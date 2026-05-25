Na Čechy s velkou posilou. Symbolizuje vlnu, která tu ještě nebyla

Pokud čeští hokejisté získají v pondělí alespoň dva body, s předstihem si zajistí jedno z prvních dvou míst ve skupině B a lehčího soupeře pro čtvrtfinále. V 16:20 je čeká Norsko, outsider, který ale na letošním mistrovství světa neobvykle kouše. Možná vstupuje do své „zlaté“ éry.
Fribourg (od našeho zpravodaje) – Když Norové na úvod šampionátu podlehli Slovensku, nevzbudili navzdory dobrému výkonu vysoká očekávání. Pak ale přejeli Slovinsko i Itálii, sebrali bod Kanadě a poprvé v historii porazili v základní hrací době Švédsko.
Díky tomu sahají po čtvrtfinále, kam naposledy proklouzli před dlouhými 14 lety.
Tehdy to byl jejich třetí postup mezi nejlepší osmičku během pěti let. Táhla je generace kolem Patricka Thoresena, Anderse Bastiansena nebo – stále hrajícího – Matse Zuccarella.
Teď po hlušším období přichází další silná norská generace, možná nejsilnější v historii.
Nejproduktivnějšími Nory na aktuálním šampionátu jsou 21letý Noah Steen (5+0) a o tři roky mladší Tinus Luc Koblar (3+2). Oba prošli draftem NHL, Koblar dokonce ve druhém kole.
Celkem má Norsko v týmu pět hráčů draftovaných v uplynulých dvou letech.
Největšími hvězdami jsou touto optikou obránce Stian Solberg, třiadvacítka předloňského dražby nadějí, a útočník Michael Brandsegg-Nygard, který byl ve stejném roce dokonce patnáctkou.
Norsko se tak náhle dočkalo hned dvou hráčů v prvním kole, do té doby nemělo ani jednoho a kolikrát marně čekalo na zástupce v jakémkoliv kole.
Solberg hraje aktuální MS od začátku, Brandsegg-Nygard by měl poprvé nastoupit proti Čechům.
Dvacetiletý útočník, jehož příjmení se sotva vejde na dres, je na norské poměry obří posilou.
Doteď plnil povinnosti na farmě Detroitu v Grand Rapids. Spolu se třemi Čechy včetně brankáře Michala Postavy překvapivě vypadl v divizním finále, ale těžko mohl udělat víc. V osmi kláních play off AHL vyhrál se zápisem 4+4 týmové bodování. Předtím si zkusil i NHL, ale tam zatím nezazářil.
Politici, pomozte!
Současná vlna norských talentů však přišla spíš navzdory než díky poměrům v tamním hokeji. Bylo to znát i po sobotní senzační výhře nad Švédskem.
Spousta Norů dávala v pozápasových rozhovorech znát očekávanou euforii, ale třeba útočník Steen volil poměrně nezvyklou rétoriku.
„Potřebujeme teď pomoc od politiků a taky sponzorů, abychom mohli v Norsku postavit více stadionu,“ spustil 21letý forvard. „Myslím, že teď jich máme v celém Norsku stejně jako samotný Stockholm.“
Konkrétně je v zemi 54 krytých kluzišť, tedy méně než ve stokilometrovém okruhu kolem švédského hlavního města. Za posledních deset let jich vzniklo pouze sedm. A celkově se koncentrují hlavně na jihu země, což může odrazovat zájemce o hokej ze severu.
„Kluziště prostě chybí,“ pokračoval Steen. „Nemáme dostatečný záběr, nemáme hráče ze severu Norska ani ze středních částí země. Nemohou se dál rozvíjet, protože nemáme stejné podmínky jako Švédsko. Právě v tom potřebujeme pomoc od politiků.“
A to není jediný problém, jak je vidět i na Steenově kariéře. Nadějný útočník sice vyrůstal v systému norského hokeje, ale čtyři sezony před draftem strávil ve Švédsku. Z celkem šesti Norů, kteří prošli posledními dvěma drafty, je čistě norským produktem akorát Solberg.
Norské žně ale, zdá se, nekončí. V nadcházející dražbě talentů má šanci na první kolo Niklas Aaram-Olsen, jeden z nejlepších střelců v nabídce. Nepřekvapivě se rozvíjí ve Švédsku.
I to je pokrok. V dvaceti draftech před rokem 2024 mělo Norsko pouhých jedenáct vybraných hokejistů. A žádného výš než ve třetím kole. Proto současná vlna tolik překvapuje.
