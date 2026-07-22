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Sport

Naprosto šílené, výsměch. V NHL nechápou, kolik chce klub platit opoře

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček

Columbus Blue Jackets a jejich brankářská jednička Jet Greaves se chystají na arbitráž, kde nezávislý soudce rozhodne o hokejistově platu. Propast mezi představami obou stran je až pozoruhodně hluboká.

Flyers Blue Jackets Hockey
Brankář Jet Greaves v dresu ColumbusuFoto: Joe Maiorana – ČTK / AP
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V NHL na rozdíl od baseballové MLB platí, že soudce si v arbitráži nevybere jeden z návrhů, ale hledá mezi nimi kompromis.

Obě strany proto mají tendenci přehánět. Do určité míry. Typický příklad: obránce Jacob Trouba kdysi požadoval roční plat sedm milionů dolarů, zatímco Winnipeg mu nabízel jen čtyři miliony. Výsledkem byla roční smlouva na 5,5 milionu.

V případě Columbusu a Greavese, jejichž slyšení je na programu ve čtvrtek, však nesoulad dosahuje nebývalých rozměrů.

Pětadvacetiletý Greaves, který neprošel draftem a jako profík dlouho chytal hlavně ve farmářských ligách, v minulé sezoně konečně naplno zazářil. V Columbusu se stal jedničkou a v 55 kláních dosáhl úspěšnosti zákroků 90,8 procenta.

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Podle webu MoneyPuck chytil 16,5 gólu nad očekávání, čímž se v NHL zařadil na deváté místo mezi české brankáře Jakuba Dobeše a Dana Vladaře.

Nyní v arbitráži požaduje roční plat 7,5 milionu dolarů, který si v Calgary po podobné sezoně a při podobném dosavadním průběhu kariéry loni vysloužil Dustin Wolf.

Generální manažer Columbusu Don Waddell by ale Greavesovi chtěl platit jen něco přes třetinu požadované částky, konkrétně 2,8 milionu dolarů ročně.

„To je tedy značný rozdíl,“ podivil se na síti X nad bezmála pětimilionovou propastí zákulisní novinář Elliotte Friedman, který o částkách informoval jako první.

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„Pro Greavese je to výsměch,“ komentovala návrh 2,8 milionu spolupracovnice časopisu The Hockey News Elaine Shircliffová. „Podle mě si opravdu zaslouží 7,5 milionu. Od příchodu do klubu v roce 2021 působí spolehlivě a vyrovnaně. Je to dříč, který se neustále zlepšuje,“ přidala.

Analytický web Benchrates v jednom ze svých modelů vyčíslil Greavesův přínos v uplynulém ročníku na 6,8 milionu. Waddellovu nabídku označil i s vědomím, jak to v arbitráži chodí, za „naprosto šílenou“.

Obě strany se stále mohou dohodnout samy, a to klidně i minuty před čtvrtečním slyšením.

Jestliže ale arbitráž začne, vše bude mít v rukách soudce. Do 48 hodin pak rozhodne o Greavesově ročním platu a Columbus si bude moci vybrat, zda s ním uzavře smlouvu na jednu, nebo dvě sezony.

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Obecně je arbitráž krajním řešením, protože bývá tvrdá a může trvale narušit vztah mezi klubem a hráčem. Naposledy k ní došlo předloni, kdy se Nashville přel s okrajovým obráncem Spencerem Stastneym, kterého později vyměnil.

Letos se k arbitráži přihlásilo 15 hokejistů, ale už devět z nich podepsalo smlouvu ještě před slyšením, často s výrazným předstihem.

Zbývají Greaves, další hráč Columbusu Cole Sillinger, jehož slyšení je na programu 27. července, a jedna z největších hvězd ligy Jason Robertson z Dallasu, který má přijít na řadu 25. července.

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