Naprostý propadák, čílí se v Rusku kvůli největší hale světa. Je tu další zvrat

I bezmála tři roky po otevření je petrohradská SKA Arena, největší hokejová hala na světě, spojena spíš s problémy než věhlasem. Nyní ji překvapivě nezaplňuje ani populární domácí tým.
Měla hostit květnové mistrovství světa 2023. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v předcházejícím roce ale o pořadatelství přišla.
SKA Arena nakonec otevřela až v prosinci 2023. Velkou mezinárodní akci zatím nepořádala. A k ideálu má daleko i na domácí scéně.
Dobře to ilustruje komplikovaný vztah s hokejovým týmem SKA Petrohrad, který za poslední dekádu a půl nabyl v šestimilionovém městě takovou popularitu, že mu postarší Ledový palác s kapacitou kolem 12 tisíc diváků byl někdy malý.
Perfektní nový nájemník SKA Areny, pomyslíte si. A vskutku. Hokejisté Petrohradu v obří hale dohrávali sezonu KHL 2023/24 a přitahovali davy.
Záhy se ale ukázalo, že stadion za 60 miliard rublů (v přepočtu asi 15 miliard korun) je vlastně nedodělaný. Navíc v něm v letní přestávce hořelo.
SKA tak další ročník odstartovalo v Ledovém paláci. V průběhu základní části se sice přestěhovalo do nového, ale opět jen dočasně.
Přišel další návrat do Ledového paláce, tentokrát na celou sezonu 2025/26. Klub to zdůvodňoval špatnou dopravní dostupností SKA Areny kvůli započaté rekonstrukci nejbližší stanice metra, Parku vítězství.
Původně měly práce skončit na podzim 2027, ale zřejmě dojde k opoždění.
Čili další rok nebo rovnou dva v Ledovém paláci? Nikoliv. Hokejový Petrohrad otočil a stávající sezonu začal v SKA Areně.
Opět se ale objevil problém. Přední tým Kontinentální ligy neplní monstrózní halu ani zdaleka tolik jako v minulosti.
„Naprostý propadák. Návštěvnost klesla o více než polovinu,“ upozornil Leonid Larin z ruského deníku Sport-Express.
Před aktuálním ročníkem odehrál Petrohrad v SKA Areně celkem 32 domácích zápasů včetně play off a v průměru přitáhl skoro 22 600 diváků na utkání, a to při udávané hokejové kapacitě 21 542 až 23 996 míst (jednotné nejsou ani oficiální údaje).
Po prvních čtyřech domácích kláních nynější základní části je ale SKA navzdory výhrám na průměru kolem 11 tisíc. Z toho zápas proti Ladě Toljatti nesledovalo ani devět tisíc diváků.
„Návštěvnost je jistě ovlivněna metrem, ale jen tím se více než padesátiprocentní propad vysvětlit nedá,“ poznamenal Larin.
Z prořídlých ochozů viní hlavně klubový management, který začal fanouškům zajišťovat náhradní autobusovou dopravu až v reakci na neuspokojivá čísla a na rozdíl od dřívějška prý pokulhává také v marketingu.
„Pohled na poloprázdnou halu, největší hokejovou arénu v zemi, je špatnou vizitkou pro město i celou ligu. Je potřeba to vyřešit co nejdříve,“ připojil novinář.
V SKA Areně nastupuje v rámci KHL také čínská Šanghaj, ale ta je na tom ještě hůř. V minulé sezoně v průměru vábila jen sedm a půl tisíce diváků na utkání. Největší hokejová hala světa, kterou si vysnil oligarcha Gennadij Timčenko, tak ve využití zatím pokulhává za svým potenciálem.
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