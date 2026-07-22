Naprosto šílené, výsměch. V NHL nechápou, kolik chce klub platit opoře

Columbus Blue Jackets a jejich brankářská jednička Jet Greaves se chystají na arbitráž, kde nezávislý soudce rozhodne o hokejistově platu. Propast mezi představami obou stran je až pozoruhodně hluboká.
V NHL na rozdíl od baseballové MLB platí, že soudce si v arbitráži nevybere jeden z návrhů, ale hledá mezi nimi kompromis.
Obě strany proto mají tendenci přehánět. Do určité míry. Typický příklad: obránce Jacob Trouba kdysi požadoval roční plat sedm milionů dolarů, zatímco Winnipeg mu nabízel jen čtyři miliony. Výsledkem byla roční smlouva na 5,5 milionu.
V případě Columbusu a Greavese, jejichž slyšení je na programu ve čtvrtek, však nesoulad dosahuje nebývalých rozměrů.
Pětadvacetiletý Greaves, který neprošel draftem a jako profík dlouho chytal hlavně ve farmářských ligách, v minulé sezoně konečně naplno zazářil. V Columbusu se stal jedničkou a v 55 kláních dosáhl úspěšnosti zákroků 90,8 procenta.
Podle webu MoneyPuck chytil 16,5 gólu nad očekávání, čímž se v NHL zařadil na deváté místo mezi české brankáře Jakuba Dobeše a Dana Vladaře.
Nyní v arbitráži požaduje roční plat 7,5 milionu dolarů, který si v Calgary po podobné sezoně a při podobném dosavadním průběhu kariéry loni vysloužil Dustin Wolf.
Generální manažer Columbusu Don Waddell by ale Greavesovi chtěl platit jen něco přes třetinu požadované částky, konkrétně 2,8 milionu dolarů ročně.
„To je tedy značný rozdíl,“ podivil se na síti X nad bezmála pětimilionovou propastí zákulisní novinář Elliotte Friedman, který o částkách informoval jako první.
„Pro Greavese je to výsměch,“ komentovala návrh 2,8 milionu spolupracovnice časopisu The Hockey News Elaine Shircliffová. „Podle mě si opravdu zaslouží 7,5 milionu. Od příchodu do klubu v roce 2021 působí spolehlivě a vyrovnaně. Je to dříč, který se neustále zlepšuje,“ přidala.
Analytický web Benchrates v jednom ze svých modelů vyčíslil Greavesův přínos v uplynulém ročníku na 6,8 milionu. Waddellovu nabídku označil i s vědomím, jak to v arbitráži chodí, za „naprosto šílenou“.
Obě strany se stále mohou dohodnout samy, a to klidně i minuty před čtvrtečním slyšením.
Jestliže ale arbitráž začne, vše bude mít v rukách soudce. Do 48 hodin pak rozhodne o Greavesově ročním platu a Columbus si bude moci vybrat, zda s ním uzavře smlouvu na jednu, nebo dvě sezony.
Obecně je arbitráž krajním řešením, protože bývá tvrdá a může trvale narušit vztah mezi klubem a hráčem. Naposledy k ní došlo předloni, kdy se Nashville přel s okrajovým obráncem Spencerem Stastneym, kterého později vyměnil.
Letos se k arbitráži přihlásilo 15 hokejistů, ale už devět z nich podepsalo smlouvu ještě před slyšením, často s výrazným předstihem.
Zbývají Greaves, další hráč Columbusu Cole Sillinger, jehož slyšení je na programu 27. července, a jedna z největších hvězd ligy Jason Robertson z Dallasu, který má přijít na řadu 25. července.
ŽIVĚ Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra po 30 let
Americký prezident Donald Trump podle zdrojů agentury AP schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Podle zdrojů agentury Reuters se administrativa chystá dohodu předložit Kongresu. Podle agentury AP dohoda počítá se spoluprací mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu 30 let.
Země varuje před nebezpečným trikem Ruska. Oběti míří na frontu „alarmujícím tempem“
Měli získat dobře placenou práci v zahraničí, místo toho skončili bez dokladů v zákopech na ukrajinské frontě. Před takovým scénářem varuje čím dál více afrických států. Nově se mezi ně přidala i Botswana, která Rusko obvinila z klamavého verbování svých občanů do války. Podle tamních úřadů podobných případů přibývá alarmujícím tempem.
Polsko se stalo evropskou velmocí ve výrobě syntetických drog
Polsko už není jen drogovým centrem, přes které se přepravují narkotika, ale i rychle rostoucí evropskou jedničkou ve výrobě syntetických drog. Upozornil na to polský list Rzeczpospolita s odvoláním na policejní statistiky.
ŽIVĚ Na Ukrajině je letos více zabitých a zraněných než v loňském roce
O více než třetinu se zvýšil počet zraněných a zabitých civilistů na Ukrajině v první polovině roku oproti stejnému období loňského roku. Přispěl k tomu narůstající počet dronových útoků. Podle agentury Reuters to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Ukrajina se už pátým rokem brání ruské ozbrojené invazi.
BYD chystá v Evropě revoluci v nabíjení. Za pár minut chce elektromobilům dodat stovky kilometrů dojezdu
Čínská automobilka BYD začíná v Evropě budovat síť ultrarychlého dobíjení. Technologie s maximálním výkonem až 1,5 MW slibuje doplnění stovek kilometrů dojezdu během několika minut.