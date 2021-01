Hokejka jako tenisová raketa. Hvězdy MS připomněly "zločinem" neslavné dílo Pastrňáka

Hvězdy uplynulého mistrovství světa dvacítek Arthur Kaliyev a Tim Stützle zaujali nevšední výzbrojí. Hokejku si prý omotávají ještě bizarněji než český kanonýr David Pastrňák.

V zámoří je takzvaný "tape job" poměrně sledovaná věc. Osobnosti, jako je třeba bývalý centr Marc Savard, běžně ukazují na kameře, jak ji správně dělat. Speciální páska slouží k tomu, aby puk nesjížděl z čepele, případně k lepšímu držení hole. Pro mnohé hráče je důležitá i estetika.

Někteří však vzhled neřeší vůbec. Zářným příkladem je Pastrňák, který neupravenou hokejkou zaujal před necelými třemi roky, a to poté, co v jediném klání play off nastřádal šest bodů.

"Je úžasné, co dokázal navzdory tomu, že má nejhůř a nejtrapněji omotanou hůl v historii organizovaného hokeje," napsal na sociální síti Marcus Beesley, který pracuje jako trenér brankářů.

Nyní má Pastrňák své nástupce. Němce Stützleho a Američana Kaliyeva.

"A to jsme si mysleli, že už jsme viděli všechno," napsal s odkazem na českou hvězdu web BarDown spadající pod kanadskou televizi TSN.

Tim Stützle's tape job is still confusing us. 😂 pic.twitter.com/VL8ZRwhbUX — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Stützleho práci, kterou lze spatřit na videu výše, označil bývalý útočník NHL Paul Bissonnette za zločin.

Přesto německý kapitán ovládá kotouč mistrně. V pěti zápasech na šampionátu v Edmontonu prakticky neslezl z ledu, nastřádal deset bodů (5+5) a stal se nejlepším útočníkem turnaje. Zároveň pronikl do All-Star výběru.

Reprezentaci by teoreticky mohl vést i za rok, kdy Německo potká ve skupině Čechy, ale Ottawa ho nejspíš neuvolní. S trojkou posledního draftu má velké plány. Pravděpodobně ji zařadí do sestavy už za pár týdnů.

Podle televizního analytika Raye Ferrara, který jinak bývá skeptický, už Stützle na NHL má.

"Za ty roky jsem se naučil krotit své nadšení, když na dvacítkách vidím někoho dominovat," spustil. "Dřív jsem si říkal: "Páni, tenhle kluk už je připravený." Pak ho ale v NHL zkusili a já si uvědomil, že jsem se mýlil. V případě Tima se tohle nestane. On je vážně připravený."

Kaliyev, další pomyslný Pastrňákův nástupce, nejvíc zazářil v semifinále, kdy potopil Finsko trefou minutu a 16 vteřin před třetí sirénou. Ve finále proti Kanadě pak pomohl ke zlatu nahrávkou na pojišťovací gól. Celkové v sedmi kláních posbíral osm bodů (3+5).

Na NHL si ale na rozdíl od Stützleho ještě počká. Los Angeles chce křídelníka z druhého kola předposledního draftu poslat buď na farmu, nebo zpátky do juniorky.

Pokud ale jde o zvláštnost omotávky hole, Kaliyev Němce předčí. Jeho náčiní částečně připomíná tenisovou raketu.

This...thing.. beat Finland. Good God I want to gouge my eyes out with that Kaliyev tape job. pic.twitter.com/N2bXYVp2RH — Dario (@DarioinDenver) January 5, 2021

"Spoluhráči si myslí, že to šílené," přiznal Kaliyev v rozhovoru pro TSN.

"Je to brutální," smál se Trevor Zegras, hlavní ofenzivní lídr Spojených států a nejužitečnější hráč mistrovství. "Arthurova hokejka váží s těmi úpravami tak 20 kilo. A nikdo ani pořádně neví, proč to dělá. Mně řekl, že mu to v ruce přijde jako tenisová raketa. Šílenost. Nikdy jsem nic takového neviděl."

Kaliyev jen krčil rameny: "Takhle si to omotávám už dlouho, asi od třinácti. Prostě mi to tak vyhovuje."