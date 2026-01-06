Na olympiádu jede devatenáct českých mistrů světa. Nechybí ani kapitán Červenka

Hlavní kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na olympijské hry v Miláně 19 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Mezi pětadvaceti vyvolenými tak nechybí ani čtyřicetiletý kapitán Roman Červenka, který se chystá již na pátou olympiádu.
Základní šestici, v níž nechyběly hlavní hvězdy současného českého hokeje David Pastrňák a Martin Nečas, Rulík nominoval již v polovině června, dnes v Praze oznámil dalších 19 jmen. Ve výběru je třináct hráčů ze zámoří.
Oproti pražskému MS dostali pozvánku například obránce Filip Hronek nebo útočníci Tomáš Hertl a Radek Faksa.
Již v první "vlně" nominovaného brankáře Lukáše Dostála doplnili Karel Vejmelka a Daniel Vladař. Mírným překvapením je výběr obránců Jiřího Ticháčka a Tomáše Kudrátka.
Čeští hokejisté zahájí olympijský turnaj ve čtvrtek 12. února, kdy vstoupí do programu skupiny A zápasem proti Kanadě.
S Francií budou hrát o den později a proti Švýcarsku zakončí první část turnaje.
Vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst postoupí do čtvrtfinále, zbývajících osm celků se utká v předkole.
Nominace Česka:
Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL), Karel Vejmelka (Utah/NHL), Daniel Vladař (Philadelphia/NHL).
Obránci: Radko Gudas (Anaheim/NHL), Filip Hronek (Vancouver/NHL), David Špaček (Iowa/AHL), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Jan Rutta (Servette Ženeva/Švýc.), Radim Šimek (Liberec), Tomáš Kundrátek (Třinec).
Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Dynamo Pardubice), David Pastrňák, Pavel Zacha (oba Boston/NHL), Martin Nečas (Colorado/NHL), Ondřej Palát (New Jersey/NHL), Tomáš Hertl (Vegas/NHL), Radek Faksa (Dallas/NHL), David Kämpf (Vancouver/NHL), Ondřej Kaše (Verva Litvínov), Jakub Flek (Kometa Brno), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.).
Konečný deficit 290,7 miliard. Schillerová rozcupovala bývalé vládě loňský rozpočet
Státní rozpočet loni skončil schodkem 290,7 miliardy korun, který přesáhl plánovaných 241 miliard korun. Novinářům to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Deficit byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka a zároveň třetí nejnižší od pandemie covidu-19. V roce 2024 skončilo hospodaření státu deficitem 271,4 miliardy korun.
Co ženy opravdu chtějí? Studie odhalila, pro kterou věkovou kategorii partnerek budete atraktivní
Nejspíš jste si již všimli, že zatímco dospívajícím dívkám se obvykle líbí určitý typ mladých mužů, s postupujícím věkem považují náhle ženy za atraktivní zcela jiné rysy. Nová studie se tomu pokusila přijít na kloub - a odhalila, u jak starých potenciálních partnerek máte právě vy největší šanci.
ŽIVĚChce Trump Grónsko? Útokem na zemi NATO bude konec všemu, děsí se dánská premiérka
Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko, varuje dánská premiérka. Představitelé této evropské země, pod jejíž správu obří ostrov spadá, odmítají paralelu s útokem na Venezuelu.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Blíží se pád dalšího Putinova spojence? Íránský vůdce plánuje útěk do Moskvy
Zatímco Íránem otřásají největší protivládní protesty za poslední roky, íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí má podle zpravodajských informací připravený plán útěku do Moskvy. Scénář by měl být aktivován v případě, že by bezpečnostní složky přestaly potlačovat nepokoje a teokratický režim by ztratil kontrolu nad ulicemi.