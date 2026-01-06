Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Hokej

Na olympiádu jede devatenáct českých mistrů světa. Nechybí ani kapitán Červenka

Sport,ČTK

Hlavní kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na olympijské hry v Miláně 19 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Mezi pětadvaceti vyvolenými tak nechybí ani čtyřicetiletý kapitán Roman Červenka, který se chystá již na pátou olympiádu.

Kapitán české reprezentace Roman Červenka s trofejí pro mistry světa
Kapitán české reprezentace Roman Červenka s trofejí pro mistry světaFoto: Aktuálně.cz
Základní šestici, v níž nechyběly hlavní hvězdy současného českého hokeje David Pastrňák a Martin Nečas, Rulík nominoval již v polovině června, dnes v Praze oznámil dalších 19 jmen. Ve výběru je třináct hráčů ze zámoří.

Oproti pražskému MS dostali pozvánku například obránce Filip Hronek nebo útočníci Tomáš Hertl a Radek Faksa.

Již v první "vlně" nominovaného brankáře Lukáše Dostála doplnili Karel Vejmelka a Daniel Vladař. Mírným překvapením je výběr obránců Jiřího Ticháčka a Tomáše Kudrátka.

Čeští hokejisté zahájí olympijský turnaj ve čtvrtek 12. února, kdy vstoupí do programu skupiny A zápasem proti Kanadě.

S Francií budou hrát o den později a proti Švýcarsku zakončí první část turnaje.

Vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst postoupí do čtvrtfinále, zbývajících osm celků se utká v předkole.

Nominace Česka:

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL), Karel Vejmelka (Utah/NHL), Daniel Vladař (Philadelphia/NHL).

Obránci: Radko Gudas (Anaheim/NHL), Filip Hronek (Vancouver/NHL), David Špaček (Iowa/AHL), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Jan Rutta (Servette Ženeva/Švýc.), Radim Šimek (Liberec), Tomáš Kundrátek (Třinec).

Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Dynamo Pardubice), David Pastrňák, Pavel Zacha (oba Boston/NHL), Martin Nečas (Colorado/NHL), Ondřej Palát (New Jersey/NHL), Tomáš Hertl (Vegas/NHL), Radek Faksa (Dallas/NHL), David Kämpf (Vancouver/NHL), Ondřej Kaše (Verva Litvínov), Jakub Flek (Kometa Brno), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.).

