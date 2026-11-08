Na závěr Finských her parádní obrat. Češi slaví první výhru pod Motákem

Čeští hokejisté zakončili vystoupení na Finských hrách v Helsinkách výhrou nad Švýcarskem 4:2. Po první třetině prohrávali 0:2, ale po obratu vybojovali první vítězství pod novým koučem Zdeňkem Motákem. Vítězný gól dal v 51. minutě Ondřej Kovařčík. V úvodním turnaji Euro Hockey Tour obsadili čeští hráči třetí místo.
Švýcary poslal do vedení v deváté minutě Axel Simic a ještě v první třetině zvýšil Jan Schwendeler. Ve druhé části zařídili vyrovnání Michal Kunc a Libor Zábranský. V čase 50:53 dokonal obrat Kovařčík. Pojistku přidal tři sekundy před koncem Andrej Šustr. Kunc se Šustrem si připsali také nahrávku.
Při Motákově premiéře v roli hlavního kouče národní tým ani jednou neprohrál v základní hrací době. Švédům ve čtvrtek v Praze a v sobotu Finům v Helsinkách podlehl shodně v nájezdech. Severské derby rozhodne o vítězi turnaje. Další akcí budou v prosinci Švýcarské hry.
Úvod duelu vyšel lépe vicemistrům světa z posledních tří let, kteří potřebovali k posunu na třetí příčku plný bodový zisk. Po faulu Radima Zohorny hráli Švýcaři ve třetí minutě přesilovku, ale bez gólového efektu.
V šesté minutě se pokusil překvapit švýcarského gólmana Aeschlimanna dnešní kapitán Chlapík. Skóre se však změnilo až o chvíli později, kdy propálil Frodla ranou z kruhu Simic.
Snaha Čechů o vyrovnání ztroskotávala na pozorném Aeschlimannovi. Švýcaři naproti tomu využili Frodlovo zaváhání k navýšení náskoku, když Schwendeler v 19. minutě nahodil kotouč na českého gólmana od zadního hrazení a překvapivě uspěl.
Druhá třetina přinesla drtivou střeleckou převahu národního týmu, který ve snaze o návrat do utkání ještě zvýšil aktivitu v útočné fázi.
Důležitým impulzem bylo snížení Kunce, který se trefil nechytatelně z kruhu. O chvilku později se dostal Ondřej Kovařčík tváří v tvář Aeschlimannovi, ale nastřelil držadlo gólmanovy hole.
Kuncova teč pak zazvonila na tyčku. V krátkém sledu následovaly dvě početní výhody Česka s dlouhým výčtem šancí. Protlačit kotouč u tyčky za čáru se snažil Radim Zohorna, sudí zamířili překontrolovat situaci u videa, ale zjistili, že se mu to nepodařilo.
Brankovou konstrukci pak trefil také Špaček. Vyrovnání přinesla až tečovaná dělovka Zábranského od modré čáry ve 37. minutě při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Češi vyslali na švýcarskou branku za druhou část 17 střel.
Rozhodnutí přišlo v 51. minutě. Šustrovu zpětnou přihrávku Myšák do branky ještě neprotlačil, ale dorážející Kovařčík už ano. Švýcaři po chvilce nevyužili k vyrovnání přesilovku po Pavlíkově faulu.
Více než dvě minuty před koncem to pak zkusili bez Aeschlimanna. Fridrich minul prázdnou branku, ale v závěru pak přece jen přidal razítko dalekonosným pokusem Šustr.
Finské hry (Nocco Hockey Games), první turnaj Euro Hockey Tour v Helsinkách:
Česko - Švýcarsko 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 26. Kunc (R. Pavlík, Fridrich), 37. Zábranský (Adámek, Kunc), 51. O. Kovařčík (Jan Myšák, Šustr), 60. Šustr - 9. Simic (Derungs, Streule), 19. Schwendeler (Kessler). Rozhodčí: Nikander, Kova - Jusi, Lindblom (všichni Fin.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 2520.
Česko: Frodl - Kučeřík, Ticháček, Šustr, J. Galvas, Adámek, M. Kočí, Zábranský - Chlapík, R. Zohorna, Blümel - Voženílek, M. Špaček, Flek - Bambula, Jan Myšák, O. Kovařčík - Kunc, Konečný, R. Pavlík - Fridrich. Trenér: Moták.
Švýcarsko: Aeschlimann - Frick, Marti, Dionicio, Geisser, Schwendeler, Jung, Streule - Kurashev, Nussbaumer, Hofmann - Allenspach, Jäger, Ch. Bertschy - Kessler, Senteler, Müller - Alge, Derungs, Simic - Reber. Trenér: Cadieux.
Tabulka:
1.
Švédsko
2
1
1
0
0
7:4
5
2.
Finsko
2
1
1
0
0
5:2
5
3.
Česko
3
1
0
2
0
7:7
5
4.
Švýcarsko
3
0
0
0
3
5:11
0
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