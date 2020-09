MS v parahokeji bude příští rok podruhé za sebou hostit Ostrava

Mistrovství světa parahokejistů bude příští rok podruhé za sebou hostit Ostrava.

Po úspěšném šampionátu z loňského května, na kterém padl historický rekord s celkovou návštěvou 64.748 diváků, se turnaj do Ostravar arény vrátí od 1. do 8. května 2021. Bude se na něm bojovat o kvalifikaci na paralympijské hry v roce 2022 v Pekingu a přímo se kvalifikuje pět nejlepších z osmičky USA, Kanada, Korea, Česko, Norsko, Itálie, Rusko, Slovensko.

Ostrava hostila mistrovství světa tehdy ještě ve sledge hokeji také v roce 2009. Ten loňský ale v zájmu fanoušků i médií předčil očekávání. "Jsme nadšení, že se světový šampionát vrací do Ostravy, tedy do města, kde v loňském roce během několika dní exponenciálně vzrostlo nadšení pro parahokej," řekla manažerka světové asociace parahokeje Michelle Laflammeová na serveru paralympic.org.

Po turnaji bude jasno o pěti z osmi účastníků paralympijských her, o další tři místa se pak bude bojovat v kvalifikaci. Češi loni skončili čtvrtí a při šesté účasti na desátém šampionátu vyrovnali nejlepší výsledek z let 2012 a 2013.

"Jsme šťastní, že se mistrovství světa bude konat opět v Ostravě. Ještě navíc se slovenským týmem, který bude hrát ve skupině A poprvé v historii," řekl předseda organizačního výboru Jiří Šindler. Slovensko si spolu s Ruskem vybojovalo postup loni ze skupiny B hrané v Berlíně.

"Když jsem slyšel, že se mistrovství světa vrací do Ostravy, nemohl jsem tomu uvěřit. Nečekal bych, že takový turnaj doma znovu zažiju. Je to pro mě obrovská motivace, abych se na ledě znovu ukázal, byl ještě silnější a připravenější. Věřím, že celým náš tým to bude cítit podobně. Teď jen aby se svět vrátil do normálu a turnaj se uskutečnil tak, jak má," prohlásil český reprezentant Michal Geier, který byl na minulém šampionátu vyhlášen nejužitečnějším hráčem.

Zpět do Ostravy se účastníci po velkém zážitku z loňska těší. "Jsme nadšení, že bude mistrovství světa opět v Ostravě. Bylo to loni úžasné a těším se se, že budeme hrát opět před tak skvělým publikem. Snad dosáhneme i na stejný výsledek," řekl americký reprezentant Declan Farmer, který se svým týmem slavil čtvrté zlato z posledních šesti MS.