Musíme si trhat nohy ze zadku. To na Kometu funguje, říká hvězdný veterán Bednář

Agresivita a nasazení. To je cesta, která podle Jaroslava Bednáře může dovést hokejisty Hradce Králové do finále extraligy přes Kometu Brno. Je vidět, že když na ledě lezeme po čtyřech, tak to funguje, říká čtyřicetiletý střelec.

Brno - Hokejisté Hradce Králové v pondělí vyrovnali stav semifinálové série play off extraligy s Brnem na 2:2, a pokud se chtějí přiblížit historickému postupu do finále, musejí podle kapitána Jaroslava Bednáře hrát i nadále agresivně a důrazně.

Semifinále bude pokračovat na východě Čech ve čtvrtek. "Budu se snažit, abychom i doma hráli stejně jako v Brně. Fyzicky, kontaktně a cpali se do branky. Víme, že proti nim nejde hrát hokej nahoru dolů. Kometa má velice dobré mužstvo, fyzická hra na ně ale platí. Musíme na ledě nechat všechno," řekl Bednář .

Mountfield zatím proti Kometě uspěl v zápasech číslo 2 a 4, na jihu Moravy se dokázal vyrovnat i s debaklem 0:8 ve třetím duelu. "Bylo důležité si uvědomit, o co se hraje. A to se nám podařilo," uvedl čtyřicetiletý útočník. "Je vidět, že když na ledě lezeme po čtyřech, vytrháváme si nohy ze zadku, tak to na ně funguje," řekl Bednář na klubovém webu.

Důležitou postavou Východočechů je brankář Patrik Rybár, jenž při obou výhrách udržel čisté konto. V play off neinkasoval již třikrát.

"Patrik chytá výborně celou sezonu. Stavíme ale hlavně na týmovém výkonu. Jsme jeden tým, jedna parta a společně jdeme za úspěchem," uvedl Bednář, jenž má ve sbírce vítězství v extralize se Slavií, triumf v ruské superlize v dresu Omsku a ve Švýcarsku vyhrál ligu s Davosem a Bernem.

Hradec Králové poprvé v klubové historii postoupil do semifinále play off, rád by ale udělal i další krok. "Jestli byla poslední výhra klíčovou v sérii? To se ukáže až doma, podle toho, jak k tomu přistoupíme. Pořád ještě musíme vyhrát dva zápasy. Udělali jsme strašně důležitý krok, myslím, že teď je zase na řadě Brno, aby ukázalo, co v nich je," dodal Bednář.…

