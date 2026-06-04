„Ne znamená ne.“ Fanoušci ve finále NHL připomínají sexuální případ a obvinění hvězdy

Jedním z hrdinů tažení hokejistů Vegas až do finále Stanley Cupu je brankář Carter Hart. Fanoušci soupeře však pichlavým pokřikem připomínají případ, v rámci kterého Kanaďan se svými někdejšími spoluhráči čelil obvinění ze znásilnění.
Hart, Michael McLeod, Cal Foote, Dillon Dubé a Alex Formenton byli obviněni ze sexuálního napadení 20leté ženy v hotelovém pokoji po oslavách triumfu na juniorském mistrovství světa před osmi lety.
Kanadský hokejový svaz se s dívkou mimosoudně vyrovnal, ale když se informace dostala do médií, policie v roce 2022 i pod tíhou veřejného mínění vyšetřování znovu obnovila.
Případ se táhl až do loňského léta, kdy soud pět kanadských hokejistů nakonec zprostil viny.
Soudkyně označila výpověď ženy, která hráče obvinila, za nedostatečně důvěryhodnou. Osvobozující verdikt zdůvodnila i tím, že žena měnila svou výpověď a zdůrazňovala svou opilost v danou noc, což však nepotvrzovaly záznamy z baru a hotelu ani výpovědi ostatních.
Na jednom z krátkých videí pořízených McLeodem říkala, že se vším souhlasí. U soudu ale vypověděla, že to neodpovídalo tomu, jak se cítila. Hokejisté vinu popírali a tvrdili, že iniciátorkou sexuálních aktivit byla samotná žena.
Brankář Hart podle své výpovědi nechtěl mít pohlavní styk a ženy se ptal na orální sex. Tvrdil, že s tím souhlasila.
V době, kdy si hráči vyslechli obvinění, působili čtyři z nich v NHL a kluby s nimi rozvázaly smlouvy. Hart, který ve 20 letech získal s dospělou kanadskou reprezentací stříbro na MS v Bratislavě, chytal tehdy ve Philadelphii.
Jakmile byli hráči zproštěni viny a NHL jim vloni v září povolila znovu nastupovat ve své soutěži, sáhlo po Hartovi Vegas. Do nejlepší ligy světa se vrátil jako jediný z dané pětice.
Vybojoval si pozici jedničky a s úspěšností zákroků přes 92 procent patří k nejlepším gólmanům celého play off. Golden Knights táhne.
Mnoho fanoušků mu však události z hotelového pokoje z roku 2018 stále připomíná. Když tribuny stadionu Caroliny během prvního finále Stanley Cupu v noci na středu spustily chorál „Ne znamená ne“, bylo jasné, v jakém kontextu ho skandují.
Někteří se pak na sociálních sítích znovu pustili do pitvání jednotlivých podrobností případu.
Hart se v průběhu play off k soudnímu procesu vyjádřil jen krátce. „Hodně jsem se naučil. Od té doby jsem hodně vyrostl,“ řekl nynější spoluhráč Tomáše Hertla.
Ve finálové sérii ho dělí tři kroky od toho, aby sezonu po návratu do NHL zakončil se Stanley Cupem nad hlavou.
Nadále však platí, že do kanadské reprezentace mají Hart, McLeod, Foote, Dubé a Formenton dveře zavřené. Všech pět se v tomto případě proti rozhodnutí hokejového svazu odvolalo.
Letitý rekord Jarmily Kratochvílové padl. Po 45 letech ho překonala Maňasová
Karolína Maňasová na mítinku v St. Pöltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila dvaadvacetiletá sprinterka ve vítězném finále časem 11,01 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová výkon 11,08, kterým pokořila atletickou legendu Kratochvílovou o setinu.
Odbory úřadu vlády budou stávkovat, jednání se šéfkou je nepřesvědčilo
Odbory na úřadu vlády budou v pátek stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce tímto způsobem protestovat proti chystanému převodu agend lidských práv, duševního zdraví či závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva, což podle nich ohrožuje výkon státní správy týkající se nejzranitelnějších skupin.
ŽIVĚ Trump k válce na Ukrajině přistupuje stejně jako Biden, prohlásil Lavrov
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa k válce na Ukrajině přistupuje stejně jako vláda jeho předchůdce Joea Bidena, řekl dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Reagoval tak na středeční výroky šéfa americké diplomacie Marka Rubia o ruské válce proti Ukrajině, píše agentura Reuters.
„Ta vzdálenost je famózní.“ Drony na Petrohrad letěly přes tisíc kilometrů, expert vysvětluje
Petrohradské investiční fórum, přezdívané „ruský Davos“, nezačalo letos zrovna šťastně. Účastníky první den přivítaly ukrajinské drony, které zasáhly i místní ropný terminál. Na sociálních sítích se během středy šířily záběry přijíždějících hostů v oblecích, zatímco za nimi stoupaly sloupy dýmu. Drony přitom ke svému cíli letěly až 1100 kilometrů, což svědčí o dalším vývoji války.
Tíja z Charkova: Moje růžové škrtidlo není módní doplněk, pomáhá mi přežít
Když při ruském ostřelování zemřela její kamarádka Nika, uvědomila si dvaadvacetiletá Tíja Byčchidžiová z doněcké Makijivky, že může zemřít také. Namísto útěku za hranice ale absolvovala kurzy taktické medicíny. Teď s sebou všude nosí růžovou lékárničku se škrtidlem a dalším vybavením, aby mohla sobě nebo někomu dalšímu po ruském útoku zachránit život.