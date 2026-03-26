Naděje Sparty žije, Pražané odvrátili první mečbol Plzně

Hokejisté Sparty vyhráli páté utkání čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 4:1 a snížili stav série na 2:3. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Michael Špaček.
Pražané si pomohli k úspěchu třemi využitými přesilovými hrami. Plzeň zaváhala poprvé po třech výhrách a další pokus o dovršení prvního postupu do semifinále od roku 2019 bude mít v sobotu, kdy se bude hrát v pražské Sportovní hale Fortuna.
Sparta nastoupila s pozměněným složením všech formací a do branky se po jednom zápase vrátil místo Jakuba Kováře Josef Kořenář.
Za Plzeň přišel na led z pozice třináctého útočníka po polovině utkání Američan Jake Gricius, který byl zapůjčen z prvoligové pražské Slavie a odbyl si extraligový debut.
V úvodu měla náznaky šancí Sparta. Osamocený Řepík nestihl trefit Kousalovu přihrávku a po Krejčíkově střele si Malík poradil i s dorážkou Horáka.
Do první příležitosti domácích se dostal ve 4. minutě Rohlík, který po Lalancetteově bekhendové přihrávce od zadního mantinelu vystřelil z pozice mezi kruhy, ale Kořenář zasáhl lapačkou. Na druhé straně prověřili Malíka Řepík a Chlapík.
V čase 10:42 už se radovali z vedení Západočeši. Lev nabil mezi kruhy Rohlíkovi, který tentokrát překonal sparťanského gólmana střelou nad vyrážečku. Oba plzeňští aktéři oslavili své jubilejní duely. Lev nastoupil ke 100. utkání v play off a Rohlík k 200. duelu v extralize.
Malík potom ukryl v lapačce Horákovu ránu z levého kruhu. Zvýšit náskok Plzně mohl Kubík, ale nezamířil přesně.
Sparta 68 sekund před koncem úvodní části smazala ztrátu. Krejčík se po Špačkově přihrávce otočil do střelecké pozice a z hranice pravého kruhu zamířil k protější tyči.
V úvodu druhé části měl možnost Kubík, jenže Kořenář jeho střelu z levého kruhu kryl pravým betonem. Plzeň se neprosadila při Hykově vyloučení, naopak v oslabení ohrozil Malíka Michal Vitouch.
Potom musel sparťanský gólman zasahovat po dalším Kubíkově pokusu. Malíka nepřekonal zblízka Horák, který se ale ve 28. minutě už z gólu radoval.
Při Malákově trestu po Krejčíkově přihrávce usměrnil puk za plzeňského gólmana přes stínícího Řepíka. Krejčík si polepšil na deset bodů z deseti zápasů a dostal se do čela produktivity play off.
Odpovědět se snažil Strnad. Malíka dvěma pokusy v rychlém sledu prověřil Vesalainen. Při Percyho trestu využila Sparta další početní výhodu. Malák vyhodil puk zpoza branky přesně na hokejku Chlapíkovi a ten z pozice mezi kruhy zamířil přesně k levé tyči. V 37. minutě se dostal před Kořenáře Lalancette, neprostřelil jej.
V úvodu závěrečné části nepřekonali Kořenáře Mikko Petman ani Kubík. Na druhé straně zlikvidoval Malík levým betonem Knotovu šanci. Sparta odolala při Chlapíkově pobytu na trestné lavici a v oslabení nebezpečně pálil Dzierkals.
Plzeň se marně snažila změnit stav. V 55. minutě při Lvově vyloučení ztratil puk Rubins a Špaček střelou z pravého kruhu pečetil výsledek.
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:
HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 11. O. Rohlík (Jakub Lev, Schleiss) - 19. Krejčík (M. Špaček, R. Horák), 28. R. Horák (Krejčík, M. Špaček), 33. Chlapík, 55. M. Špaček. Rozhodčí: Šír, Mejzlík - Hynek, Rampír. Vyloučení: 5:4, navíc I. Sedláček - Irving oba 5 min. Využití: 0:3. Diváci: 7356 (vyprodáno). Stav série: 3:2.
Plzeň: N. Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Adam Kubík - M. Petman, D. Simon, Teplý - I. Sedláček, Jakub Lev, Schleiss - od 32. navíc Gricius. Trenér: Jandač.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, M. Seppälä, Irving, Sirota, N. Seppälä - R. Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Vesalainen, Raška - od 58. navíc Kuťák. Trenér: J. Nedvěd.
