Návrat do zámoří. Reprezentační obránce z extraligy to znovu zkusí v NHL

Hokejový mistr světa Libor Hájek se po třech letech v Pardubicích vrací do zámoří. Osmadvacetiletý obránce podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose a má příležitost navázat na dřívější působení v NHL. Sharks o dohodě informovali na webu.
Hájek, jenž naposledy mezi hokejovou elitou působil v sezoně 2022/23, odehrál v posledním ročníku včetně play off za Východočechy 61 zápasů a připsal si 16 bodů za šest branek a deset asistencí. Na jeho konci oslavil s Dynamem zisk extraligového titulu.
Třetím rokem za sebou pak člen vítězného týmu z předloňského domácího šampionátu v Praze a Ostravě končil sezonu na mistrovství světa. Ve Švýcarsku za osm startů nebodoval.
V NHL má 37. hráč draftu z roku 2016, kdy si ho vybrali zástupci Tampy Bay, bilanci 110 utkání a 12 bodů (4+8), všechna odehrál v průběhu pěti sezon za New York Rangers. Na farmě v nižší AHL nastoupil Hájek do dalších 134 duelů a zaznamenal 18 bodů (4+14).
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