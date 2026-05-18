Na Slovensku nefunguje nic, rozjela se opora. A vulgárně vylíčila, co fanoušci nevidí

Výrazně oslabení Slováci úspěšně vstoupili do hokejového mistrovství světa, porazili Norsko a Itálii. Klid ale doma nemají. To kvůli peprnému výstupu útočníka Pavola Regendy.
Slovensko rozehrálo „českou“ skupinu ve Fribourgu bez velkých ambic. Trenérovi reprezentace Vladimíru Országhovi se totiž sešly dva tucty omluvenek.
Odmítl také 26letý Regenda, který dal přednost přípravě. Po čtyřech letech v zámoří na pomezí NHL a nižší AHL chce znovu zabojovat o místo ve slavné soutěži, možná naposledy. Momentálně je bez smlouvy.
Těžko mu to může někdo vyčítat. Regenda před pár měsíci výrazně pomohl Slovensku k nečekanému čtvrtému místu na olympijském turnaji v Miláně. Byly to pro něj už druhé hry pod pěti kruhy.
Reprezentoval také na čtyřech světových šampionátech dospělých, naposledy loni. Předtím hrál na MS osmnáctek i dvacítek.
„Chci reprezentovat, mám to rád. Jsem s klukama, dáme pivko, horalku, jdeme na masáž. Je to dobrý kolektiv. Hrát za Slovensko je úplně jiný pocit,“ líčil v podcastu (P)opičí biznis.
„Někdo se na to ale podle mě může koukat i z pohledu toho, kdo tam bude. Když zjistí, že nejede ten a ten… Ale nechci vykládat konkrétně, jak to kluci berou,“ připojil.
Omluvenkáře, kterých v olympijském ročníku tradičně bývá více, bránil. Připomněl, kolik toho leckdo musí vydržet.
Třeba základní část NHL se dlouho hrála na 82 zápasů, teď jich bude 84. Do toho případné play off, letos ještě olympiáda.
„Devadesát zápasů za rok je masakr, extrémní počet, kluci jsou unavení,“ prohlásil Regenda, načež zostřil: „Potom přijdeš do repre, odehraješ zápas a před lidmi jsi za ko*ota, protože se prý nesnažíš nebo někomu do*ebeš tiket.“
„My jsme taky jenom lidi. Dnes je každý tým dobrý a ne každý zápas se vydaří. Lidi to nevidí a pak přijdeš a jsi za ko*ota,“ zopakoval.
Slafkovskému dává za pravdu
Nekompromisně hovořil také v kauze „Juraj Slafkovský“. Nejlepší slovenský hokejista současnosti zhruba před rokem a půl nevybíravě zkritizoval poměry ve slovenském hokeji, z vlastní zkušenosti mluvil například o tom, že na mládežnické úrovni rozhodují místo talentu osobní vazby. Našel zastání, ale sklidil i hněv některých osobností.
„V tom, jak to funguje, má pravdu,“ přidal se teď Regenda do prvního tábora. „Na Slovensku nefunguje nic, tak proč by měl fungovat sport?“
Přidal i osobní zkušenost. „Když jsem byl malý, tak kdyby naše rodina neznala jednoho pána z obchodu s hokejovou výstrojí, se kterým jsme se dohodli na splátkách, tak dnes bych hokej nehrál.“
„Neměli jsme jen tak 900 eur na výstroj. Běžná rodina na východě Slovenska nemá při hypotéce a dalších výdajích 900 eur na výstroj,“ přidal rodák z Michalovců, odkud je to jen kousek k ukrajinským hranicím.
„Potom jdeš do repre a… Co já jsem tam slyšel za historky! Že rozhodovaly peníze. Že když chceš, aby tam někdo byl, tak je to za tolik a za tolik,“ prozradil Regenda.
Když pak strhl pomalu větší pozornost než jeho krajané na mistrovství světa, svá vyjádření mírnil.
„Vůbec jsem neměl v úmyslu naložit našemu hokeji, ani nikomu konkrétnímu, kdo v něm aktuálně pracuje. A už vůbec ne během MS,“ uvedl na svém instagramovém účtu.
Ač Országhovi svěřenci vstoupili do šampionátu úspěšně, s pěti zápasy před sebou nemají čtvrtfinále ani zdaleka jisté. Rozhodovat může i sobotní derby s Českem.
Lhůta na záchranu života. Teď lidé s rakovinou čekají měsíce, šéf VZP slibuje vyšetření do tří dnů
Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.
Možná ho užíváte také. Vědci nyní zkoumají zvláštní spojení oblíbeného vitaminu a rakoviny
Vitamin B12 je dlouhá léta považovaný za symbol zdraví, energie a správně fungujícího těla. Jenže vědci teď stále častěji narážejí na znepokojivou souvislost: neobvykle vysoké i nízké hodnoty B12 se objevují u některých typů rakoviny. Znamená to, že běžný vitamin může škodit? Odpověď je mnohem složitější — a týká se téměř každého.
Smrdí a zdraví škodí? Test zkoumal zdravotní nezávadnost nových aut
Někomu voní, někomu smrdí. První usednutí do nového auta je každopádně silný čichový vjem. Nové plasty, ještě ne zcela vyzrálá lepidla nebo nová kůže — to všechno může vonět příjemně, ale také nemusí. A může být nové auto v tomto směru zdraví škodlivé? Vždyť novopečení majitelé mohou vdechovat formaldehyd nebo těkavé aromatické uhlovodíky. Na to se podíval test německého autoklubu ADAC.
Mosad jim dal křáp. Ido Netanjahu o záchraně rukojmí v Entebbe a smrti bratra Joniho
Nikdo nevěřil, že se operace podaří. Nikdo nevěřil ani tomu, že ji izraelská vláda vůbec schválí. Nakonec se z toho ale stala nejslavnější operace na záchranu rukojmí v dějinách – operace Jonatan, při které izraelské komando zachránilo více než stovku rukojmí držených na letišti v ugandském hlavním městě Entebbe, skoro 4000 kilometrů vzdušnou čarou od Izraele.