15 7 1 7 40:46 15
8. Buffalo 15 5 4 6 41:49 14

Metropolitní divize:

1. Carolina 15 11 0 4 59:42 22
2. New Jersey 15 11 0 4 52:44 22
3. Pittsburgh 17 9 3 5 57:48 21
4. Philadelphia 15 8 2 5 43:39 18
5. NY Islanders 15 7 2 6 50:51 16
6. NY Rangers 16 7 2 7 35:40 16
7. Washington 15 7 1 7 42:38 15
8. Columbus 14 7 0 7 44:45 14

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 16 10 5 1 64:42 25
2. Dallas 16 9 3 4 49:51 21
3. Chicago 16 8 3 5 53:41 19
4. Winnipeg 15 9 0 6 47:39 18
5. Utah 16 9 0 7 51:50 18
6. Minnesota 17 7 3 7 50:57 17
7. Nashville 17 5 4 8 44:59 14
8. St. Louis 16 5 3 8 44:63 13

Pacifická divize:

1. Anaheim 15 11 1 3 63:46 23
2. Vegas 14 7 4 3 46:42 18
3. Seattle 15 7 4 4 39:44 18
4. Los Angeles 16 7 4 5 45:51 18
5. San Jose 16 7 3 6 53:56 17
6. Vancouver 17 8 1 8 50:58 17
7. Edmonton 16 6 4 6 47:57 16
8. Calgary 17 4 2 11 36:55 10
 
