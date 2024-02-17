"Nebyla to sebevražda." Smrt československé legendy zůstává i po letech záhadou

Lední hokej

Byl československou hokejovou legendou, mistrem světa. Jenže život Dušana Paška přervala tragická a záhadná smrt.
Dušan Pašek v době, kdy reprezentoval Československo
Dušan Pašek v době, kdy reprezentoval Československo | Foto: ČTK

S oficiálním závěrem vyšetřování, podle něhož spáchal tehdejší prezident slovenského hokejového svazu sebevraždu, se jeho blízcí ani po více než 25 letech nesmířili.

Tělo stříbrného medailisty z olympiády v Sarajevu a mistra světa z roku 1985 objevili 14. března 1998 s prostřelenou hlavou v bratislavské kanceláři, Paškovi bylo teprve 37 let.

Vedle něj leželo šest dopisů na rozloučenou, policie případ uzavřela jako sebevraždu. Ani po mnoha letech však jeho blízcí téhle verzi nevěřili.

"Nic se nezměnilo. Stále jsem přesvědčená, že to nebyla sebevražda. Nejen my jako rodina, ale nikdo, kdo ho dobře znal, tomu nevěří," řekla Ľubica Pašeková, vdova po slavném hokejistovi, webu Šport24.sk před pěti lety.

Ostatně již dříve se podobně vyjádřila i hokejistova matka Irma Pašeková. "Se synem jsem se potkala naposledy čtyři hodiny před jeho smrtí. Na sto procent bych na něm poznala, kdyby něco nebylo v pořádku," citoval ji před časem portál Lidovky.cz.

Pašek, jenž se narodil 7. září 1960 v Bratislavě, patřil k největším oporám československé reprezentace v 80. letech.

V roce 1985 v Praze se podílel na zisku titulu mistrů světa, měl i dvě stříbra a bronz z MS a také stříbro z olympiády v Sarajevu, kde v utkání proti Norsku vstřelil vůbec první gól týmu na turnaji.

U hokeje zůstal i po skončení aktivní kariéry. Působil jako funkcionář ve Slovanu Bratislava i ve slovenském hokejovém svazu, jehož šéfem se stal v prosinci 1997.

Jako první muž slovenského hokeje vedl tým i na olympiádě v Naganu v roce 1998, tedy měsíc před svou smrtí.

"S jeho odchodem odešla i část mě. S něčím takovým se rodič nikdy nesmíří. Myslím na něho každý den a pořád mi chybí," svěřila se maminka Irma Pašeková pro Šport24.sk.

"Byl to neuvěřitelný šok, nemohla jsem uvěřit tomu, že se v mém nejšťastnějším a nejkrásnějším období stalo něco takového," vrátila se Ľubica Pašeková k prvním informacím o smrti manžela.

Související

Skutečně sebevražda? Tragická smrt bývalého střelce Olomouce vzbuzuje pochybnosti

SL, Sparta-Olomouc: Juraj Halenár

Kolem ní panovala řada otázek, podle některých balistických posudků se nemohl Pašek sám takto zastřelit. Spekulovalo se o tom, že kvůli hráčské vášni dlužil velké částky peněz, a také o kontaktech na slovenskou mafii.

S odchodem manžela se Pašeková nesmířila. "Úplně se s tím vyrovnat nedá, zvlášť když mám množství otázek a žádné odpovědi. Musela jsem se ale sebrat a žít hlavně kvůli našemu synovi Dominikovi. Ten mě nejvíc potřeboval," dodala Pašeková.

Ta byla hokejistovou druhou ženou, z prvního manželství měl dceru Alexandru a syna Dušana mladšího. Jenže právě ten zvýraznil rodinnou tragédii, když se v listopadu 2021 ve 36 letech oběsil.

Pašek mladší, odchovanec Slovanu Bratislava, byl trojnásobným mistrem Slovenska, kariéru ukončil v únoru 2016 ze zdravotních důvodů. V době smrti byl generálním ředitelem týmu Bratislava Capitals v mezinárodní lize EBEL.

Uložili ho do stejného hrobu jako otce…

