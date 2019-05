Navíc sborná se nemusela stěhovat. To Američané absolvovali přesun z Košic do Bratislavy. Navíc na turnaji nijak neexcelují. Hned na úvod překvapivě podlehli Slovákům, což se dalo svést na proces zvykání si na širší kluziště. Poté sice přišlo pět výher včetně duelů s Finskem nebo Německem, jenže stále byla k vidění neobvyklá bohorovnost ve vlastním pásmu a málo urgence. Jako by hokejisté USA hráli se zataženou ruční brzdou. Když v posledním zápase skupiny po dalším matném výkonu podlehli Kanadě, odsoudilo je to ke čtvrtfinále s největším favoritem turnaje. Výkon všech řad tak musí jít rapidně nahoru. To moc dobře ví i trenérský tým USA. Ten se bude muset obejít bez Dereka Ryana a hlavně Dylana Larkina. Centr Detroitu se zranil v utkání s Kanadou, když inkasoval ránu pukem.