„Naprosto příšerný.“ Byl hrdinou, po Dobešově nástupu je hvězdný Kanaďan na odpis

Co dokáže jedna sezona... Brankář Samuel Montembeault byl rok nazpět jasnou jedničkou hokejového Montrealu a mířil do olympijské nominace Kanady. Po jednom nepovedeném ročníku a vzletu českého objevu Jakuba Dobeše však čelí zdrcujícímu soudu. Prý by neměl dělat ani náhradníka.
V předminulé základní části zářil podobně jako Dobeš v té poslední. Montembeault naskočil do 62 zápasů, dosáhl na úspěšnost zákroků 90,2 procenta a v gólech chycených nad očekávání patřil k nejlepším v NHL. Na Turnaji čtyř zemí, předzvěsti olympiády, byl kanadskou trojkou.
Nyní je v Montrealu, neúprosné baště frankofonní Kanady, pomalu vyvrhelem.
„Prosím, prosím a ještě jednou prosím, nedělejte z Montembeaulta Dobešova náhradníka. Je na čase se s ním rozloučit,“ napsal Brendan Kelly z deníku Montreal Gazette.
„Těm, kteří potlačují vzpomínky na minulou sezonu, si dovolím připomenout, že Montembeault byl naprosto příšerný. Nechci být zlý. Jen konstatuji fakta,“ přidal novinář.
Francouzský Kanaďan, jenž byl donedávna i díky svému původu miláčkem montrealského publika, v 25 kláních zastavil jen 87,2 procenta puků.
Mezi brankáři, kteří nastoupili alespoň dvacetkrát, to stačilo jen na 63. místo, čtvrté od konce.
„Možná nikdy nezjistíme, co se s Montembeaultem stalo,“ dumal Kelly. „Má teorie je, že ho semlel neblaze proslulý tlak hokejové kultury v Montrealu. Byl to nejvýraznější frankofonní hráč z Québecu v týmu, přitahoval spoustu pozornosti.“
Devětadvacetiletý brankář se na soupisce Canadiens stále nachází. Smlouvu, která z platového stropu ukrajuje 3,15 milionu amerických dolarů, má ještě na rok.
To vyvolává otázky, protože Montreal si drží nahoře ještě Dobeše, jenž bude od přespříští sezony vydělávat v průměru přes pět milionů ročně, a mimořádně nadaného amerického nováčka Jacoba Fowlera.
„Vážně Canadiens uvažují o tom, že udělají z Montyho dvojku za Dobešem? Chápu, že pro Fowlera – kterému v listopadu bude teprve 22 let – by mohlo být prospěšné dostávat v Lavalu (farma Montrealu v AHL, pozn. red.) více času na ledě, ale jakkoliv nasazovat Montembeaulta se zdá jako vážně riskantní plán,“ poznamenal Kelly.
Nejde o ojedinělou kritiku. Třeba Stu Cowan, další novinář z listu Montreal Gazette, v červnu vyjádřil přesvědčení, že Montembeault se vrátí do formy. „Ale mělo by to být v jiném týmu,“ doplnil.
Trejd však zatím nepřišel, a tak je možné, že „Monty“ odstartuje podzim jako Dobešův náhradník a Fowler se přesune na farmu – na rozdíl od zatracovaného Kanaďana totiž ještě nemusí procházet listinou nechráněných hráčů, z níž si mohou zadarmo brát konkurenční kluby.
Samotný Dobeš se nebrání ani variantě, že bude mít v hlavním týmu po ruce oba parťáky, jakkoliv je to neobvyklé.
„Monty a Jacob jsou skvělí lidé. V minulé sezoně to fungovalo,“ připomněl Čech deníku Le Journal de Montréal období od prosince 2025, kdy si Canadiens s cílem najít spolehlivý tandem drželi v NHL hned tři gólmany.
„Není třeba to komplikovat. Dobeš je jednička a Fowler jeho náhradník,“ odmítl jiné varianty novinář Kelly.
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