„My se pomstíme.“ Rusové prskají kvůli MS, ale podle scénáře z šachů prý nemají šanci

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli definitivně oznámila, že Rusové na blížícím se mistrovství světa juniorů v Kanadě nebudou. Přestože podle rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) na to mají nárok. Ostrá reakce z Ruska přišla okamžitě, na pozadí však běží dva další důležité procesy.
CAS rozhodl o návratu Rusů na mezinárodní hokejovou scénu na konci října a IIHF se dostala do mimořádně složité situace.
První šampionát, kterého se verdikt týká – MS hokejistů do 20 let v Kanadě – totiž startuje již 26. prosince.
Federace musela měsíc a půl před turnajem kvůli návratu Rusů překopat program, vyřadit žebříčkově nejslabší Nory. A především se octla pod palbou sponzorů a většiny elitních hokejových národů včetně Česka, které odmítají proti zemi válčící na Ukrajině nastupovat.
To samo o sobě však IIHF podle jejích vlastních stanov neumožnilo Rusko opět vyřadit. Klíčový byl až postoj kanadské vlády, která rozhodla, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.
„IIHF si může oddechnout. Její vlastní nedbalost zachránila kanadská vláda,“ glosoval na sociální síti X bývalý dlouholetý ředitel komunikace IIHF a expert na danou tematiku Szymon Szemberg.
Hned se ozvala také ruská strana, kterou nový prezident IIHF Franz Reindl údajně informoval v předstihu.
Ruská hokejová federace označila rozhodnutí IIHF za „nepřijatelné a nezákonné“ a uvedla, že se odvolá k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV).
„Rozhodnutí IIHF bylo učiněno čistě z politických důvodů. Vyloučení ruského národního týmu porušuje základní právní principy, olympismus, principy nediskriminace, rovnost mezi sportovci a integritu mezinárodních soutěží,“ uvedla federace v prohlášení.
„Jediným legitimním rozhodnutím by bylo přesunout turnaj z Kanady do země, která je připravena zajistit účast všech oprávněných národních týmů včetně Ruska,“ přidal ruský ministr sportu Michail Děgťarjov.
Poukázal tím na to, že právě Rusové se s náhradou pořadatelství za Kanadu nabídli.
„Přesun turnaje ale nebyl na IIHF ani reálnou možností, ani předmětem jakékoliv diskuze. Uvedli sice, že pečlivě posoudili proveditelnost alternativních řešení, ale jen tím Rusy chlácholili,“ odtušil Szemberg.
Dobře ví, že přesunout MS dvacítek z Kanady do Ruska by v praxi nebylo možné. IIHF uváděla časové důvody, nadto je jasné, že by přišel protest zemí hrozících bojkotem.
Rusko vsadilo na kartu, že MOV teď Kanadu potrestá, v ideálním případě se šampionát zruší úplně. A jeho osobnosti z řad tradičních kritiků si ještě přisadily.
„Tohle není sportovní porážka, ale politická agrese. A myslím si, že naše ministerstvo zahraniční politiky nějak najde způsob, jak se s Kanaďany vypořádat – ne teď, možná později. Pomsta se bude muset vykonat,“ pohrozil v ruských médiích poslanec Státní dumy Vitalij Milonov.
„IIHF projevila slabost a nedokázala čelit tlaku národních svazů a politiků. Jenže teď přijdou pokuty, protože soudní rozhodnutí se musí dodržet,“ řekla poslankyně a bývalá rychlobruslařka Světlana Žurovová.
Nicméně zatímco ruské zraky se teď patrně budou upínat k MOV, na pozadí běží dva další důležité procesy týkající se arbitráže CAS.
Už v minulém týdnu IIHF podala k Sportovnímu arbitrážnímu soudu námitku. Podnět opřela o neoznámené ruské vazby dvou členů soudního senátu, který o návratu Rusů rozhodl.
Egyptský arbitr Ismail Sálim se loni v Moskvě zúčastnil konference nazvané Ruský mezinárodní arbitrážní kongres a předseda tříčlenného senátu Giulio Palermo téže akce letos v září.
Pokud CAS námitce vyhoví, měl by se případ projednat znovu.
Větší problém však může pro Rusy znamenat fakt, že už před časem do svých hokejových struktur zapracovali mládežnické celky klubů z Luhanska a Doněcka, tedy z okupovaného území na Ukrajině.
Jak zveřejnila i některá ruská média, IIHF už rozjela vlastní vyšetřování a pokud dokáže, že Rusové porušili její pravidla a nerespektovali pravomoc ukrajinského hokeje na jeho území, bude moct Rusko opět suspendovat.
Michal Dusík, šéfredaktor Redakce sportu České televize, na síti X zmínil, že postačí podržet se scénáře, podle kterého se řešila stejná záležitost ve světě šachů.
„Ruská šachová federace začlenila do svých struktur kluby a svazy z okupovaných ukrajinských území a pořádala tam turnaje,“ objasnil Dusík.
„Ukrajinci se odvolali ke CAS, Rusko dostalo 90denní ultimátum na stažení svých soutěží z okupovaných regionů, ale příkaz ignorovalo. Mezinárodní šachová federace (FIDE) mu pak musela s okamžitou platností pozastavit členství na tři roky,“ pokračoval.
„IIHF má krásný návod, jak Rusko znovu a tentokrát právně čistě odstavit ze všech mezinárodních soutěží. A jak už víme z šachu, na tohle žádné výmluvy na referenda ani odvolání ke CAS nefungují,“ shrnul Dusík.
Pravidla IIHF by navíc umožňovala okamžitou suspendaci, bez nutnosti upomínat Rusy, aby hokej v Luhansku a Doněcku opustili.
Hned po Kanadě budou v otázce ruského návratu na řadě Češi. Dalším šampionátem, na němž by se ruská reprezentace mohla objevit, je totiž MS hokejistek do 18 let od 8. do 16. ledna v Ostravě.
Český svaz jedná s vládou o způsobu, jak startu ruských hokejistek zamezit, nicméně i zde se dá očekávat reakce protistrany.
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