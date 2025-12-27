Přeskočit na obsah
Hokej

Na druhý pokus Sparta v Davosu uspěla. I díky výbornému Kovářovi porazila Helsinky

ČTK

Hokejisté Sparty porazili na Spenglerově poháru v Davosu týmu IFK Helsinky 4:1 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli.

Hokejisté Sparty na Spenglerově poháru
Hokejisté Sparty na Spenglerově poháruFoto: ČTK
Pražané se dvakrát prosadili v početní výhodě, výborným výkonem se pod výhru podepsal brankář Jakub Kovář. O konečném pořadí ve skupině Torriani rozhodne nedělní souboj mezi IFK a Fribourgem.

Sparta v úvodu utkání přežila první oslabení a v následné přesilové hře sama udeřila. V 9. minutě otevřel skóre pohotovou dorážkou Kryštof Hrabík. Vyrovnat mohl Savolainen, ale neuspěl stejně jako na druhé straně v druhé početní výhodě Kryštof Hrabík.

Pražané měli výraznou střeleckou převahu, od 24. minuty se ale dostali pod tlak a klíčovou postavou duelu byl Jakub Kovář.

Brankář, který nastoupil i v pátek proti Fribourgu, si připsal řadu úspěšných zákroků. Nebezpečná byla zejména elitní formace IFK, ve které nastoupil i český reprezentační útočník Kodýtek.

Tlak Helsinek utnul gól Dzierkalse, jehož poslal do samostatného nájezdu ideálním pasem Krejčík. Aktivitu poté převzala Sparta, gólově se ale prosadil soupeř. V 38. minutě se dostal do samostatného nájezdu Mäkiaho a chytrým zakončením potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče IFK v sezoně.

Sparta ale na snížení bleskově zareagovala, o 48 sekundy později se po přečíslení dva na jednoho a kanadské spolupráci se Shorem prosadil Irving.

Hned na začátku třetí části mohl přidat další gól Špaček, neuspěl ale stejně jako Josling na druhé straně. Alnefelt v brance IFK si poradil s pokusy Dzierkalse, Mašína, Kryštofa Hrabíka i Shorea.

Finský tým se pokusil duel zdramatizovat při power play, Kovář se spoluhráči ale přestáli šance Palmua a Lundella. Poslední slovo měl nakonec Kousal, jenž v přesilové hře upravil 28 sekund před koncem na konečných 4:1.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu:

Skupina Torriani:

Sparta Praha - IFK Helsinky 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. K. Hrabík (Chlapík, M. Špaček), 29. Dzierkals (Krejčík), 39. Irving (Shore), 60. P. Kousal (Řepík) - 38. Mäkiaho (Pezzullo). Rozhodčí: Gerber, Ruprecht - Urfer (všichni Švýc.), Dapuzzo (USA). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0.

Sestava Sparty: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, N. Seppälä, Tomov - Chlapík, M. Špaček, Vesalainen - Řepík, Shore, P. Kousal - Dzierkals, K. Hrabík, Raška - M. Vitouch, Eberle, O. Hrabík, od 41. navíc Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.

Tabulka:

1.

Fribourg-Gottéron

1

1

0

0

0

5:2

3

2.

Sparta

2

1

0

0

1

6:6

3

3.

IFK Helsinky

1

0

0

0

1

1:4

0


20:15 Davos - U.S. Collegiate Selects.

