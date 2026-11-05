Na revoluci si netroufnou, tvrdí sebevědomí Rusové. Pomoct jim má změna prezidenta

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) se octla pod obrovským tlakem. Z jedné strany jí Sportovní arbitrážní soud (CAS) nařídil návrat Rusů do světa hokeje, z druhé tlačí jednotlivé národní svazy včetně českého, že proti reprezentaci země válčící na Ukrajině hrát nebudou. „IIHF je v panice,“ píší v Rusku.
Již od pondělí IIHF jedná v Curychu a řeší, jak zareaguje na verdikt sportovního arbitrážního soudu, který v pátek rozhodl o návratu Ruska na hokejové šampionáty.
Hokejový svět napjatě čeká, co bude dál. Mezitím se rozrůstá seznam zemí, které se chystají případné zápasy s Rusy bojkotovat, od IIHF se odvracejí sponzoři.
„IIHF si bude muset vybrat menší zlo. Mohla by se pokusit o úpravu programu turnajů tak, aby Rusko nebylo ve skupině s týmy, které proti němu hrát nechtějí,“ zamýšlel se novinář Danila Žiljajev z webu gazeta.ru.
„Může nabídnout ‚odmítačům‘ finanční záruky a přislíbit posílená bezpečnostní opatření při zápasech s Rusy. Nebo jim povolí vyhnout se Rusku, ale připíše kontumační porážku,“ napsal dále.
Zmínil také scénář, v rámci kterého by se IIHF rozhodla předstírat, že k rozhodnutí CAS nikdy nedošlo. Šlo by ovšem o bezprecedentní případ.
„Verdikt soudu je závazný, ale orgán nemá žádnou kontrolu nad tím, jak bude proveden. Nicméně nikdo se nikdy neodvážil něco takového udělat,“ poznamenal Žiljajev.
Možnosti obejít rozhodnutí CAS podle něj nenahrává ani nedávná změna prezidenta IIHF, kdy Luca Tardifa, Francouze narozeného v Kanadě, vystřídal Němec Franz Reindl.
„Tardif by se k takovému kroku možná odvážil. Jeho nástupce pravděpodobně nebude chtít začít své funkční období revolucí,“ podotkl novinář.
Sportovní právnička Anna Antseliovičová řekla ruské agentuře RIA Novosti, že nedodržení rozhodnutí arbitrážního soudu by zcela podkopalo systém řešení sporů ve sportu.
„Strany se dohodly na závazné povaze rozhodnutí, když spor předaly CAS. Jaký smysl by jinak měl? Ani Mezinárodní olympijský výbor se v případě Soči neodvážil to udělat. Byl extrémně nespokojený, ale netroufl si rozhodnutí CAS neuposlechnout,“ připomněla případ z minulosti.
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) po zimních hrách 2014 v Soči potrestal 43 ruských sportovců kvůli dopingu, ale po rozhodnutí arbitrážního soudu u 28 z nich tresty zrušil.
MOV se tehdy nelíbilo, že CAS vyžadoval nereálně vysoký standard dokazování, přestože uznal existenci systémové manipulace s dopingem v Rusku. I tak ale sportovce očistil a některým vracel olympijské medaile.
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