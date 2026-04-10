„Musím se sparťanům omluvit.“ Expert rozebírá nečekanou proměnu Pražanů

Vypadala slabá, byla kritizovaná a dvakrát taky skoro vyřazená. Jenže hokejová Sparta v letošním play off vždy povstala a s každým soupeřem se zdá být lepší. Po Kladnu a Plzni touží vyřadit i Pardubice. O proměně Pražanů je i nová epizoda podcastu Bago.
Padnout do střely. Postavit se za spoluhráče. Obětovat se pro tým. V základní části to byly pro hokejisty Sparty činnosti nepoznané. Už to vypadalo na další ztracenou sezonu, prodloužení čekání na mistrovskou partu.
„Jenže v play off se jejich hokej mění. Proti Kladnu a Plzni získali sebevědomí, najednou je vidět agresivita a týmový duch. Mají v sobě dostatek adrenalinu, bojovnosti,“ chválí Patrik Štefan, který v dresu Pražanů vyrostl pro NHL.
„Prošli si krizemi, museli vyměnit trenéra. Nebyla to příjemná sezona, ale nakonec jim to může pomoci,“ pokračuje někdejší vynikající útočník. „Pardubice oproti tomu všechno zvládaly hladce a teď poprvé v ročníku narazily na odpor,“ připomene.
„Čekal bych od Dynama víc,“ má jasno Roman Málek. „Sparta je výborná, zvládla rozhodující zápasy v předchozích sériích a rozhodně ji to posílilo. Silnější by ale měly být Pardubice,“ nepochybuje, že svěřenci trenéra Filipa Pešána v sérii hrají pod své možnosti.
„Musím se sparťanům omluvit, nečekal jsem, že v sobě najdou tolik odhodlání. Teď se mi tam fakt líbí úplně všichni. Každá lajna bojuje, je znát každé střídání. To mi u Pardubic chybí. Kdo tam hraje třetí formaci? Ti kluci nejsou vidět,“ přidá jasný názor Zdeněk Blatný, juniorský mistr světa z roku 2001.
„Najednou je i řeč těla jiná. Podívejte se na Jardu Nedvěda. Kolikrát stál na konci základní části na tiskových konferencích zlomený a hotový. Teď je vidět, jak s tím mužstvem žije a věří mu,“ všímá si Blatný.
„A dobře ta série díky Nedvědovi žije i mimo led. Líbilo se mi, jak hned nabízel Pešánovy sestřihy s neuznaným gólem Pardubic,“ vyzdvihuje Štefan atmosféru play off, které se neodehrává jenom mezi mantinely.
S moderátorkou Terezou Kubíčkovou celá trojka probere i další otázky: jaký je klíč střídání brankářů? V čem je konkrétní síla Sparty? Proč se měl Karel Mlejnek chovat jinak v rozhovoru po čtvrtém utkání?
Dojde i na další témata. „Nepochopím, že se nehrají obě semifinále na střídačku a není každý den zápas,“ zlobí se Blatný. Přidá i další myšlenky, které ho trápí: práce sudích, rozhodování vypjatých duelů v samostatných nájezdech.
V pozadí nezůstane ani série mezi Třincem a Karlovými Vary. „Pavel Patera pochvalu nezaslouží,“ říká Roman Málek k odpočinku Dominika Frodla ve druhém duelu tohoto semifinále. „Strašně špatný tah,“ zlobí se. Poslechněte si celé hodinové povídání v nové epizodě podcastu Bago.
