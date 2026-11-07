Nebudeme předstírat. Pořadatel klíčového MS na rovinu o Rusech

Německo se podrobněji vyjádřilo k otázce pořádání květnového mistrovství světa v ledním hokeji v případě účasti Ruska.
Prvním hokejovým turnajem, který má podle rozhodnutí arbitrážního soudu CAS proběhnout s ruskou reprezentací, je světový šampionát juniorů v Kanadě na přelomu roku. Krátce nato startuje v Ostravě mistrovství dorostenkyň.
Široká veřejnost nicméně nejvíce hledí ke květnovému MS mužů, v Evropě vysoce sledované akci, na níž hokejová federace IIHF stojí i finančně.
Tento hokejový svátek má příští rok hostit Německo v Düsseldorfu, Mannheimu a Gelsenkirchenu. Má. Jestli skutečně bude, je otázka.
Po verdiktu CAS na konci minulého týdne západní soused Česka znejistěl. „Nechci být pesimista, ale musíme zvážit i variantu, že se světového šampionátu vzdáme,“ reagoval po pár dnech šéf německého hokeje Frank Lutz.
Od té doby se situace dál stupňuje. Ze zemí, které daly najevo svůj postoj, většina vystoupila proti návratu sborné. Sedm hokejových svazů pak explicitně prohlásilo, že eventuální zápasy s Ruskem bude bojkotovat. Začali Finové, přidali se Švédové, Češi, Lotyši, Dánové, Norové a Rakušané. V době Ruskem započaté války na evropské půdě jsou pro ně taková utkání nestravitelná.
K tomu několik společností pohrozilo nebo rovnou natvrdo oznámilo, že v případě účasti Ruska zruší sponzorství.
Němečtí organizátoři květnového MS se tak dostali do úzkých. Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius v pátek prohlásil, že z diskuzí s různými zainteresovanými stranami jasně vyplynulo, že účast Rusů by pořádání šampionátu učinila „prakticky nemožným, a to ze sportovního i ekonomického hlediska“.
Snaha naplnit závazek ale zatím nekončí.
„Naším cílem musí být uspořádat turnaj podle plánu,“ pokračoval Kornelius. „Vzhledem k bojkotům, které by následovaly po znovupřijetí Ruska, by to ale bylo v podstatě nemožné. Z tohoto důvodu máme v úmyslu prostřednictvím dialogu prozkoumat, jak můžeme i přesto zajistit, aby se turnaj uskutečnil.“
I samotná německá vláda však může postavit zásadní překážku. Jak naznačil mluvčí německého ministerstva vnitra Martin Giese při odpovědi na otázku, jestli by Německo ruské reprezentaci vydalo víza.
„V době, kdy Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině, nemůže existovat žádná normálnost. My ji rozhodně předstírat nebudeme,“ uvedl Giese.
IIHF zatím s řešením nepřišla. Rada hokejové federace se v pondělí sešla v Curychu, aby projednala reakci na to, že Rusy podle CAS nemůže držet mimo hru na základě udávaných bezpečnostních důvodů. Jednání zabrala dny.
V sobotu vydala IIHF prohlášení, že ač se soudním rozhodnutím nadále nesouhlasí, pracuje na jeho naplnění. S dodatkem, že musí zároveň myslet na bezpečnost šampionátů nebo svoji finanční stabilitu. Konstruktivní řešení chce hledat i s Rusy.
Nadále se tak musí prát s právní, sportovní, ekonomickou, politickou a morální rovinou vzniklé situace.
O zastoupení Německa ohledně pořadatelství už se přihlásilo Rusko, a to skrze bývalou úspěšnou rychlobruslařku a nyní poslankyni Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko Světlanu Žurovovou. O organizátorovi nicméně rozhoduje IIHF.
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