Náhoda, jednoznačný faul, nechápal obrat Rulík. Pro postup je to „velká komplikace“

Čeští hokejisté se postarali o dosud největší překvapení na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu. Poprvé v historii podlehli Slovinsku, které ještě předloni hrálo nižší kategorii šampionátu.
Fribourg (od našeho zpravodaje) - „Není to nic příjemného,“ komentoval porážku 2:3 v prodloužení trenér české reprezentace Radim Rulík. „Měli jsme územní převahu, ale bohužel ne produktivitu. Hráči tam nechali všechno, nemůžu říct, že ne, ale jinak to byl strašně nepovedený zápas.“
„Neproměnili jsme přesilovku. Nedali šance. A soupeř dá na 2:2 po náhodném odrazu po buly,“ dal najevo frustraci z vyrovnávací branky Anžeho Kuralta ve 48. minutě.
V prodloužení přišel další šok. Proměněný samostatný únik Marcela Mahkovce po pádu Tomáše Galvase. „Bylo to jednoznačné podkopnutí. Za mě žádná jiná varianta nepřipadá v úvahu,“ nechápal Rulík, že sudí nezdvihl pravici.
Češi outsidera přestříleli 35:17, ale krajan ve slovinském dresu Lukáš Horák je držel zkrátka.
Rulík mu však nechtěl přiznávat příliš velké zásluhy. „Jak dal Lukáš Sedlák branku na 2:1, tak takových situací jsme měli málo. Měli jsme jich mít daleko víc,“ poznamenal.
Po poklidné úvodní výhře nad Dánskem si tak Češi ztížili cestu za očekávaným postupem. „Velká komplikace. Pokud vůbec chceme uhrát čtvrtfinále, tak musíme takové soupeře porážet. Bez diskuze,“ prohlásil šedesátiletý kouč.
„Jestli to s týmem zamává, teprve uvidíme, ukáže nám to další průběh,“ připojil.
V utkání překvapilo, že na křídle prvního útoku jezdil místo posazeného Matěje Blümela Jan Mandát.
„Chtěl jsem v back-to-back zápasech dostat do hry další útočníky. Chtěl jsem rozložit síly, abychom měli energii,“ vysvětloval Rulík.
„Malinko jsem přihlížel i k tomu, že Matěj musel absolvovat přelet ze zámoří. Tak aby měl prostor k adaptaci. Dál s ním jednoznačně počítáme do sestavy, bude hrát. Hodně,“ ubezpečil.
Další utkání sehrají Češi v úterý večer proti Švédsku. To do Fribourgu nepřivezlo nejnabitější výběr, ale stále patří k hlavním favoritům skupiny.
Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Navzdory obratu na 2:1 po úvodním inkasovaném gólu podlehli v utkání skupiny B ve Fribourgu překvapivě Slovinsku 2:3 v prodloužení a nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům (4:1). Češi podlehli Slovincům na MS poprvé v historii.
